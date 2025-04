Deváťačka Adéla, která se hlásí na dvě gymnázia a jednu střední školu v Praze, se na přijímací zkoušky připravovala doma i s doučovateli. Rodiče jí platili i přípravné kurzy. Přesto z odvedeného výkonu při přijímačkových testech nemá vůbec dobrý pocit.

Důležité termíny Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro všechny uchazeče jsou vypsané na 29. a 30. dubna. Zda se dítě na školu dostalo v prvním kole, se dozví 15. května na portálu Dipsy. 19. května se v portálu Dipsy objeví kompletní seznam škol, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášku do druhého kola mohou děti s rodiči podávat do 26. května. Školní zkoušky ve druhém kole se musí odehrát od 9. do 12. června. Ředitelé si termín určují sami. Výsledky druhého kola zveřejní ředitelé škol 24. června.

„Teď už mi to přijde jasné, vím, že to nebyly těžké příklady. Ale prostě jsem měla při testu okno a na správný postup si nevzpomněla,“ vysvětluje Adéla, kterou potrápila hlavně matematika.

„Po pondělním testu mi brečela do telefonu. Napočítali jsme maximálně 30 z 50 bodů z matematiky. Čeština byla lepší, na první pokus snad kolem 40 bodů. Jenže na naše školy je nával, bojím se, že s tímto bodovým ziskem neuspěje,“ shrnuje Adélin otec Tomáš.

Teď doma přemýšlejí, jaká je nejlepší strategie, co dál. Adéla doufá, že jí vyjde alespoň škola, kam si podávala třetí přihlášku, tedy ta „záchranná“.

Redakce iDNES.cz přináší souhrn tipů, jak by měly rodiny dětí, které řeší obdobné problémy a obavy, postupovat.

1 Zachovejte klid, počkejte na výsledek

Na oficiální výsledky a informace o přijetí na školy je ještě téměř měsíc. Výsledky zveřejní státní organizace Cermat, která za jednotnými přijímacími zkouškami stojí, 15. května. „Úspěch může mít mnoho podob. I jiná než vysněná škola může nabízet spoustu příležitostí, které dítě budou bavit,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín Ona Dnes psycholožka Kristýna Šlajsová.

I když mají jednotné přijímací zkoušky u maturitních oborů největší váhu, většina škol nepřihlíží výhradně k nim. Započítává také další body třeba za průměr známek na vysvědčení nebo i vlastní testy. Navíc i pokud bude mít dítě nižší počet bodů, než kolik průměrně získávali uchazeči předchozí rok, nemusí to ještě znamenat katastrofu. Letošní uchazeče mohly úlohy překvapit úplně stejně a v testech „nasekat“ podobné chyby.

Kam se hlásí kolik dětí v prvním kole? Obor Počet přihlášek 2024 Počet přihlášek 2025 střední odborné školy 74 998 75 814 střední odborná učiliště s výučním listem 48 351 51 524 čtyřletá gymnázia 25 591 25 324 lycea 19 134 21 873 střední odborná učiliště s maturitou 16 809 18 413 nástavby 8 297 9 810 konzervatoře 1 245 1 260 střední odborná učiliště bez maturity a výučního listu 977 1 018 Zdroj: Cermat

Ačkoli zisky loňských uchazečů mohou sloužit pro odhady, je důležité srovnávat se s dětmi, které se na danou školu nebo obor hlásí. I jejich počty se totiž mohou lišit. Ministerstvo školství loni uvedlo, že na školy se hned v prvním kole dostalo 94 procent uchazečů.

2 Nedostali jste se? Na odvolání nespoléhejte

Když uchazeče nepřijala ani jedna ze škol, kam si podal přihlášku, podávalo se dříve odvolání. Pokud bylo dítě „pod čarou“, díky odvolání se postupně, jak se úspěšnější děti zapisovaly na jiné školy, mohlo na vybranou střední dostat. Jenže takto už to nefunguje. Všechna místa budou 15. května díky prioritám uvedeným v přihláškách zaplněna, děti – úspěšné uchazeče – rozřadí speciální algoritmus.

Přesto se dítě s rodiči odvolat může. A to proti rozhodnutí ředitele střední školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení. Rodiče musí odvolání doručit přímo řediteli školy do 18. května, nepodává se přes Dipsy. Odvolání dále řeší krajské úřady nebo pražský magistrát.

3 Kdy se hlásit do druhého kola?

Víceletá gymnázia otevírají 2. kola jen výjimečně Pokud nevyšly přijímací zkoušky dětem z pátých a sedmých tříd, mají možnost pokračovat v docházce na stávající základní škole. Je nepravděpodobné, že víceletá gymnázia vypíšou další kola přijímacího řízení. Zájemců o osmiletá gymnázia je zhruba dvojnásobek než nabízených míst 9 300 míst, zájemců o ta šestiletá dokonce třikrát více než připravených 2 500 míst. Loni se takto mohlo ve druhém kole dostat asi pouhých 300 dětí.

Pokud se deváťák nikam nedostal v prvním kole, má možnost se přihlásit do toho druhého. Ovšem pozor. Druhá kola nevypisují všechny školy, ale pouze ty, které mají neobsazená místa.

Jejich seznam bude dostupný v systému Dipsy od 19. května. Deváťáci si mohou podat v druhém kole tři přihlášky a k tomu další dvě na školy s talentovou zkouškou. A musí to stihnout do 26. května.

Zkontrolujte si formu studia, je možné se hlásit i na distanční formu, tedy bez každodenní docházky. Tím ale dítě přichází o status studenta.

„I ve druhém kole se uplatňuje pravidlo prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách stejně, jako tomu bylo v prvním kole. Je důležité vybrané školy a jejich obory seřadit na přihlášce podle toho, kam chceš nejvíce – pořadí určuje, na jakou školu či obor budeš přijat/a,“ radí server InfoabsolventNárodního pedagogického institutu.

4 Jednotné testy už se znovu nepíšou

Do druhého kola jde uchazeč s těmi bodovými zisky z jednotných přijímacích zkoušek, kterých dosáhl v dubnových termínech. Centrálně připravované testy už tedy znovu psát nebude. Jednotlivé školy ale mohou mít pro uchazeče v druhém kole nachystané vlastní zkoušky nebo přijímací řízení řeší pohovorem.

Jejich datum musí být v rozmezí od 9. do 12. června, rozhoduje o něm vždy ředitel. Při podávání přihlášek je tedy nutné si pohlídat, že se termíny školních testů či setkání nepřekrývají. Loni to žákům působilo problémy.

Ti žáci, kteří jednotné přijímačky nepsali, se musí hlásit jinam než na maturitní obory, typicky na výuční obory nebo talentové obory.

5 Nechci na školu, kam mě přijali

Vyšla dítěti jedna ze škol, na kterou si podávalo přihlášku, ale nakonec tam nastoupit nechce? Může se vzdát přijetí, ale pak musí počítat s tím, že půjde „bojovat“ do druhého kola.

Tip Na vysněnou školu mohou děti podat přihlášku zase další rok, a to i za předpokladu, že v září na nějakou „záchrannou“ nastoupí. V takovém případě si ale zopakují jednotné zkoušky a celé přijímací řízení absolvují nanovo.

„Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a pokud tak učiní do 21. 5. 2025, může podat přihlášku do 2. kola,“ píše Cermat na webu Přihláškynastřední.cz.

Takto uvolněné místo škola může, ale nemusí nabídnout dalším zájemcům. Ale vždy až ve druhém kole přijímacího řízení. Nikdo se automaticky „nad čáru“ neposune.