Přijímačky se blíží. Jděte od lehkého k těžkému, kontrolujte si zadání, radí lektor

Josef Dyntr
  17:19
Uchazeči o místa na středních školách sčítají poslední dny do konání jednotných přijímacích zkoušek. První řádný termín testů na čtyřleté obory je čeká již 10. dubna, pro víceletá gymnázia 14. dubna. Při závěrečném učení by se děti již neměly vracet k látce, které rozumí a jde jim dobře, ale naopak pilovat detaily a příklady, kterým třeba tolik nerozumí. Neméně důležitá je také příprava strategie pro psaní samotné zkoušky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou testů – konkrétně z českého jazyka a literatury a matematiky. Z každého z nich může uchazeč získat maximálně padesát bodů, dohromady tedy sto. Bonusové body se sbírají také za mimoškolní aktivitu či výsledky na vysvědčení.

Přijímačky na střední školy 2026

Důležitá je už samotná příprava před testem. „Mít všechno perfektně připravené, od propisky po rýsovací potřeby, gumu a další pomůcky. Jak se říká, lepší být připraven než být překvapen,“ radí lektor matematiky a ředitel společnosti HOPE doučuje Richard Vaculík.

Od každé psací potřeby je dobré mít náhradu, vzít si tedy alespoň dvě modře či černě píšící propisky, dobře ořezané tužky a kružítka. I to se může v průběhu rozbít. Žáci nesmí zapomenout ani na pozvánku ke zkoušce a na svůj průkaz totožnosti (občanku či pas).

Naopak povolená nejsou gumovací pera, slovníky, pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky a samozřejmě mobil či chytré hodinky a sluchátka. U zkoušky se nesmí jíst.

Důležité termíny

  • 15. března – 23. dubna: Školní a talentové přijímací zkoušky
  • 10. dubna: První řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
  • 13. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby
  • 14. dubna: První řádný termín přijímaček pro víceletá gymnázia
  • 15. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro víceletá gymnázia
  • 29. dubna: První náhradní termín zkoušek pro všechny obory
  • 30. dubna: Druhý náhradní termín zkoušek pro všechny obory
  • 15. května: Zveřejnění výsledků a informace o přijetí pro všechny obory

Zdroj: prihlaskynastredni.cz

Důležitá je i psychika

Ve chvíli, kdy dostane žák do ruky test, je pak podle Vaculíka dobré si projít všechny příklady.

„Žák tak bude mít přehled o úlohách, které by měl zvládnout snadno, a které mu naopak půjdou hůře. Strategie je samozřejmě jít od nejlehčího k tomu nejtěžšímu,“ říká Vaculík.

Častou chybou při psaní je špatné zapisování do záznamového archu.

„Děti mohou mít celý postup správně, ale důležitý je u zkoušek pouze výsledek. Vždycky je dobré si několikrát zkontrolovat zadání, aby byla jistota, že žák udělal přesně to, co se po něm chtělo. Klidně se i po zapsání výsledků kouknout, zda jsem to zadání správně pochopil, jestli jsou použity správné jednotky a zda jsem zaokrouhlil tak, jak jsem měl,“ míní Vaculík.

Připravte se na přijímačky na střední školy. Kompletních 24 cvičných testů zdarma

Žáci se často u přijímaček bojí příkladů z matematiky, která bývá obtížná. Podle lektora by se proto žáci měli zaměřit na úlohy, které obsahují opakující se vzorce, jako zlomky, rovnice, algebraické výrazy či úhly a procenta.

Tyto úlohy jsou založeny na stejných principech a dají se lépe naučit. Uchazeči se tak díky těmto úlohám mohou snadno dostat na vysněných 20 bodů z matematiky.

„Přijímací zkoušky jsou z velké části o psychice žáků. Proto vždy prosím rodiče i ostatní lektory, aby se k dětem snažili přistupovat pozitivně a nevyvíjeli na ně ještě větší tlak, než ve kterém už samy jsou. V případě neúspěchu je vždy alternativa a dítě neskončí na ulici. Při zkoušce je tak dobré mít v hlavě nastavené, že pro úspěch udělal žák maximum a udržet si po celou dobu zdravé sebevědomí. A držet se své strategie,“ radí Vaculík.

Neúspěch u přijímaček? Jen „objížďka“, radí expertky, jak zatočit s obavami

Zda si děti zvolily správnou strategii, si nejlépe ověří simulací podmínek při zkoušce. Měly by si vzít například test z minulých let a dodržet přesně časový limit při psaní.

Pro češtinu platí pro žáky bez výjimky hodinový limit, u matematiky je to 70 minut. Dobré je využít všechen nabídnutý čas a zkusit vyřešit všechny úlohy. V krajním případě je možné i tipovat. Některé úlohy jsou postavené na výběru správné odpovědi z možností A, B, C či D. Za špatné odpovědi se body nestrhávají, je tak možné získat potřebné body navíc.

Přijímačky gradují: Všech 24 testů je velkým krokem k přijetí. Zdoláš i poslední výzvu?

U otevřených úloh se však za chybu považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy. Výsledky se žáci dozví 15. května. Krátce poté školy zveřejňují také případné otevření druhých kol, která však už neprobíhají uceleně zkouškou od Cermatu, ale přes školní testy.

Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026

2. 3.1. Český jazyk – Slovní druhy
3. 3.2. Český jazyk – Porozumění textu I.
4. 3.3. Český jazyk – Porozumění textu II.
5. 3.4. Český jazyk – Porozumění textu III.
6. 3.5. Český jazyk – Logické uvažování
7. 3.6. Český jazyk – Velký test
9. 3.7. Matematika – Slovní úlohy I. Práce s čísly
10. 3.8. Matematika – Slovní úlohy II. Převody jednotek
11. 3.9. Matematika – Slovní úlohy III. Poměry, procenta
12. 3.10. Matematika – Grafy a tabulky
13. 3.11. Matematika – Rýsování
14. 3.12. Matematika – Velký test
16. 3.13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
17. 3.14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
18. 3.15. Český jazyk – Větné členy, druhy podmětu a přísudku
19. 3.16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
20. 3.17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
21. 3.18. Český jazyk – Velký test II.
23. 3.19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
24. 3.20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
25. 3.21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
26. 3.22. Matematika – Rovinné útvary
27. 3.23. Matematika – Prostorová tělesa
28. 3.24. Matematika – Velký test II.
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
titulek

Neúspěch u přijímaček? Jen „objížďka“, radí expertky, jak zatočit s obavami

ilustrační snímek

Deváťáky už za dva týdny čekají přijímací zkoušky na střední školy. Jak se čas krátí, vzrůstá...

Přijímačky gradují: Všech 24 testů je velkým krokem k přijetí. Zdoláš i poslední výzvu?

ilustrační snímek

Maminka: „Vstávej, Honzíku, musíš do školy.“ Honzík: „Já tam nejdu, mami, dneska jsou přijímačky.“...

Přijímačky v pohodě: dolaďte znalosti u posledního okruhu před generálkou

ilustrační snímek

„Mohu rezervovat stůl pro šest na třetí?“ volá host do restaurace. Na brigádě je zrovna student...

„Chybi“ nemá nikdo rád. Prověřte se v těch nejčastějších, jako u přijímaček

ilustrační snímek

Úlohy prověřující pravopis patří k nejobávanějším. Schválně: Sveřep* šakal* zav*le v*l* na bíl*...

Finále se blíží: odhal výsledek. Zjisti, zda dáš u přijímaček ty nejtěžší příklady z matiky

ilustrační snímek

Řady poskakujících figurek, zvláštní školní hodiny i čtverce ze sirek. Také u třetího dílu...

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  10:18

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...

6. dubna 2026  9:59

Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...

6. dubna 2026  9:47

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.