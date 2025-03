Seriál iDNES Premium má 24 dílů, je intenzivní, vychází pravidelně každý den a je skvělým doplňkem k běžné školní přípravě.

Testy na zkoušku: Plán na tento týden Čtvrtek: Český jazyk 1 – Slovní druhy

Pátek: Český jazyk 2 – Větné členy

Sobota: Český jazyk 3 – Porozumění textu I.

Neděle: Český jazyk 4 – Slovotvorba, význam slov

Český jazyk, 1. díl - Slovní druhy

Je jich deset a vejdou se do nich všechna slova, která znáte. Jedny se ohýbají, druhé nikoli, některé se pletou. Slovní druhy. Zatímco na prvním stupni se je školáci učí teprve rozeznávat, na konci druhého by je měli znát do detailu.