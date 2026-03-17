Hasiči opakovaně v*z*vali všechny obyvatele města B*střice pod Hostýnem ke zv*šené opatrnosti a dodržování pokynů záchranných složek.
Na vynechaná místa ve výchozím textu (*) je třeba doplnit i/í/y/ý tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou i/í/y/ý uvedena v odpovídajícím pořadí?
A) y – ý – y – ý
B) y – í – y – ý
C) i – ý – y – í
D) i – í – i – í
To je jeden z příkladů na rozehřátí. V dalším díle češtiny můžete potrénovat také psaní malých a velkých písmen. Tak červenou propisku do ruky a jde se na to. Všechny testy z českého jazyka i matematiky najdete ke stažení níže.