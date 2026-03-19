Rodiče, pozor. Na přijímačky musíte dítě ve škole omluvit, ostatní se učí

Markéta Lankašová
  11:12
Části deváťáků a uchazečů o víceletá gymnázia už přišla pozvánka k jednotným přijímacím zkouškám. Nejpozději ji střední školy musí doručit do konce března. Děti a jejich rodiče v ní najdou, na jakou z vybraných škol se musí dostavit a ve který den.

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika. | foto: Město Bohumín

Všichni mají dva pokusy – deváťáci testy píšou 10. a 13. dubna, mladší žáci 14. a 15. dubna. Může se stát, že v obou termínech budou test psát na stejné škole. O místě rozhoduje pořadatelská organizace Cermat. Pro žáky, kteří jednotnou zkoušku píší, platí, že ten den výuku na základní škole nemají. Ovšem rodiče jim nepřítomnost musí i tak omluvit.

Přijímačky na střední školy 2026

„Je to absence jako každá jiná, potřebujeme o dětech mít přehled, máme za ně zodpovědnost. Stačí, když rodiče do elektronických žákovských uvedou jako důvod přijímací zkoušky,“ upozorňuje Tibor Hájek z Asociace ředitelů základních škol.

Přestože jednotné zkoušky skládá více než 156 tisíc uchazečů, neznamená to, že budou deváté, sedmé a páté třídy základních škol ve zkouškové dny prázdné.

„Ti, kteří jednotnou přijímací zkoušku skládají, samozřejmě do školy nejdou. Ale část dětí se hlásí na střední odborná učiliště. Tam se jednotná zkouška neskládá, ale rozhoduje průměr známek. Tito žáci mají výuku zajištěnou, většinou je spojíme do jedné třídy. Nemají volno, jak by si mohl někdo myslet,“ vysvětluje ředitel vsetínské Základní školy Trávníky Libor Slováček.

Když uviděl termín, zhrozil se. Přijímačky na střední školy začaly první částí

Běžný rozvrh na jeho škole bude v polovině dubna platit i pro mladší žáky. „Žáci ze sedmých tříd, kteří se hlásí na víceleté gymnázium, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Ze tří tříd pátého ročníku se na osmileté gymnázium hlásí asi desítka dětí. Tyto děti jdou psát přijímací zkoušky, pro všechny ostatní platí klasický rozvrh. Do školy jdou a učí se,“ dodává Slováček.

Důležité termíny

  • 15. března – 23. dubna: Školní a talentové přijímací zkoušky
  • 10. dubna: První řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
  • 13. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
  • 14. dubna: První řádný termín přijímaček pro víceletá gymnázia
  • 15. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro víceletá gymnázia
  • 29. dubna: První náhradní termín zkoušek pro všechny obory
  • 30. dubna: Druhý náhradní termín zkoušek pro všechny obory
  • 15. května: Zveřejnění výsledků a informace o přijetí pro všechny obory

Zdroj: prihlaskynastredni.cz

V posledním týdnu před přijímačkami na spoustě škol také finišují opakovací a přípravné kurzy.

Děti všech věkových kategorií skládají jednotnou přijímací zkoušku složenou ze dvou částí. Ta první je z matematiky a trvá 70 minut, ta druhá je z českého jazyka a literatury a na její vypracování mají uchazeči 60 minut. Za každou z částí mohou získat maximálně 50 bodů.

Zapeklité chytáky na i/y prověří češtinu jako u přijímaček. Zjisti, jak obstojíš

Do finálního přijímacího řízení, tedy přiřazování uchazečů k jimi vybraným středním školám, se žákům počítá vždy ten nejlepší výsledek z dané části testu. Pokud tedy deváťák napíše v pátek matematiku hůře než v pondělí, ale češtinu lépe, počítají se mu pro přijímací řízení body z pondělní matematiky a páteční češtiny.

Střední školy
Vstoupit do diskuse
Nejčtenější

19. března 2026  11:20

19. března 2026  11:20

19. března 2026  11:16

19. března 2026  7:56,  aktualizováno  11:13

19. března 2026  11:12

19. března 2026  10:26,  aktualizováno  10:49

19. března 2026  10:46

19. března 2026  10:40

19. března 2026  10:37

19. března 2026  10:20

19. března 2026  10:19

19. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.