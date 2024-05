Čeští politici jsou v bezpečí. Slovensko musí situaci zklidnit, řekl Lipavský

Informace o útoku na již čtyřnásobného ministerského předsedu zaplnily titulní stránky čtvrtečních vydání slovenských novin. „Atentát na Roberta Fica není jen atentátem na premiéra, na představitele státu, na občana Fica, je to rána do srdce naší demokracie, společnosti – Slovenska. Slovensko, probuď se konečně,“ napsal list Pravda.

Dodal, že Slovensko nezvládá demokracii, společnost se rozpadá, chybí úcta, respekt a spolupatřičnost. Podle něj mementem nebyla ani vražda novináře Jána Kuciaka z roku 2018 a ani nejhůře zvládnutá pandemie nemoci covid-19 v rámci Evropské unie.

„Slovensko se stalo svědkem události, jaká nemá v dějinách našeho státu obdoby,“ uvedl list Hospodárske noviny. „Střelba na premiéra je poslední signál, který velí, že musíme šlápnout na brzdu,“ píší. „Do domácí politiky se už roky vkrádá nenávist, hrubiánství, vulgárnost... Naopak, vytrácejí se věci jako racionalita, dialog a snaha hledat dobré řešení,“ dodávají.

Odsouzení násilí a hledání dialogu

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) odsuzuje politické násilí. „Odsuzuji násilí, ale tamní politická scéna by si to měla vyřídit mezi sebou. Je mi ale sympatické, když paní prezidentka svolala jednání, kde toto vše chce probrat,“ řekl na úvod pořadu. Setkání ovšem řada politiků na Slovensku odmítá.

„Situace je složitá a je mi líto, že se snaha prezidentky Čaputové neuskuteční. Mnozí tamní politici situaci jitří. Věřím ale, že po čerstvých emocích najdou politici shodu,“ řekl stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO). Podle něj je třeba emoce a emotivní výstupy chápat, ale mají své meze.

Bžoch s Lipavským se shodují, že je třeba na Slovensku zmírnit emoce a jednat. Lipavský i přes to, že s řadou vystoupení tuzemských politiků nesouhlasí, by rozhodně neporovnal dění na Slovensku a u nás. „Když se podívám na jednání Sněmovny, nepamatuji si, kdy by koalice schválila nějaký náš bod, připomínku. A pak slyším, že se nechceme bavit,“ řekl Bžoch s tím, že i domácí politika má své problémy.

Kampaň poukazuje na Rusko

Bžoch odsoudil koaliční kampaň, která hlásá „Rusko znamená všecko,“ která parodovala volební billboardy Hnutí ANO a přiřkla východní směr politiky. I to podle něj jitří situaci a myslí si, že podobné kroky mohou mít špatný dopad. S tím Lipavský nesouhlasil. „Nepovažuji voliče ano za proruské, pouze mluvíme o věcech Andreje Babiše,“ řekl Lipavský, který i zmínil Babišovu dřívější cestu do Moskvy.

Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí.

Lipavský zkritizoval Hnutí ANO a jeho předsedu Babiše za minimální podporu NATO, šíření dezinformací, ale i za mlhavé postoje vůči Rusku. „Pokud by se měl stát Babiš opět premiérem, je to bezpečnostní riziko, jak jsem již dříve uvedl.“ Bžoch dodal, že označení premiéra Fialy Ukrajinským premiérem byl Babišem možná nevhodně zvolený obrat, ale v kontextu situace a špatné komunikace s koalicí to chápe. „Já bych to takto neřekl, ale pana Babiše chápu,“ řekl. V kontextu války na Ukrajině si Bžoch myslí, že je třeba jednání, včetně komunikace s Ruskem.

Moderátorka pořadu připomněla kampaně, ve kterých bylo možné vidět například pytle na mrtvoly, ale i další výjevy, které podle ní mohou výrazně přispět k radikalizaci společnosti. „Diskuze bude vždy vyhrocená a musíme se zamyslet nad tím, jak kampaně vést. Já je ale nedělám,“ řekl Lipavský. Podle něj je třeba konsenzu napříč politickým spektrem.

Bžoch se domnívá, že nastavení kampaní Hnutí ANO je správné, ale vůči koalici kritické. „Nemyslím si, že by naše kampaň byla vyostřená. Víme, co chceme, víme, kam chceme mířit v otázkách zahraniční politiky,“ vysvětlil.

Ochrana politiků je v Česku dostatečná

Ándor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky kritizuje politické spektrum v Česku, včetně míst, kde bydlí. „Dovedete si představit, že by prezident v USA řekl, že nebude bydlet v Bílém domě?“ S tím nesouhlasí Lipavský, tvrdí, že policie v Česku je profesionální, včetně ochranné služby. „Já s ochrannou službou komunikuji prakticky denně jako chráněná osoba. Pan Šándor toho řekl již mnoho, ale připadá mi to jako hospodské řeči. Zabezpečení politiků v Česku je na špičkové úrovni,“ kontroval ministr zahraničí. Bžoch souhlasil.

„Kramářova vila je zejména reprezentativní prostor, konají se zde různé schůzky a nemyslím si, že by zde musel premiér bydlet. Navíc i zabezpečení dalších prostor, kde jsou naši nejvyšší představitelé jsou dobře zabezpečeny, více bych se k tomu nechtěl vracet,“ dodal Lipavský. „I zde s panem ministrem souhlasím, zabezpečení je na skvělé úrovni, včetně příjezdových cest,“ odpověděl Bžoch.

Pomoc Ukrajině

Lipavský i Bžoch se shodují na potřebě stálé podpory Ukrajině. Chápou i slova prezidenta Petra Pavla, který připouští potřebu dialogu. „Nejdůležitější je, aby Rusko neohrožovalo Evropu jako celek, aby ohrožovalo nás,“ řekl Lipavský. Myslí si, že čas ukáže potřebu maximálního odstřižení od Ruska. „Rusko rozumí jen hrubé síle,“ dodal.

„Nemyslím si, že Vladimír Putin by přijal cokoliv jako je prohra. Musíme si ale říct, že Rusko převahu má v lidské síle i v té technické převaze. Musíme Ukrajinu podporovat, ale my už nejsme schopni rychleji, nebo více pomáhat,“ vysvětlil Bžoch svůj pohled. V otázkách docházení lidských zdrojů na Ukrajině ani jeden nevylučuje možnost podpořit zapojení do bojů ty Ukrajince, kteří nyní v ČR žijí. Považují to ale jako krajní řešení.