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Přímá linka Praha-Šanghaj by mohla začít létat příští rok v létě, řekl Okamura

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  6:30
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět (21. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo...
93 fotografií
Od našich zpravodajů v Číně - Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět. Zatím se lidé cestující do Číny do této země dostanou napřímo jen na lince Praha – Peking a zpět.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět. Zatím se lidé cestující do Číny do této země dostanou napřímo jen na lince Praha – Peking a zpět.

“Byli bychom rádi, aby nová přímá linka byla v létě roku 2027,“ sdělil během jednání v šanghajském sídle společnosti Okamura. Výkonný zástupce ředitele čínských aerolinek Wan Qingchao na to přikývl. „Od léta, nebo od podzimu. Další krok by mohlo být zavedení dalších zimních a jarních přímých letů,“ uvedl zástupce China Eastern Aerlines. Na jednání byli přítomni i zástupci společnosti Letiště Praha a agentury CzechTourism.

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Zájem o cestování do Číny a naopak je podle Okamury velký, byť návštěvnost Prahy oproti období před covidem poklesla. Zatímco v letech 2018 a 2019 do Česka přicestovalo více než 600 tisíc čínských turistů, loni to bylo jen 200 tisíc. „Důvody toho jsou dva. A to, že mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou létá v tuto chvíli jen jeden přímý let z Prahy do Pekingu,“ sdělil šéf Sněmovny.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět (21. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět (21. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět (21. července 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) během své cesty v Číně navštívil sídlo jedné z největších leteckých společností China Eastern Airlines. S jejím vedením se shodl, že by v příštím roce měla být zavedena přímá linka z Prahy do Šanghaje a zpět (21. července 2026)
93 fotografií

Za druhý důvod pak označil neúplně vstřícné prostředí vůči Číně za strany bývalém vlády Petra Fialy (ODS). „To už ale vyřešily volby. Současná politická reprezentace je připravena vytvářet prostor pro rozvoj další spolupráce,“ prohlásil Okamura. Slíbil také, že se zasadí, aby jak čeští, tak čínští turisté měly pro cestování mezi oběma zeměmi co nejlepší podmínky.

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„Ve čtvrtek budu se zdejší politickou reprezentací jednat o možnosti zrušení vízové povinnosti pro Čechy,“ sdělil v sídle čínských aerolinek šéf Sněmovny. Rád by se také podílel na zjednodušení podmínek pro pohyb čínských turistů do ČR. „Jsme připraveni i na marketingovou spolupráci,“ doplnil Okamura. Na to opět přikývl výkonný zástupce ředitele čínských aerolinek Qingchao. I jeho společnost je připravena v Číně dělat reklamu České republice.

O obnovení přímé linky mezi Šanghají a Prahou jedná už několik měsíců společnost Letiště Praha. China Eastern Airlines létaly tuto přímou linku od roku 2015, nicméně její provoz zastavila pandemie v roce 2020. Spojení bylo v provozu až třikrát týdně, obsluhovaly jej Airbusy A330. V současnosti se usiluje o až čtyři lety za týden.

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„Věřím, že se v blízké budoucnosti znovu setkáme na palubě nového přímého letu. Ideálně, že budeme moci spolu tuto linku otevřít,“ konstatoval na závěr v čínských aerolinkách Okamura. Ten zavítal i do jedné z největších čínských cestovních kanceláří. Okamurova cesta po Číně skončí v pátek. Zítra předsedu Sněmovny čeká přesun vysokorychlostním vlakem ze Šanghaje do Chang-čou. Odtud se ještě přesune do Pekingu.

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