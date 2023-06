Online výuka místo úřadu práce. Nepřijatí deváťáci mají další možnost

Nikola Řehořová je matkou patnáctiletého Davida, který se letos nedostal na střední školu. Ještě než rodina obdržela rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení z druhého kola, rozhodla se, že půjde cestou zahraničního studia. Alespoň na jeden ročník, aby pak mohl zkusit přijímačky znovu, a nepromarnil přitom rok života.

„Ve chvíli, kdy se syn v prvním kole přijímacích zkoušek na školu nedostal, jsme se rozhodli pro oslovení agentury, která zprostředkovává studium v zahraničí. Chtěli jsme zjistit možnosti, i kdyby syn odjel jen na půl roku a druhou část školního roku strávil přípravou na přijímací zkoušky,“ popisuje.

Největší zájem o zahraniční studium evidují agentury v posledních dvou letech. Do souvislosti to dávají mimo jiné s neútěšnou situací nedostatku míst na středních školách. Zatímco některé rodiny rovnou volí tuto variantu, aby své děti uchránily před stresem ze zkoušek, jiné k tomuto kroku sahají až po nepřijetí na školy.

„Od minulého roku sledujeme nárůst o zahraniční studium bezmála o třicet procent,“ popisuje ředitelka agentury Education.cz Lucia Klimková. Dodává, že rodiče často hovoří o možnostech jiné formy vzdělávání právě v souvislosti s přijímacími zkouškami na české školy.

Online studium řeší i problém sociální úzkosti

Možností, jakou cestou se vydat, má nyní deváťák David více. Kromě klasického vycestování se mu totiž nabízí i možnost, že by mohl zůstat v pohodlí domova a studovat například z postele. Existuje totiž možnost online studia, a to podle vzdělávacích plánů amerického či britského systému.

Každý systém a škola mají svá pravidla, jak lze studovat. Student vypracovává úkoly, plní testy i sleduje přednášky čistě přes počítač, přičemž na výuce nemusí být přítomný ani v době jejího průběhu – kdykoliv si ji totiž může pustit zpětně. Studenti tak mají velkou flexibilitu při učení, mohou si volit ze široké škály předmětů. Na výběr mají například z biologie, chemie, divadelní a filmové tvorby, produkce nebo psychologie.

Jak online studium funguje Studenti studují odkudkoliv na světě, stačí jim pouze připojení k internetu a počítač.

Není potřeba se účastnit online hodin, odučené vyučovací lekce jsou v archivu ke zpětnému přehrání.

Učitelé jsou studentům k dispozici přes chat, mohou si domluvit i online konzultaci.

Každý student a jeho rodina má pravidelné online schůzky s koordinátorem výuky, se kterým řeší studijní výsledky a (ne)spokojenost obou stran.

Výuka se mírně liší v závislosti na dané škole či typu vzdělávacího systému (americký/britský). Například americké online školy fungují od neděle do čtvrtka tak, aby se části výuky mohli účastnit i rodiče a měli vzdělávání svých dětí pod kontrolou.

Rychlost učení navíc přizpůsobují vlastním potřebám, čímž se dají smazat rozdíly při zdravotních omezeních, což byl i příklad studentky Antonie. Možnost domácího studia je pro ni tak řešením, jak získat kvalitní vzdělání.

„Protože má dcera potíže s psychikou a v klasickém kolektivu jí vzdělávání činilo obtíže, hledali jsme pro ni alternativu k běžným českým školám. Objevili jsme možnost studia střední školy online, přičemž výuka v angličtině byla vždy dcery velkým snem,“ popisuje její matka.

Dodává, že spolu s ostatními spolužáky její dcera prochází pravidelnými ověřovacími testy, ve kterých se jí daří. „Nesmírně ji to povzbudilo, ani s angličtinou nemá žádný problém,“ těší matku a přiznává, že kvůli psychickým problémům by při klasické prezenční výuce musela v Česku studovat učňovský obor, přestože je jinak studijní typ.

„Proti těmto školám nic nemáme, ale dcera by ani nevěděla, jaký obor si vybrat. Takhle dostala šanci studovat střední školu a navíc v angličtině,“ těší matku.

Děti nemusí na úřad práce, zůstávají studenty

Tento typ studia není určený ale pouze zájemcům, kteří nemají denní studium například v Česku. Nadaní žáci mohou toto studium zvolit jako doplňkové a kromě české maturity tak získat i středoškolské vzdělání v angličtině. Tuto variantu zvolila studentka Eliška. Ke studiu klasické střední školy v České republice si přibrala studium anatomie. Rozšířila si tak obzory v oboru, který by na klasické škole neměla možnost tak podrobně studovat.

„V online škole se mi daří a jsem spokojená, vyhovuje mi to, že si můžu sama rozvrhnout, co kdy udělám. Líbí se mi také známkovací systém, který je dost odlišný než v Česku,“ popisuje Eliška a dodává: „Všichni učitelé mají skvělý přístup a dobře se s nimi komunikuje. Překvapilo mě, že děláme spoustu projektů. Pomáhá mi to učivo si lépe zapamatovat.“

Ukázka zahraničních škol a podmínky přijetí online školy: Hill Castle International School (americký způsob vzdělávání) Minerva Virtual Academy (britský způsob vzdělávání) internátní školy (prezenční výuka): Montverde Academy, Florida Indian Spring School, Alabama Lincoln Academy, Maine Ředitelka Education.cz Lucia Klimková případným zájemcům o některý z obou typů zahraničního studia radí, aby s rozmýšlením dlouze nerozmýšleli. Přihlášky je potřeba podat ještě v průběhu června. Přijímací řízení je pak velmi individuální, většinou se ale skládá z motivačního pohovoru či dopisu. Student musí také doložit, že umí anglicky na úrovni B1 (maturita), nebo B2. Na zahraničních školách se zpravidla platí i školné, plná částka činí až 1,9 milionu korun milionu korun, agentura jej ale nabízí od 490 tisíc. V ceně je kromě ubytování a stravy i zdravotní péče v kampusu. Online školy pak stojí asi 165 tisíc korun na rok. Navíc je možné žádat o stipendium.

Nespornou výhodou studia online je, že mládeži zůstane status studenta, a tak se nemusí nahlašovat na úřadu práce. „Podle zákona požádá zákonný zástupce studenta ministerstvo školství o potvrzení, že je žákovo studium postaveno na roveň tuzemských škol. Doposud všichni naši studenti potvrzení obdrželi,“ kvituje Vladimíra Moseley, ředitelka akademie pro Evropu z Hill Castle Internation School.

Přestože škola sídlí v Dubaji a v Česku má pobočku, je akreditovaná v americkém státě Ohio. „Naši žáci proto mají status, jako žáci studují v USA, studium ukončí středoškolským diplomem. Neskládají ale maturitu jako v Česku, místo toho se jim sčítají všechny pololetní známky z každého roku a získávají průměr, který je zásadní pro přijetí na univerzity,“ popisuje Moseley.