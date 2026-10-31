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Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu

Markéta Lankašová
  18:33
Platforma Přijímačky krok za krokem pomůže budoucím středoškolákům s výběrem...

Platforma Přijímačky krok za krokem pomůže budoucím středoškolákům s výběrem oboru i přípravou na zkoušky. | foto: Přijímačky krok za krokem

Jitka Stříbrná, autorka projektu Přijímačky krok za krokem.
ilustrační snímek
Jitka Stříbrná, autorka projektu Přijímačky krok za krokem.
ilustrační snímek
5 fotografií
Přijímačky krok za krokem provedou žáky i rodiče kompletním výběrem oborů i tréninkem na přijímací zkoušky na střední školy. „Aby se člověk v datech a informacích vyznal, musí být tak trochu analytik. My s touto prací rodičům a žákům pomáháme, aby se mohli pro střední školu rozhodnout ne na základě pocitu, ale co nejtvrdších dat,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jitka Stříbrná, která za platformou Přijímačky krok za krokem stojí.

Nejen trénink příkladů a vysvětlování jednotlivých úloh, ale také pomoc s výběrem škol a oborů na míru. Platforma Přijímačky krok za krokem umí zanalyzovat, v čem se bude dítěti dařit, a kde naopak potřebuje přidat. Může pomoci i při rodinných třenicích.

Jak dokážete deváťákovi na dálku poradit, které školy nebo obory jsou pro něj ty ideální?
Pro základní orientaci ve školách a oborech a v tom, které jsou pro něj vhodné, může použít nástroj, kterému říkáme studijní kompas. Dítě si vyplní dotazník, zabere to asi 45 minut. Je dobré, aby jej vyplňovalo opravdu samo podle sebe. Ne podle toho, co mu radí ve škole a rodiče doma. Výstupem je základní psychologický profil dítěte, určí se jeho silné stránky. A na základě toho získá i doporučení na školy i obory. Bude se mu v nich lépe dařit, bude přirozeně prosperovat, když bude dělat, co ho baví.

Takže se může stát, že žákovi studijní kompas doporučí školu, o niž do té doby vůbec nestál?
Může, ale výsledek má sloužit především jako základ pro další rozhovory, ať už s rodiči, nebo s kariérními poradci. Má je navést k dalšímu zamyšlení. Vůbec nevadí, když si dítě ten dotazník udělá několikrát, s časovým odstupem, protože může zpřesňovat své odpovědi. A promítnout další záliby, k nimž se dostane až po nějaké době.

Přijímačky na střední školy krok za krokem. MAFRA spustila nový vzdělávací web

Web propojuje data o středních školách s nástroji pro výběr školy a přípravu na přijímačky. Žáky a rodiče provede procesem přijímacího řízení. Nabízí diagnostiku studijního zaměření dítěte, katalog škol a oborů, data o výsledcích v minulých letech i nástroje pro cílenou přípravu k jednotné přijímací zkoušce.

Kdo tento analytický dotazník nastavoval a na základě čeho?
Nástroj jsme vytvářeli na základě dostupných metodik, vycházíme především z Hollandova modelu RIASEC a validovaných psychometrických nástrojů. Nepoužíváme žádné vlastní testy bez dokladů, naše výsledky stojí na odborné poradenské praxi. To, jakým způsobem ten test postavit, jsme nejprve konzultovali s psycholožkou Viktorií Báňovou, výsledky kontrolujeme a zpřesňujeme s Metropolitní univerzitou Praha a paní doktorkou Markétou Niederlovou.

Doporučování oborů je celkem velká zodpovědnost. Máte záruku, že studijní kompas funguje správně? Testovali jste jej i přímo v praxi s dětmi?
Ano. Zamířili jsme přímo na základní školy, děti z 8. a 9. tříd v učebně procházely dotazník a následně jsme s nimi konzultovali výsledky. Dělali jsme i osobní pohovory s dětmi, vyplňovaly nám zpětnou vazbu na dotazníky. Jedna slečna nám řekla, že ji mrzí, že podobnou pomůcku neměla, když se sama pro školy rozhodovala. Podle ní by jí výsledky z kompasu pomohly v rozhovorech s rodiči.

Už žádný přívlastek neshodný ani objem válce. Cermat upraví přijímací zkoušky

V čem?
Výsledky by jí pomohly s argumentací, proč si konkrétní školu vybrat anebo zvolit jinou. To, co sama intuitivně tušila, měla najednou černé na bílém.

Na webu si dítě může vybrat i vhodné školy, a to přímo v jeho blízkosti. Jaké informace mu u nich zobrazujete?
Základ jako nabízené obory, kapacita, převisy zájemců, možnosti ubytování, vybavení, stravování, školné, výuka cizích jazyků, dny otevřených dveří, možnosti pro žáky s různými poruchami, to je samozřejmostí. Nejhodnotnější informací jsou takzvaná historická minima přijatých. Jsou to bodové zisky uchazečů, kteří se ještě na školu dostali, a to ve třech předchozích letech.

Střední školy

Ta si ale můžou rodiče a žáci dohledat třeba na webu ministerstva školství Vzdělávání v datech. Proč by je měli hledat zrovna u vás?
Problém přijímaček není v nedostatku dostupných informací. Problém je v tom, že jsou rozmístěné na různých webech a rodiče ani mnohdy netuší, že by je měli hledat. Aby se člověk v datech a informacích vyznal, musí být tak trochu analytik. My výběr školy usnadňujeme pomocí tří jasných a přehledných kroků. Zaprvé vybrat vhodné typy škol za pomoci diagnostiky dítěte, zadruhé vybrat konkrétní školy a obory a zatřetí ověřit šanci na přijetí. Všechno je k dispozici na jednom místě. Aby se lidé mohli pro střední školu rozhodnout ne jen na základě pocitu, ale co nejtvrdších dat.

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Jak se minimálními bodovými zisky dá řídit? Testy jsou každý rok jinak obtížné, to přiznává i organizace Cermat, která přijímačky vytváří a organizuje.
Důležité je správně porovnávat. Když vidím, že na určitou školu bylo v roce 2024 potřeba alespoň 65 bodů, tak si musím vyzkoušet test právě z toho roku 2024 a zjistit, jak se mi v něm dařilo. Na ten konkrétní test dítě jednoduše navedeme. Je to jediný srovnatelný údaj, o nějž se dá opřít. Je důležité uvědomit si, že nelze s minimy porovnávat kterýkoliv test od Cermatu, který dítě absolvuje. Je to jako srovnávání jablek s hruškami. Dítěti pak může chybět i 10 bodů k cíli a vůbec o tom neví.

Děti mohou na platformě i procvičovat. Ať už krátkými rozcvičkami, nebo i trénováním celých testů. Jaký je doporučený postup?
Důležité je začít u základů. Dítě by si mělo pomocí pětiminutové rozcvičky ověřit, že zvládá základní aritmetiku v rozumném čase a počty má zautomatizované. Pokud nenacvičí nejprve tohle, bude u všech úloh vždy zbytečně ztrácet čas, který by mohlo věnovat přemýšlení o řešení. Ke zjištění výchozího bodového skóre u přijímaček je potřeba projít prvními online zkouškami nanečisto. Ty probíhají ve stejném časovém limitu a za podobných podmínek jako ty reálné, jen online. Zkoušky nanečisto by dítě mělo dělat vždy z obou předmětů najednou s odstupem maximálně jedné hodiny, aby si zvykalo na formát ostrých přijímaček.

Předpokládám, že body zjistí hned. Ale co vysvětlení chyb?
Okamžitě nabízíme právě nejen skóre, ale i správné odpovědi s postupem řešení. Kromě toho mu na profilu zobrazíme i kumulované výsledky podle kategorií úloh. Z tohoto přehledu je naprosto jasné, kde má dítě slabiny a kde je potřeba cíleně procvičovat. V blocích na 15 až 30 minut pak u nás může dítě tyto oblasti trénovat tak, aby u přijímaček získalo body navíc.

Takže několikahodinové každodenní drilování nedoporučujete?
Procvičovat by děti měly chytřeji a efektivněji. U nás je to každý den rozcvička na pět minut, dvakrát až třikrát týdně cílené procvičování slabin, jednou za týden až dvě celé zkoušky nanečisto. Ty prověří, že dítě zvládlo vytipované slabiny a najde další.

Aby pečovatelé nebyli nedostatkovým zbožím. Střední školy chystají nové třídy

Různé školy i soukromí doučovatelé nabízejí dětem výklad, osobní nápomoc při tréninku. Vy nabízíte trénink u počítače. Stačí to?
Vysvětlit správný postup u příkladu tak, aby dítě pochopilo, kde udělalo chybu, umíme taky. Unikátní u nás je, že dítě podle jeho výsledků nasměrujeme na ty oblasti, se kterými má největší potíže a potřebuje v nich největší trénink. To se mu na skupinových lekcích pravděpodobně nestane.

Některé nástroje jsou pro děti a rodiče k dostání na platformě zdarma, za jiné se platí. Jaké máte základní cenové nastavení?
Web má tři základní části. První je Průvodce, který poskytuje kompletní informační servis k přijímačkám, vysvětluje pojmy a termíny. Tato část je zdarma, stačí přijít, na webu se zaregistrovat a můžete Průvodce využívat.

Sekce Výběr školy a Příprava jsou z části také volně k dispozici, část je placená. Plný přístup na měsíc ke všem nástrojům stojí 3 990 korun a lze ho využít k nákupu „na zkoušku“. Sezonní přístup je za 9 990 korun, tedy v přepočtu vychází na 1 665 korun na měsíc. Ten, kdo se pro něj po zkušebním měsíci rozhodne, doplatí jen šest tisíc korun. Garantujeme, že u nás rodič za výběr školy a přípravu dítěte zaplatí maximálně právě 9 990 korun.

Přijímačky na střední školy krok za krokem. MAFRA spouští nový vzdělávací web

Kolik lidí za webem stojí?
Moc. Web navazuje na seriál iDNES.cz Přijímačky na SŠ, který v tištěné podobě vychází už deset let a dnes za ním stojí Magdalena Nová a Jan Vávra. Data jsme převedli do online podoby a pečlivě ověřili. Výsledkem je databáze více než devíti tisíc úloh a přes 1 400 škol s jejich obory. Většina týmu přijímačky prožívá nebo nedávno prožívala se svými dětmi, takže nástroje vycházejí z vlastní zkušenosti.

Na odborné stránce s námi spolupracují Jaroslav Flejberk, Viktorie Báňová, Markéta Niederlová a Václav Mertin. Poděkování patří celému týmu, od programátorů a designérů po redakci, marketing a sociální sítě. Za všechny jmenovitě alespoň Daniel Česák, Ondřej Danielovský, Bohdan Partyk a Miriam Česáková ze StudioGrafix.

Různých doučovacích kurzů, soukromých lektorů a webů o přijímačkách je na českém trhu řada. Proč by si měli rodiče a uchazeči o střední školy vybrat právě Přijímačky krok za krokem?
Je jen velmi málo míst, která vám pomůžou s výběrem školy, ukážou vám reálnou šanci na přijetí na základě skutečných výsledků dítěte. To je naše unikum. Dítě může využít soukromé doučování, které bude individuální, ale také výrazně nákladnější. Naše nejlevnější předplatné vychází stejně jako tři soukromé lekce. Dítě se může připravovat i ve skupinových kurzech. Hodně se naučí, ale také bude ztrácet čas opakováním látky, kterou zvládá. My odhalíme slabiny a zaměříme na ně přípravu. Co bych ale všem doporučila, je alespoň jedna prezenční zkouška nanečisto.

Střední školy
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