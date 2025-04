Obrazce, přímky, grafy, tabulky, nákresy, výpočty úseček, úhlů, z obrázků i tabulek. Prostě pestré počítání pro co nejlepší průpravu přináší konečný díl seriálu. Jak praví české přísloví: „Žádný učený z nebe nespadl.“ Proto vytáhněte bloky, tužky, pravítka, kalkulačku a zopakujte si vše, co jste se dosud učili. Jen tak zjistíte, jak na tom budete, až to nebude nanečisto.

V hodině přírodopisu se učitel ptal žáků, jaká mají doma zvířata. Anketa dopadla následovně:

5. A 5. B 5. C Celkem Psi 6 5 15 Kočky 3 4 Rybičky 5

Víme, že psů bylo v domácnostech dětí o polovinu více než koček. V 5. A a v 5. B chovají stejný počet koček jako rybiček. A žáci 5. C chovají dvakrát více psů než rybiček. Vypočítejte, kolik psů chovají žáci 5. C, kolik koček chovají žáci 5. B a kolik rybiček chovají ve všech pátých třídách dohromady.

