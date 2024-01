PŘEHLEDNĚ: Interaktivní databáze středních škol, s počty zájemců a statistikami

Výběr střední školy je pro absolventy základních škol stěžejní – směřuje je k jejich budoucímu povolání. I proto by si měli s rozhodováním pospíšit, do prvního kola přijímacího řízení lze podávat tři přihlášky od 1. do 20. února. Na školách s uměleckým zaměřením, kde je třeba vykonat talentové zkoušky, je již na přihlášky pozdě – tento druh přijímaček je již hotový.

Podávat až tři přihlášky bylo možné naposledy do školního roku 2011/2012, pak ministerstvo školství od možnosti upustilo. Důvodem byla situace, kdy se zájemce o studium dostal na všechny tři školy, rozhodnout se mohl pouze pro jednu, ale kvůli jeho zbylým dvěma žádostem na jiných školách se jiný uchazeč nemusel dostat a školám se přijímačky prodlužovaly.

To se letos změnilo, uchazeči mohou podat přihlášky tři, algoritmus je ale přiřadí na preferovanou školu.

Děti i jejich rodiče si díky interaktivní databázi mohou vybrat podle priorit okresy a typy škol, kde chtějí střední školu studovat. Prostudujte si možnosti vzdělávání, které se v Česku nabízí. Na základě výběru se pak vyfiltrují ty školy, které odpovídají zadání – ať už podle formy studia, jeho délky nebo školného.

Jednotná přijímací zkouška čtyřletých oborů a nástaveb se koná 12. 4. a 15. 4. 2024, na víceletých gymnázií 16. 4. a 17. 4. 2024. Pokud se nemocný uchazeč do 3 pracovních dnů omluví řediteli dotčené školy, pak se může dostavit k náhradním přijímačkám 29. 4. a 30. 4. 2024. Vždy se započítá lepší výsledek.

Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům známé 15.5.2024 v informačním systému DIPSY.cz i ve škole.