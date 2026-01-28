Přijímačky nanečisto deváťáky potrápily. Překvapila je matematika i angličtina

Markéta Lankašová
Josef Dyntr
,
  16:23
Ostré testy čekají deváťáky až v polovině dubna, přesto si přijímací zkoušky z češtiny a matematiky řada z nich napsala už nyní. Přijímačky nanečisto uchazeče o místa na středních školách překvapily hlavně v matematice. Na některé příklady děti dosud nenarazily. Nově si mohli žáci vyzkoušet i úlohy z angličtiny.
Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika. | foto: Město Bohumín

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....
Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....
Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....
Ministr školství Robert Plaga na volebním sněmu hnutí ANO (24. ledna 2026)
5 fotografií

Časový limit, propiska a rýsovací potřeby, žádná nápověda. Atmosféru přijímacích zkoušek ve středu zažili deváťáci, na školách psali přijímačky nanečisto, které pro ně nachystala státní organizace Cermat. Cílem je podle ministerstva školství, aby žáci vyzkoušeli, jak test vypadá, zjistili, kde jsou silní a kde naopak ještě musí v přípravě přidat.

A stejně jako při premiéře v loňském roce i letos se deváťákům testy nepsaly snadno.

„Za mě tedy přijímačky totální katastrofa. Alespoň, co se matematiky týče. Normálně mám při přípravě z testů okolo 17 bodů, takže taky žádná sláva, dneska ale mám tak čtyři. Problémy jsem měla hlavně s geometrií, tam jsem vůbec nevěděla co mám dělat. A to mám normálně z geometrie jedničku. Nakreslila jsem tam tedy alespoň nějaký obrázek,“ hodnotí pro iDNES.cz deváťačka Barbora z České Lípy.

Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

Není jediná. Alžběta z Brna poukazuje na to, že se v matematickém testu objevily úlohy, s nimiž se dosud ve cvičných testech nesetkala. Každý týden si přitom zkouší řešit zadání z minulých let. „Byly tam příklady, na které jsem zatím nenarazila, ještě jsem je neřešila. Nejenom rýsování a úhly, ale také úkoly na procenta. Překvapily mě i další úlohy, které jsem dosud zvládala bez problémů,“ svěřuje se Alžběta.

Střední školy

Že se v matematice objevily překvapivé úkoly, potvrzují i někteří učitelé. Podle nich ale byla letošní verze zadání zkoušky střídmější a ne tak obtížná jako v loňském roce. „Matematika byla střední obtížnosti, ale časově náročná. Žáci, kteří zvládali minulé Cermat testy s časovou rezervou, dnes test dokončit nestihli,“ hodnotí učitelka Lenka Walterová, která působí na Sportovní soukromé základní škole v Litvínově.

Hodně textů k porozumění

Čeština byla podle zkušeností žáků mnohem lepší. Ale ne bez zádrhelů. „Před týdnem jsem z testu od Cermatu dostala 40 bodů, včera jsem i psala školní kolo češtinářské olympiády a postoupila jsem do okresního kola. I tak se ale bojím. U češtiny nejde o obtížnost, ale mě i další zdržovaly dlouhé texty, které se tam objevují,“ líčí deváťačka Barbora.

Který z testů přijímaček nanečisto se vám/ vašim dětem zdál nejtěžší?

celkem hlasů: 46

Alžbětu zase zaskočily úlohy na porozumění textu. O různých tvrzeních na základě úryvků měli žáci rozpoznat, zda se jedná o pravdu, či lež. „Ale aspoň vím, na co se ještě musím soustředit,“ říká. Deváťáci měli také určit třeba počet slabik ve verších, řešili i úkoly na přirovnání.

Podle učitelky Walterové se ale v češtině neobjevilo nic záludného. „Nenarazila jsem na nic, co by se neobjevovalo běžně. Úloh na porozumění textu bylo o drobet více, ale objektivně byly příklady průměrně obtížné,“ říká pro zpravodajský portál iDNES.cz.

Deváťáky vyděsila angličtina. Cermat upravil přijímačky nanečisto

Letos si deváťáci mohli vyzkoušet i přijímačkový test z angličtiny. Žáci na různých školách jej hodnotí jako jednoduchý, v některých třídách se dokonce odevzdávalo i dvacet minut před vypršením limitu.

Test z angličtiny ani jiného cizího jazyka se při ostrých zkouškách nevyskytne. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové se angličtina v nabídce objevila jako dobrovolná. Rosůlková už dříve vysvětlovala, že takové testy si školy mohou dát do vlastní, školní části přijímacích zkoušek. A dětem tak Cermat jen dává příležitost k tréninku.

Příprava na přijímačky na střední školu ZDARMA: vyzkoušejte tyto aplikace a testy

V některých školách psaly děti testy v kmenových učebnách, častěji jim ale kantoři změnili prostředí – psalo se na chodbách, v jídelnách nebo cizích třídách. Některé školy si dokonce vyměnily žáky mezi sebou. Je to příklad třeba Bohumína, tam s výměnou začali už loni.

„Druhým rokem spolupracujeme s Benešovou základní školou. Letos máme dvacet vycházejících žáků, patnáct z nich dnes zamířilo právě tam, aby si vyzkoušeli přijímačky v cizím, neznámém prostředí,“ uvedla zástupkyně ředitele bohumínské Základní školy ve Skřečoni Kamila Wzientková.

Testy budou nyní školy opravovat a následně s žáky rozebírat správné postupy. Podle ministerstva školství jsou i špatné bodové zisky cennou zpětnou vazbou. „Když něco nevyjde, nevadí. Právě od toho je „nanečisto“ – abyste si osahali tempo, získali jistotu a šli k ostré zkoušce klidnější a připravenější,“ uvádí resort v radách pro deváťáky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Do penze v 65 letech a vyšší valorizace. Juchelka chystá důchodovou novelu

Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí před zasedáním vlády. (5. ledna...

Ministerstvo práce připraví v brzké době návrh důchodové novely se zastropováním penzijního věku na 65 letech, návratem k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, s navyšováním...

28. ledna 2026  15:57,  aktualizováno  17:20

O Pavlovi na summitu NATO se nerozhodlo, řekli Macinka i Okamura. Chtějí ale Babiše

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Jestli pojede prezident Petr Pavel na červencový summit NATO není podle zástupců vládní koalice jasné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) uvedl, že proces přípravy je v plném proudu a...

28. ledna 2026  17:18

Média bojují samoregulací i za svoje lepší postavení vůči velkým online platformám

Zástupci oborových asociací podepsali memorandum k desateru, které napomůže k...

Mediální domy a novinářské organizace ve středu podepsaly memorandum o dodržování tzv. samoregulačního desatera. Jeho hlavním cílem je vytvoření jednotného samoregulačního mechanismu a zlepšení...

28. ledna 2026  16:53

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

28. ledna 2026  16:46

Exministr Rakušan ani napodruhé neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny

Přímý přenos
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny....

28. ledna 2026,  aktualizováno  16:45

Starosta Minneapolisu si hraje s ohněm, řekl Trump. Zásah povede „pohraniční car“

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...

Starosta Minneapolisu Jacob Frey svými prohlášeními porušuje zákon a zahrává si s ohněm, napsal ve středu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Trump reagoval na...

28. ledna 2026  16:44

Superprezident v čele EU? Šéf evropských lidovců volá po sloučení klíčových funkcí

Předseda Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von...

Šéf evropských lidovců a předseda nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu Manfred Weber míní, že funkce předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady by se měla sloučit. Kandidaturu...

28. ledna 2026  16:24

Přijímačky nanečisto deváťáky potrápily. Překvapila je matematika i angličtina

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Ostré testy čekají deváťáky až v polovině dubna, přesto si přijímací zkoušky z češtiny a matematiky řada z nich napsala už nyní. Přijímačky nanečisto uchazeče o místa na středních školách překvapily...

28. ledna 2026  16:23

Bývalý Zemanův mluvčí Ovčáček bude dohlížet na ČTK, rozhodli poslanci

Jiří Ovčáček byl tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana od prosince 2013 do...

Poslanci zvolili Jiřího Ovčáčka, mluvčího bývalého prezidenta Miloše Zemana, do Rady ČTK. Byl kandidátem nejsilnějšího vládního hnutí ANO, a tak bylo vysoce pravděpodobné, že uspěje. „Chci být...

28. ledna 2026  16:23

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Na mimořádné schůzi se zastupitelé budou zabývat výměnou na postu primátora. Na...

Novou havířovskou primátorkou zastupitelé na středečním mimořádném zasedání zvolili dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou (ANO). Dosavadního primátora Baránka krátce předtím odvolali. Politik z hnutí...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

28. ledna 2026  16:20

Spolek Milion chvilek svolal demonstraci. Macinkovo vydírání je nepřijatelné, míní

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář (10. 12. 2019)

Spolek Milion chvilek připravuje shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla. Reaguje tak na spor hlavy státu a šéfa Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem...

28. ledna 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.