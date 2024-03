Stačil respirátor. Primátor Svoboda jako autorita zklamal, míní politolog

„Pan docent Svoboda je renomovaný odborník nejen v Praze, ale celostátně známý lékař, který zastupuje nejlidnatější město v zemi, proto se jedná o velkou ostudu,“ komentuje politolog počínání primátora, poté co se nakazil černým kašlem a nedbal na následnou prevenci.

Tato ostuda se podle Kubáčka se Svobodou potáhne, neboť pro mnohým nemocným poskytl alibi. „Mnozí si řeknou – když to neumí vyhodnotit lékař, jak to může vyhodnotit běžný člověk. Když přijdou kamkoliv nemocní, budou říkat – když může primátor, proč bych nemohl já,“ tvrdí politolog.

Jednání primátora komentoval i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, který před lety ve funkci šéfa resortu skončil poté, co byl při uzavření restaurací nafocen, jak z jedné vychází. „U primátorova jednání nebyl problém medicínský, že by snad někoho nakazil, spíše šlo o etický přešlap,“ okomentoval Prymula.

Podle politologa by se počínání Svobody i Prymuly dalo srovnávat, ale záleží podle něj na tom, jak to vyhodnotí předseda strany Fiala. „Andrej Babiš vyhodnotil, že by se Prymulova kauza táhla a přinášela více nespokojenosti, frustrace a více minusů než plusů, situace byla ale pikantnější, protože Prymula porušil vlastní proticovidové opatření,“ vysvětluje.

„Nyní je to o Petru Fialovi a o tom, jak to vyhodnotí. Mám ale pocit, že se to přejde ve stylu, že se nic zásadního nestalo. Společnost je ale nervózní a potřebuje dobré symboly, politici nám ale dost váznou,“ dodává politolog Jan Kubáček.