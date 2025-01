Přijímací zkoušky na VŠ 2025: do kdy podat přihlášku a kdy se konají zkoušky

Důležité termíny Do kdy podat přihlášku na VŠ: Většina veřejných vysokých škol přijímá přihlášky do konce března. K dispozici je ale mnoho škol, které přijímají přihlášky ke studiu i v srpnu či v září. Lhůtu pro podávaní přihlášek musí každá vysoká škola zveřejnit alespoň s čtyřměsíčním předstihem. Kdy se konají přijímací zkoušky: Většinou v květnu a v červnu, na některých školách až do září. Každá škola si podmínky stanovuje a na některé obory není potřeba projít přijímací zkouškou. Kdy se konají Národní srovnávací zkoušky od společnosti Scio: 1. března, 29. března, 26. dubna a 17. května.