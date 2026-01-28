Časový limit, propiska a rýsovací potřeby, žádná nápověda. Atmosféru přijímacích zkoušek ve středu zažili deváťáci, na školách psali přijímačky nanečisto, které pro ně nachystala státní organizace Cermat. Cílem je podle ministerstva školství, aby žáci vyzkoušeli, jak test vypadá, zjistili, kde jsou silní a kde naopak ještě musí v přípravě přidat.
A stejně jako při premiéře v loňském roce i letos se deváťákům testy nepsaly snadno.
„Za mě tedy přijímačky totální katastrofa. Alespoň, co se matematiky týče. Normálně mám při přípravě z testů okolo 17 bodů, takže taky žádná sláva, dneska ale mám tak čtyři. Problémy jsem měla hlavně s geometrií, tam jsem vůbec nevěděla co mám dělat. A to mám normálně z geometrie jedničku. Nakreslila jsem tam tedy alespoň nějaký obrázek,“ hodnotí pro iDNES.cz deváťačka Barbora z České Lípy.
Není jediná. Alžběta z Brna poukazuje na to, že se v matematickém testu objevily úlohy, s nimiž se dosud ve cvičných testech nesetkala. Každý týden si přitom zkouší řešit zadání z minulých let. „Byly tam příklady, na které jsem zatím nenarazila, ještě jsem je neřešila. Nejenom rýsování a úhly, ale také úkoly na procenta. Překvapily mě i další úlohy, které jsem dosud zvládala bez problémů,“ svěřuje se Alžběta.
Že se v matematice objevily překvapivé úkoly, potvrzují i někteří učitelé. Podle nich ale byla letošní verze zadání zkoušky střídmější a ne tak obtížná jako v loňském roce. „Matematika byla střední obtížnosti, ale časově náročná. Žáci, kteří zvládali minulé Cermat testy s časovou rezervou, dnes test dokončit nestihli,“ hodnotí učitelka Lenka Walterová, která působí na Sportovní soukromé základní škole v Litvínově.
Hodně textů k porozumění
Čeština byla podle zkušeností žáků mnohem lepší. Ale ne bez zádrhelů. „Před týdnem jsem z testu od Cermatu dostala 40 bodů, včera jsem i psala školní kolo češtinářské olympiády a postoupila jsem do okresního kola. I tak se ale bojím. U češtiny nejde o obtížnost, ale mě i další zdržovaly dlouhé texty, které se tam objevují,“ líčí deváťačka Barbora.
Alžbětu zase zaskočily úlohy na porozumění textu. O různých tvrzeních na základě úryvků měli žáci rozpoznat, zda se jedná o pravdu, či lež. „Ale aspoň vím, na co se ještě musím soustředit,“ říká. Deváťáci měli také určit třeba počet slabik ve verších, řešili i úkoly na přirovnání.
Podle učitelky Walterové se ale v češtině neobjevilo nic záludného. „Nenarazila jsem na nic, co by se neobjevovalo běžně. Úloh na porozumění textu bylo o drobet více, ale objektivně byly příklady průměrně obtížné,“ říká pro zpravodajský portál iDNES.cz.
Letos si deváťáci mohli vyzkoušet i přijímačkový test z angličtiny. Žáci na různých školách jej hodnotí jako jednoduchý, v některých třídách se dokonce odevzdávalo i dvacet minut před vypršením limitu.
Test z angličtiny ani jiného cizího jazyka se při ostrých zkouškách nevyskytne. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové se angličtina v nabídce objevila jako dobrovolná. Rosůlková už dříve vysvětlovala, že takové testy si školy mohou dát do vlastní, školní části přijímacích zkoušek. A dětem tak Cermat jen dává příležitost k tréninku.
V některých školách psaly děti testy v kmenových učebnách, častěji jim ale kantoři změnili prostředí – psalo se na chodbách, v jídelnách nebo cizích třídách. Některé školy si dokonce vyměnily žáky mezi sebou. Je to příklad třeba Bohumína, tam s výměnou začali už loni.
„Druhým rokem spolupracujeme s Benešovou základní školou. Letos máme dvacet vycházejících žáků, patnáct z nich dnes zamířilo právě tam, aby si vyzkoušeli přijímačky v cizím, neznámém prostředí,“ uvedla zástupkyně ředitele bohumínské Základní školy ve Skřečoni Kamila Wzientková.
Testy budou nyní školy opravovat a následně s žáky rozebírat správné postupy. Podle ministerstva školství jsou i špatné bodové zisky cennou zpětnou vazbou. „Když něco nevyjde, nevadí. Právě od toho je „nanečisto“ – abyste si osahali tempo, získali jistotu a šli k ostré zkoušce klidnější a připravenější,“ uvádí resort v radách pro deváťáky.