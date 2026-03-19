Rodiče, pozor. Na přijímačky musíte dítě ve škole omluvit, ostatní se učí

Všichni mají dva pokusy – deváťáci testy píšou 10. a 13. dubna, mladší žáci 14. a 15. dubna. Může se stát, že v obou termínech budou test psát na stejné škole. O místě rozhoduje pořadatelská organizace Cermat. Pro žáky, kteří jednotnou zkoušku píší, platí, že ten den výuku na základní škole nemají. Ovšem rodiče jim nepřítomnost musí i tak omluvit.
„Je to absence jako každá jiná, potřebujeme o dětech mít přehled, máme za ně zodpovědnost. Stačí, když rodiče do elektronických žákovských uvedou jako důvod přijímací zkoušky,“ upozorňuje Tibor Hájek z Asociace ředitelů základních škol.
Přestože jednotné zkoušky skládá více než 156 tisíc uchazečů, neznamená to, že budou deváté, sedmé a páté třídy základních škol ve zkouškové dny prázdné.
„Ti, kteří jednotnou přijímací zkoušku skládají, samozřejmě do školy nejdou. Ale část dětí se hlásí na střední odborná učiliště. Tam se jednotná zkouška neskládá, ale rozhoduje průměr známek. Tito žáci mají výuku zajištěnou, většinou je spojíme do jedné třídy. Nemají volno, jak by si mohl někdo myslet,“ vysvětluje ředitel vsetínské Základní školy Trávníky Libor Slováček.
Běžný rozvrh na jeho škole bude v polovině dubna platit i pro mladší žáky. „Žáci ze sedmých tříd, kteří se hlásí na víceleté gymnázium, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Ze tří tříd pátého ročníku se na osmileté gymnázium hlásí asi desítka dětí. Tyto děti jdou psát přijímací zkoušky, pro všechny ostatní platí klasický rozvrh. Do školy jdou a učí se,“ dodává Slováček.
Důležité termíny
Zdroj: prihlaskynastredni.cz
V posledním týdnu před přijímačkami na spoustě škol také finišují opakovací a přípravné kurzy.
Děti všech věkových kategorií skládají jednotnou přijímací zkoušku složenou ze dvou částí. Ta první je z matematiky a trvá 70 minut, ta druhá je z českého jazyka a literatury a na její vypracování mají uchazeči 60 minut. Za každou z částí mohou získat maximálně 50 bodů.
Do finálního přijímacího řízení, tedy přiřazování uchazečů k jimi vybraným středním školám, se žákům počítá vždy ten nejlepší výsledek z dané části testu. Pokud tedy deváťák napíše v pátek matematiku hůře než v pondělí, ale češtinu lépe, počítají se mu pro přijímací řízení body z pondělní matematiky a páteční češtiny.