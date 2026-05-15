Dostali jste se na střední? Školy zveřejní výsledky přijímacích zkoušek

Autor: ,
  6:00
Uchazeči o střední školy z devátých tříd a o víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd se v pátek dozví výsledky přijímacích zkoušek a také zda byli přijati na některou z vybraných škol. Pokud se na žádnou ze škol nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, které si už každá ze škol řídí samostatně.
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10. dubna 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Výsledky budou zveřejněné na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Pro všechny budou výsledky dostupné i na přihlašovacím portále DiPSy. Stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce.

Kdy podat odvolání

„Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do tří pracovních dnů od doručení výsledků,“ doporučuje na svém webu Cermat.

Odvolání proti pochybení se tedy stále podávat může. Dříve se ještě podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše dostatečný počet uchazečů. Odvolání sloužilo jako signál, že po opadnutí zájmu některých uchazečů bude tento člověk v žebříčku posunut „nad čáru“.

Co když mě na školu vzali, ale já tam nechci

Pokud uchazeč na školu, kam byl přijat, nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. V takovém případě po něm ve třídě zůstane prázdné místo a ředitel školy se může rozhodnout, že jej zaplní v dalších kolech přijímacího řízení.

Pro uchazeče, který se vzdal přijetí, to znamená, že z prvního kola nenastupuje do žádné školy. Buď si podá přihlášku do druhého kola, nebo zůstane bez školy.

Zdroj: Přihláškynastřední.cz

Nově již toto neplatí, všechna místa na školách budou zaplněna speciálním systémem, který úspěšné uchazeče rozřadí na základě priorit z přihlášek.

Pokud se dítě nedostalo na žádnou ze škol, kam se hlásilo, má ještě šanci v druhém kole. Do něj se musí znovu přihlásit. V systému DiPSy bude 19. května zveřejněn seznam škol, které druhé kolo vypisují. Uvedené budou i informace o kapacitě. Přihlášky do něj mohou uchazeči podávat od 19. do 25. května.

Jak vypadá druhé kolo

Druhé kolo přijímaček už má v režii každá škola samostatně. Nekonají se už jednotné přijímací zkoušky, ale pouze talentová a školní kola. A to od 8. do 14. června. Z dubnového termínu se mohou uchazečům započítávat výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo jednotné přijímací zkoušky, se mohou v druhém kole hlásit na maturitní obor. Obdrží však za jednou přijímací zkoušku nula bodů. Výsledky a rozhodnutí o přijetí bude vyhlášeno 23. června.

