Ovlivňování voleb? Nesmysl, reaguje Hrad po výpadu proti Hřibovi

„Vnímám to jako pouhé zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně,“ ohradil se pražský primátor Zdeněk Hřib proti výzvě prezidenta Miloše Zemana, aby kvůli dopravní situaci v hlavním městě odstoupil. Podle Hradu je to nesmysl.