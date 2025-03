Dítě by tak nejdříve vědělo, kolik získalo bodů z testu, a pak se mohlo informovaněji rozhodnout, na jakou školu má šanci se dostat. Ministerstvo nyní zkoumá, jak by šlo změnu zavést. Jasno chce mít do léta. „Probíhá příprava studie proveditelnosti, která prověří varianty a souvislosti této změny,“ popisuje náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

Některé rodiny nyní ani neuvažují o tom, že by jejich děti dělaly jednotné přijímací zkoušky, přestože by na to měly. Po změně by je skládali všichni. „V současné době zkoušky nedělá 30 procent dětí, protože se rovnou hlásí na učiliště. My radíme, aby si podaly přihlášku alespoň na jeden maturitní obor a byly nuceny při zkouškách otestovat své znalosti,“ říká ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.

Blíží se přijímačky

Žáka, který pochází například ze sociálně znevýhodněného prostředí, mohou dobré výsledky v testu nasměrovat, aby si třeba podal přihlášku na gymnázium. „Naopak když má někdo přehnané ambice a nebude mít dobrý výsledek v testech, poradí to, aby se zaměřil na jiné střední školy,“ rozvádí výhody uvažovaného návrhu Hřebecký.

Svoji úspěšnost v testech z češtiny a matematiky si děti mohly letos poprvé vyzkoušet na školách u cvičné verze přijímaček, které se konaly v lednu. Část učitelů a žáků vůči testům nanečisto ale nešetřila kritikou. Hlavně úlohy z matematiky byly podle nich moc obtížné. Některé děti mohly odradit od přihlášek na vysněné školy.

Přihlášky na střední školy mohli žáci letos podávat do 20. února. Od 11. dubna deváťáky čekají jednotné přijímací zkoušky. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až tři přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou.

Zvládnou to základní školy?

Obrácené přijímačky by organizačně spadly hlavně na základní školy, kde by je žáci pravděpodobně skládali. „Je to možnost. Ale pro základní školy by to bylo organizačně i technicky náročnější,“ upozorňuje prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel základní školy v Pečkách Luboš Zajíc.

Výhodou by podle Hřebeckého bylo, že by testování proběhlo v prostředí, které děti znají. Včasnější termín přijímaček ale může přinést i problémy s organizací výuky. Školy by do té doby ještě nemusely stihnout probrat veškerou látku deváté třídy.

„Někteří učitelé namítají, že neví, co budou dělat s deváťáky po zbytek školního roku, když budou mít testy napsané. To vyvolává nejistotu, ale určitě by se to dalo řešit,“ doplňuje Hřebecký.

Na výhodách převráceného systému se shodnou zástupci koalice i opozice. „Sama jsem vizi už loni a předloni navrhovala, dává to smysl,“ říká pro MF DNES například poslankyně Jana Berkovcová (ANO).

Návrh ve svých videích na sociálních sítích komentuje i bývalý ministr školství dvou vlád Andreje Babiše Robert Plaga. Ten má za ANO letos kandidovat jako lídr ve Středočeském kraji a mluví o tom, že by resort školství znovu rád vedl. „Ve chvíli, kdy přijímačky a přihlášky otočíte, to rodičům mentálně pomůže trefit tři volby škol,“ popisuje Plaga.

Dřívější přijímačky by bylo mimo jiné možné spojit s celonárodním testováním, které má ověřovat základní gramotnosti. Testování je součásti revize vzdělávacích programů. Má probíhat v takzvaných uzlových bodech vzdělávání, tedy ve třetí, páté a deváté třídě.