„Dobré jitro, stoupáme vzhůru, vzhůru za vzděláním, to je ono,“ vítá děti jeden z lektorů projektu Zkoušky nanečisto, jakmile se po deváté ráno otevírají dveře pražského Gymnázia Na Zatlance. V sobotu na konci března se tady vystřídalo kolem 700 páťáků a deváťáků.

Když redaktorka zjišťuje, jestli jsou ze zkoušek nervózní, většina spíš zakroutí hlavou. „Jsme tady podruhé, doteď jsme se připravovaly spíš doma,“ popisují Kateřina s Veronikou, když čekají, než je vpustí do třídy.

Projekt Zkoušky nanečisto od října pořádá placené zkušební testy a kurzy z matematiky a češtiny právě i v prostorách Gymnázia Na Zatlance. Nabrat zkušenosti na dubnové ostré testování deváťáci mohli také koncem ledna v oficiálních Přijímačkách nanečisto, které letos Cermat nabídl všem školám. Konkrétně na zkušební úlohy z matematiky si ale část učitelů stěžovala, že byly moc složité. Jedna lekce matematiky stojí 400 korun.

„Nebylo to k ničemu dobré. Cermat zadal test obtížností srovnatelný s dubnovými testy. To ale žák v lednu prostě neumí,“ vysvětluje učitel matematiky a zakladatel projektu Zkoušek nanečisto Petr Husar. Ten obsah kurzů přizpůsobuje látce, kterou v průběhu roku probírají ve škole.

Pak už se Husar odebírá do třídy na Zatlance s deváťáky, kde jim rozdává cvičné matematické úlohy. Ve třídě o 46 žácích začíná „průzkumem“, jak jsou na tom se znalostmi. „Kdo z vás má pocit, že už teď umí matematiku na přijímačky velmi dobře? “ ptá se. Hlásí se asi pět žáků. Nízký počet zvednutých rukou ho ale nechává klidným. „Většina z nás se nejvíc chystá až na poslední chvíli. Sám jsem to tak dělal u zkoušek. Ještě je dost času se látku doučit,“ uklidňuje třídu učitel.

Přeskočte těžké úlohy

Žákům Husar připomíná, že v jednotných přijímačkách od Cermatu zpravidla nerozhodují těžké úlohy, ale základní témata, o kterých vědí jistě, že v testu budou. Například třetí úloha bývá pravidelně na zlomky. U testu z matematiky radí postupovat popořadě.

„Každý si strategii volte podle toho, kolik potřebujete bodů. Ale obecně nemá cenu na začátku číst všech 16 příkladů. Hned začněte od první úlohy,“ říká pořádající učitel. „Mohu přeskočit úlohu, která se mi nezdá. A když mám pak ke konci čas, vrátím se k vynechaným úlohám,“ radí Husar.

Na závěr adeptům představuje nástroje pro případ, že by je u přijímaček přepadla tréma. „Psychologové radí několikrát se nadechnout a vydechnout. Můžete si k tomu říct potichu i nějakou mantru, navrhuju třeba – jsem na vrcholu svých matematických sil,“ vypočítává učitel.

Pak už rozdává zadání a spouští časomíru. Na test mají přítomní 60 minut. O místa na středních školách a víceletých gymnáziích se letos uchází 159 tisíc žáků a studentů. Z devátých tříd vychází podobně silný ročník jako v minulém roce. K přijímacím zkouškám jich má letos přijít přes 100 tisíc (zbytek jsou mladší zájemci o víceletá gymnázia). Uchazeči se mohou hlásit až na pět oborů středních škol, tři bez talentové zkoušky a dva s ní. Přijímačky na čtyřleté obory se konají 11. a 14. dubna, na šestiletá a osmiletá gymnázia pak 15. a 16. dubna.

Rozhodují zlomky

Přestože v posledních letech popularita placené přípravy roste, podle Husara se na přijímačky dá nachystat i bez ní. „Nicméně doba je taková, že si to už málokdo zkusí. Na druhou stranu už v minulosti na různé zkoušky také rodiče sháněli dětem doučování,“ připomíná. Nyní, když do testů zbývají poslední dny, Husar doporučuje soustředit se na opakování základních typů úloh. „Ty ve finále rozhodují,“ říká učitel.

Pak už to závisí na individuální úrovni znalostí. „Ti hodně dobří základy už umějí a potřebují získat sebevědomí v těžkých úlohách. Žáci někde ve středu potřebují nabýt velkou jistotu v základních typech, jako jsou zlomky, rovnice či Pythagorova věta a procenta,“ vysvětluje. Právě u naprostých základů lze podle Husara získat až 30 bodů (z maxima 50 bodů). Problémové úlohy podle něj ve výsledku hrají roli jen na těch nejvíce žádaných školách ve velkých městech, jako je Praha, Brno či Ostrava.

Za více než hodinu od rozdání zadání se učitel vrací k deváťákům do třídy, aby s nimi každou úlohu rozebral. „Všichni body ztrácejí, nikdo není imunní vůči chybám, což je částečně dobrá zpráva pro vás,“ komentuje výsledky. Zlomky tato skupinka poměrně úspěšně zvládla. Část ale chybovala v rovnicích. Jdeme na úlohu o sudu s vodou. „Doporučuju si malovat obrázky, to pomůže vizuálně,“ radí Husar.

Po matematice většina z dětí zkusí ještě test z češtiny. Na chodbě před třídou redaktorka iDNES.cz potká deváťačku, která už má naopak češtinu za sebou. „Přišlo mi to lehčí než testy přímo od Cermatu, ale bodů jsem dnes dostala míň,“ popisuje dívka. Testy z Cermatu trénuje doma skoro denně. „Zatím nervózní nejsem, ale asi to na mě dolehne den před zkouškami,“ uzavírá Valerie, která by se ráda dostala na zdravotnickou střední školu.