Přijímací zkoušky na SŠ 2025: jak vyplnit přihlášku a jaké jsou termíny

Jak a kdy podat přihlášku na střední školu?

Na výběr jsou tři různé způsoby. Nejvýhodnější je podat přihlášku elektronicky, ale můžete si také vytisknout formulář z online systému DiPSy (tzv. výpis), který vyplněný pošlete do zvolených škol. Nebo použít klasický tiskopis, ke které nepotřebujete telefon ani počítač.

Přihlášku je možné podat od 1. do 20. února 2025. V aktuálním školním roce mají přihlášky do oborů s talentovou zkouškou shodný termín podání přihlášky jako ostatní obory.

Kolik přihlášek můžete podat?

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, tedy maximálně 5 oborů. Všechny zvolené obory seřazujete na přihlášce do pořadí podle své osobní priority.

Není potřeba využít všech pět přihlášek. Možné je se hlásit i na nižší počet škol, nejde ale mezi sebou přihlášky kombinovat, jako podat o jednu víc na školu s talentovou zkouškou a o jednu méně na klasický obor nebo naopak.

Pokud si rozmyslíte přiřazené priority škol, můžete svou přihlášku vzít zpět a poslat novou, upravenou. Tuto změnu lze ale provést pouze v období podání přihlášek od 1. do 20. února.

1 Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online. Stačí se přihlásit do systému DiPSy, který je napojen na registr obyvatel. Vyberete dítě, které chcete na školu přihlásit a nevyplňujete už další osobní údaje.

Ze seznamu si vyberete až 3 obory bez talentové zkoušky a až 2 obory s talentovou zkouškou, tedy maximálně 5 oborů, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí podle priority pro přijetí. V přehledu uvidíte také přehledné informace o každé škole – obory, počet letos přijímaných uchazečů, nebo počty přihlášek a přijatých studentů v minulých letech.

V přehledu také uvidíte dokumenty, které vámi vybraná škola pro vámi vybraný obor vyžaduje doložit k přihlášce. Můžete je poté naskenovat či nahrát jako fotky. Po odeslání vám přijde e-mail s potvrzením.

2 Výpis ze systému

Přihlášku můžete vyplnit online i bez přihlášení, nevyplní se vám tak údaje z registru obyvatel a musíte je vypsat sami.

Pro počty přihlášek platí stejná pravidla jako při elektronické přihlášce. Zobrazí se také stejné přehledy o školách i požadované dokumenty, které je třeba přiložit. Opět je možné je nahrát jako fotky či skeny.

Při výběru této formy přihlášky musíte vyplněný výpis přihlášky vytisknout, podepsat a doručit na vámi vybrané školy (poštou, osobně, nebo datovou schránkou) a to tolikrát, na kolik škol se hlásíte.

3 Tiskopis se všemi přílohami

Můžete také zvolit vyplnění klasické listinné přihlášky, kterou poté doručíte do zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola nebo obor vyžaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené v pořadí dle Vámi zvolené priority pro přijetí.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se v roce 2025 budou konat v dubnu a skládají se z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Povolenými pomůckami jsou pouze modře či černě píšící propisovací tužka, nelze používat gumovací pera či fixy, u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Nesmí se používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko–fyzikální tabulky.

Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce si můžete přečíst zde.

Kde se konají přijímací zkoušky?

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých školách, na které se přihlásíte. Školy jsou určené systémem a o místě konání se dozvíte z pozvánek, které vám zašlou ředitelé. Může se stát, že budete vykonávat JPZ na stejné škole i dvakrát.

Náhradní termín se koná na stejné škole, která byla zvolena pro řádný termín.

Školní část přijímacích zkoušek a talentové zkoušky se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují. Bližší informace se dozvíte z kritérií vypsaných u zvolené školy a také ze zaslané pozvánky.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

Pro čtyřleté obory vzdělání a nástavby je termín zkoušky stanoven na pátek 11. dubna a pondělí 14. dubna. Pro víceletá gymnázia je stanoveno datum úterý 15. dubna a středa 16. dubna.

Náhradní termín je úterý 29. dubna a středa 30. dubna pro všechny školy.

Pro čtyřleté obory vzdělání a nástavby je termín školní části přijímací zkoušky nebo talentových zkoušek stanoven na 18. března až 23. dubna. K dispozici budou minimálně dva termíny, alespoň jeden z termínů se bude konat mimo den, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín pro školní část přijímacích zkoušek či talentových zkoušek je od 24. dubna do 5. května. Minimálně jeden náhradní termín bude opět mimo JPZ.

Kdy budou zveřejněny výsledky prvního kola?

Výsledky zveřejní ředitelé 15. května 2025 ve škole a v informačním systému.

Jak funguje prioritizace a je možné odvolání?

Od roku 2024 se již odvolání podat nedá. Dříve platilo, že pokud byl uchazeč na vybrané škole „pod čarou“, mohl se posunout v pořadí a na školu se dostat. Toto již neplatí, všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Priorita nebo pořadí vybraných oborů v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy, ale má vliv na výběr školy či oboru až v případě, kdy se uchazeč umístí takzvaně „nad čarou“ na více než jedné výsledkové listině.

Priorita je tak důležitá pro určení, na jakou školu nebo obor bude žák přijat. Pokud se ocitne u několika oborů „nad čarou“, automaticky bude přijat tam, kde si určil nejvyšší prioritu.

Do zbývajících oborů již nebude v daném kole přijat. Pokud se přeci jen dítě dostalo na obor, který nechce, nebo kam nemůže nastoupit, mělo by zvážit vzdát se přijetí. Tímto krokem se uchazeč zříká přijetí v prvním kole a pokud tak učiní do 21. května 2025, může podat přihlášku do druhého kola.

Druhé kolo

Po zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení bude 19. května 2025 zveřejněn seznam škol vypisujících druhé kolo přijímacího řízení. Informace bude k dispozici na stránkách systému s informací o volné kapacitě v jednotlivých oborech.

Podání přihlášky do druhého kola je možné do 26. května a postup je stejný jako u prvního kola. Poslat můžete až tři přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.

Střední školy musí ve druhém kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Uchazeč, který se jednotné přijímací zkoušky v prvním kole neúčastnil, nemůže ve druhém kole podat přihlášku do maturitních oborů. Od 9. června do 12. června se budou konat talentové a školní přijímací zkoušky a to v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Výsledky druhého kola budou zveřejněny 24. června 2025.

Třetí a další kola

Třetí a další kola nejsou centrálně řízena, jejich podmínky jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín přihlášek smí být stanoven nejdříve sedm dní po vydaní rozhodnutí v předchozím kole.

Přihlášky na třetí a další kola se podávají výhradně na listinném tiskopisu, který uchazeč osobně, poštou či datovou schránkou dopraví na vybranou školu. Počet škol a oborů není omezen, můžete podat, kolik přihlášek chcete. Stejně tak se zde neaplikuje prioritizace.