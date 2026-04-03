Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou testů – konkrétně z českého jazyka a literatury a matematiky. Z každého z nich může uchazeč získat maximálně padesát bodů, dohromady tedy sto. Bonusové body se sbírají také za mimoškolní aktivitu či výsledky na vysvědčení.
Důležitá je už samotná příprava před testem. „Mít všechno perfektně připravené, od propisky po rýsovací potřeby, gumu a další pomůcky. Jak se říká, lepší být připraven než být překvapen,“ radí lektor matematiky a ředitel společnosti HOPE doučuje Richard Vaculík.
Od každé psací potřeby je dobré mít náhradu, vzít si tedy alespoň dvě modře či černě píšící propisky, dobře ořezané tužky a kružítka. I to se může v průběhu rozbít. Žáci nesmí zapomenout ani na pozvánku ke zkoušce a na svůj průkaz totožnosti (občanku či pas).
Naopak povolená nejsou gumovací pera, slovníky, pravidla českého pravopisu, matematicko-fyzikální tabulky a samozřejmě mobil či chytré hodinky a sluchátka. U zkoušky se nesmí jíst.
Důležité termíny
Zdroj: prihlaskynastredni.cz
Důležitá je i psychika
Ve chvíli, kdy dostane žák do ruky test, je pak podle Vaculíka dobré si projít všechny příklady.
„Žák tak bude mít přehled o úlohách, které by měl zvládnout snadno, a které mu naopak půjdou hůře. Strategie je samozřejmě jít od nejlehčího k tomu nejtěžšímu,“ říká Vaculík.
Častou chybou při psaní je špatné zapisování do záznamového archu.
„Děti mohou mít celý postup správně, ale důležitý je u zkoušek pouze výsledek. Vždycky je dobré si několikrát zkontrolovat zadání, aby byla jistota, že žák udělal přesně to, co se po něm chtělo. Klidně se i po zapsání výsledků kouknout, zda jsem to zadání správně pochopil, jestli jsou použity správné jednotky a zda jsem zaokrouhlil tak, jak jsem měl,“ míní Vaculík.
|
Žáci se často u přijímaček bojí příkladů z matematiky, která bývá obtížná. Podle lektora by se proto žáci měli zaměřit na úlohy, které obsahují opakující se vzorce, jako zlomky, rovnice, algebraické výrazy či úhly a procenta.
Tyto úlohy jsou založeny na stejných principech a dají se lépe naučit. Uchazeči se tak díky těmto úlohám mohou snadno dostat na vysněných 20 bodů z matematiky.
„Přijímací zkoušky jsou z velké části o psychice žáků. Proto vždy prosím rodiče i ostatní lektory, aby se k dětem snažili přistupovat pozitivně a nevyvíjeli na ně ještě větší tlak, než ve kterém už samy jsou. V případě neúspěchu je vždy alternativa a dítě neskončí na ulici. Při zkoušce je tak dobré mít v hlavě nastavené, že pro úspěch udělal žák maximum a udržet si po celou dobu zdravé sebevědomí. A držet se své strategie,“ radí Vaculík.
|
Zda si děti zvolily správnou strategii, si nejlépe ověří simulací podmínek při zkoušce. Měly by si vzít například test z minulých let a dodržet přesně časový limit při psaní.
Pro češtinu platí pro žáky bez výjimky hodinový limit, u matematiky je to 70 minut. Dobré je využít všechen nabídnutý čas a zkusit vyřešit všechny úlohy. V krajním případě je možné i tipovat. Některé úlohy jsou postavené na výběru správné odpovědi z možností A, B, C či D. Za špatné odpovědi se body nestrhávají, je tak možné získat potřebné body navíc.
|
U otevřených úloh se však za chybu považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy. Výsledky se žáci dozví 15. května. Krátce poté školy zveřejňují také případné otevření druhých kol, která však už neprobíhají uceleně zkouškou od Cermatu, ale přes školní testy.