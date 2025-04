Lektoři HOPE, testdnes@mfdnes.cz

Bývá spíš tou méně oblíbenou částí matematiky, ale neprávem. Bez geometrie, ač se to nezdá, bychom v dnešním světě žili jen těžko. Bez ní nelze postavit dům, navrhnout nový vůz ani obyčejnou židli. Tak tužku a pravítko do ruky a pusťte se do zajímavých úloh v pokračování seriálu Přijímačky na střední školy.