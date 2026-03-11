Přijímačky se blíží. Už procvičujte jen úlohy, které vám nejdou, radí odborník

Pouhý měsíc zbývá žákům pátých, sedmých a devátých ročníků na přípravu na přijímací zkoušky. V posledních dnech domácího tréninku by se měli spíše soustředit na pilování nedostatků a vynechat úlohy, které již umějí. Rodiče a pedagogové by měli k výuce přistupovat pozitivně. „Aby na ně nevyvíjeli ještě větší tlak, než ve kterém už sami jsou,“ říká lektor Richard Vaculík.
ilustrační snímek

První řádný termín jednotné přijímací zkoušky čeká zájemce o čtyřleté středoškolské obory již 10. dubna. V posledních týdnech přípravy už by se měly děti soustředit spíše na detaily. „Vzhledem k tomu, že zbývá pouze měsíc, je složitější něco dohánět. Příklady, které studentovi jdou, by měl nechat být a zaměřit se více na procvičování úloh, které mu tolik nejdou,“ říká Richard Vaculík, ředitel společnosti HOPE doučuje, který je zároveň lektorem matematiky.

Přijímačky na střední školy 2026

Právě matematika je u žáků často obávaným předmětem. Vaculík proto radí zaměřit se na příklady, které jsou založeny na stejných početních stereotypech. „Statisticky jsou to příklady se zlomky, rovnice, algebraické výrazy, úhly či procenta. Pokud si je budou žáci následující měsíc opakovat, mohou se dostat na svých vysněných 20 bodů z matematiky pouze s těmito příklady,“ vysvětluje Vaculík.

Psaní přijímacích zkoušek je také testem psychické odolnosti studentů. „Někteří žáci jsou méně sebevědomí, někteří zase více. Přijímací zkoušky jsou z velké části o psychice žáků. Proto vždy prosím rodiče i ostatní lektory, aby se k dětem snažili přistupovat pozitivně a nevyvíjeli na ně ještě větší tlak, než ve kterém už sami jsou. V případě neúspěchu je vždy alternativa a dítě neskončí na ulici,“ říká lektor.

Důležité termíny

15. března – 23. dubna: Školní a talentové přijímací zkoušky

10. dubna: První řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby

13. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro čtyřleté obory a nástavby

14. dubna: První řádný termín přijímaček pro víceletá gymnázia

15. dubna: Druhý řádný termín zkoušek pro víceletá gymnázia

29. dubna: První náhradní termín zkoušek pro všechny obory

30. dubna: Druhý náhradní termín zkoušek pro všechny obory

15. Května: Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a informace o přijetí pro všechny obory

Zdroj: prihlaskynastredni.cz

AI a video tutoriály jako doplněk učení

Jednotné přijímací zkoušky připravuje každým rokem společnost Cermat. Žáci se tak často učí podle testů z minulých let, které jsou dostupné i na internetu. Kromě toho mohou využít doučování či specializované kurzy. Na platformách jako YouTube je k dispozici také množství bezplatných video kurzů, ve kterých příklady vysvětluje mnohdy i více lektorů najednou.

Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

K domácímu doučování mohou žáci zahrnout také praktické testy z matematiky i češtiny, které každý den vychází ve speciálu iDNES Premium, sestavují je odborníci z Hope doučuje a jsou v souladu s požadavky společnosti Cermat.

„Nejlepší je spojit vše dohromady. A využít také nabídky doučování na svých školách i ve specializovaných střediscích. Lze také využít právě online možnosti. Hodně se využívá i online vyučování s lektorem. Výhodou je časová flexibilita a samozřejmě možnost zeptat se, pokud něčemu žák nerozumí,“ říká Vaculík.

V posledních letech se mezi pomocníky žáků v přípravě objevují také programy, které využívají umělou inteligenci. Ty vnímá lektor spíše jako pomocníka a doplněk tradičního způsobu učení. „Jsem ze staré školy, takže nadšený z používání AI nejsem. Pokud AI příklad za žáka vypočítá, potom nemá potřebu nad látkou tolik přemýšlet. Další otázkou je, jak dobře AI příklad vysvětlí a naučí,“ zakončuje Vaculík.

Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026

2. 3.1. Český jazyk – Slovní druhy
3. 3.2. Český jazyk – Porozumění textu I.
4. 3.3. Český jazyk – Porozumění textu II.
5. 3.4. Český jazyk – Porozumění textu III.
6. 3.5. Český jazyk – Logické uvažování
7. 3.6. Český jazyk – Velký test
9. 3.7. Matematika – Slovní úlohy I. Práce s čísly
10. 3.8. Matematika – Slovní úlohy II. Převody jednotek
11. 3.9. Matematika – Slovní úlohy III. Poměry, procenta
12. 3.10. Matematika – Grafy a tabulky
13. 3.11. Matematika – Geometrie
14. 3.12. Matematika – Velký test
16. 3.13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
17. 3.14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
18. 3.15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
19. 3.16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
20. 3.17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
21. 3.18. Český jazyk – Velký test II.
23. 3.19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
24. 3.20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
25. 3.21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
26. 3.22. Matematika – Rovinné útvary
27. 3.23. Matematika – Prostorová tělesa
28. 3.24. Matematika – Velký test II.
