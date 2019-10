Přechylovat chceme. Poslanci plánují měnit češtinu, lidé jsou proti

Návrhem se bude zabývat Sněmovna a podle reakcí poslanců, které MF DNES před časem oslovila, se zdá, že by mohl projít.



Průzkum agentury STEM/MARK z letošního září, jejž má redakce exkluzivně k dispozici, ale ukázal, že Češi o možnost svobodné volby v přechylování příjmení moc nestojí. Tedy alespoň u klasických českých jmen jako právě Nováková nebo Svobodová. Taková jména by povinně přechylovaly dvě třetiny respondentů. Necelá třetina by Češkám dala na výběr a sedm procent by příponu -ová zrušilo úplně.