Primátor Hřib a premiér Fiala řeší uprchlíky, ve hře je přerozdělování

Pražský primátor Zdeněk Hřib se dnes sejde kvůli uprchlické krizi s premiérem Petrem Fialou. Diskutovat by měli o systému rozmisťování ukrajinských uprchlíků rovnoměrně do jednotlivých krajů. Tisková konference po jednání je plánovaná na 12 hodinu. Hřib po vládě dlouhodobě požaduje vytvoření systému rozmisťování ukrajinských uprchlíků do méně vytížených krajů.