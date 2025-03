V Česku existují necelé tři desítky mostů, ke kterým se nikdo nehlásí. Konstrukce těchto zpravidla účelových cest nad dálnicemi vznikly v průběhu osmdesátých let a z velké části patřily místním...

Ozývá se stále více hlasů pro odložení novinek, které by měly platit už od nového školního roku. Ministerstvo zemědělství se například diví, proč dochází ke snižování porcí masa. Problémy mnohé úřady...

Orel much nelapá, ale někdy už to prostě jinak nejde. Člověk podvědomě podceňuje jemenské Húsie jako exotický komparz bosých otrhanců z pohádek tisíce a jedné noci, ale tahle skupina přerostlá ve...

České pacienty dál stresují výpadky léčiv. I když dostanou od lékaře recept, nemají jistotu, že získají potřebný lék. Mnozí musí obíhat lékárny, někomu nepomůže ani to. Ministerstvo zdravotnictví...

Muž, který o sobě tvrdil, že je posledním žijícím příbuzným nacistického diktátora Adolfa Hitlera a média po něm ztratila stopu, je po smrti. V neděli to uvedl deník Bild, podle něhož Romano Lukas...

Republikáni v Minnesotě plánují předložit návrh zákona, který by zařadil takzvaný syndrom zmatení Trumpem (Trump derangement syndrome) mezi duševní choroby. Porucha má podle nich způsobovat přehnanou...

Putin by rád po válce prodával Západu více plynu. Otázka zní, co na to Evropa

Ruský prezident věří, že dodávky do Evropy by se mohly částečně obnovit ve chvíli, pokud by došlo k dohodě o ukončení války na Ukrajině. Příměří se snaží zprostředkovat administrativa amerického...