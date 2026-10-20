Příjmy z prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud. Stížnost ženy odmítl

Soudy se kauzou zabývaly několik let, nyní definitivně končí. Jedna ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, druhá proti následnému rozsudku Nejvyššího správního soudu ze srpna 2026.
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Daní se i příjmy z prostituce, rozhodl NSS. Úřad po ženě chce 1,8 milionu
Zásadní verdikt ovšem padl u Nejvyššího správního soudu už v předcházejícím roce. Tehdy dospěl k závěru, že příjmy z dobrovolné prostituce podléhají dani z příjmu a že jejich zdanění nebrání ani mezinárodní úmluvy proti obchodu s lidmi a využívání prostituce, ani trestní postižitelnost kuplířství.