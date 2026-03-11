Jízdenka na vlak stojí 360 Kč. Student, který má studentskou slevu 25 %, zaplatí méně. Pokud si však koupí jízdenku online, získá ještě další slevu 10 % z již snížené ceny. Kolik tedy zaplatí student za jízdenku online?
Na účtě máte 3 000 Kč a úrok je 4 % ročně. Z úroku se ovšem odečítá srážková daň ve výši 15 %. Kolik budete mít po roce na účtu?
Praktické počty, které přijdou vhod v běžném životě a u přijímaček nevyjímaje. Tak začněte s úlohami. Veškeré testy jsou sestaveny podle požadavků CERMAT a najdete je níže.