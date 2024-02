Překvapení? Chyby v systému přijímaček boří důvěru v digitalizaci, míní ředitelé

„Je to trochu vtipné. Překvapeni ani nejsme. V rychlosti přípravy tohoto projektu se to dalo čekat. Navíc podobný projekt eDoklady se také sekl,“ pokračoval Sklenář. Podle něj může rodiče zaskočit i eIdentita, kterou si někteří nově zakládají.

Ředitele chebského gymnázia Jaroslava Kočvaru problémy webu také nijak nepřekvapily. „Jde o novinku, takže se snažíme být trpěliví,“ říká.

S problémy při spuštění přihlášek počítala i ředitelka Střední zdravotnické školy v Praze Zuzana Pohlová. „Myslím, ze je náročné takové plošné projekty dat dohromady, chyby se většinou vyskytnout. Věřím, ze rychle systém nahodí zpět a vše půjde, jak má.“

Chyby v systému naopak zaskočily ředitele Gymnázia a Střední průmyslové škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm Richarda Štěpána. „Překvapený jsem byl, protože jsem předpokládal, že systém, který nachystali, byl dostatečně odzkoušen a že proběhly nějaké testy.“

Spuštění podávání přihlášek na střední školy mělo začít 1. února. Přesnou dobu CERMAT předem neuvedl, aby předešel hromadnému přihlašování lidí v jeden čas. Celé ráno byl ale systém nedostupný. Kolem 7 hodiny uvedlo ministerstvo školství důvod. „Spuštění elektronického systému pro přihlášky na střední školy bylo odloženo kvůli problémům s nahráváním příloh,“ zveřejnil úřad na síti X.

Papírové nebo digitální přihlášky?

Prvotní problémy mohou podle ředitelů vést k nedostatečnou důvěry v digitalizaci. Přestože by školy preferovaly digitální podávání přihlášek, očekávají, že řada rodičů zvolí papírovou formu.

„To, co se stalo, je dost nešťastné. Samozřejmě to důvěru rodičů dost ovlivní a smyslem digitalizace bylo co nejvíce využívat digitální nástroje. Bojím se, že v této chvíli určitě část rodičů půjde cestou, která zajišťuje jistotu – tedy papírovou cestou,“ řekl Štěpán.

Na méně administrativy díky digitalizaci spoléhal také Sklenář. Na pátek pořádá ve škole den otevřených dveří, na kterém se bude škola snažit motivovat rodiče k elektronického podání přihlášek. Množství administrativy může komplikovat i skutečnost, že nyní mohou žáci podávat tři přihlášky. „Elektronická forma nám ji značně ulehčí,“ dodává. Chyby v systému důvěru rodičů v digitalizaci shazují. Předpokládá ale, že systému věřit budou.

„Úplně ideální by bylo, kdyby rodiče využívali elektronický systém nebo aspoň hybridní způsob přihlašování,“ souhlasí Kočvara.

Podle Pohlové záleží také na věku rodičů – mladší rodiče budou volit digitální formu, starší naopak papírovou.

Více administrativy s papírovými přihláškami

V případě přihlašování žáka pomocí papírové přihlášky mají školy, pokud jsou uchazečovou první volbou, povinnost ho do systému do pěti dní od konečného termínu zapsat. Školy, které si žák vybral jako druhou nebo třetí možnost, mají následně povinnost během dvou dní zkontrolovat, že žák v systému opravdu je.

Podle Štěpána byla administrativa náročná i v předchozím systému. „Byť se postup mění, tak náročnost je obdobná. Mysleli jsme si, že bude nižší díky digitalizaci a že většina rodičů využije digitální nástroj. Papírové přihlášky budeme ale nyní překlápět do digitálního systému my tady ve škole,“ vysvětluje.

Přehlcení systému kvůli náporu ze strany škol při ručním zadávání papírových přihlášek podle něj nehrozí. Problém by ale mohl vzniknout jinde.

„Co se týká přetížení systému, je to spíše na straně identity toho občana, kde je, řekl bych, problematičtější část. Myslím si ale, že systém by to vydržet měl. Koneckonců probíhaly i ty zátěžové testy, tak snad už nepřekvapí,“ říká Štěpán.

Podle Kočvary má elektronizace přihlášek má řadu výhod pro školy i pro rodiče, musí ale dobře fungovat. „Budeme chápat, když občas se to zadrhne, ale nemělo by ten systém úplně kolabovat,“ zakončil.

Přihlášky mohou uchazeči podávat do 20. února. Ministr školství Mikuláš Bek na síti X připustil možnou změnu termínu. „O případném prodloužení termínu podávání přihlášek na střední školy úpravou vyhlášky rozhodnu v příštím týdnu na základě vývoje situace,“ napsal.