V kauze údajně zmanipulované insolvence Via Chem Group uložil středočeský krajský soud podnikateli Petru Sisákovi osmileté vězení a peněžitý trest 16 milionů korun. Za mříže poslal i Sisákova...

Seniora zmlátil, pak ho svlékl a v zimě nechal zemřít. Recidivista dostal 19 let

Pěstmi a pánví mlátil Petr Zemianek do obličeje 75letého seniora v chatě v Lipové na Chebsku v říjnu 2022. Když starý muž padl na zem, začal do něj kopat. Pak ho vysvlékl do spodního prádla a několik...