Zadání přijímacích zkoušek nanečisto dostanou základní školy, které svým žákům mohou dát příležitost nasimulovat zkoušku přímo ve škole.
„Zapojení je dobrovolné. Školy dostanou testové zadání a žákům na ně dají časový limit jako při ostré zkoušce. Testy pak sami učitelé vyhodnotí. Cermat jim k tomu poskytne klíč i metodickou podporu,“ upřesňuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
Kde jsou k tomu podmínky, zejména ve větších městech, mohou si školy mezi sebou své žáky vyměnit. „Minimálně je vhodné, aby děti nepsaly test ve své kmenové učebně. Z terénu máme informace, že žáci testy psávají třeba v aule nebo jídelně,“ dodává Rosůlková.
V loňském roce sklidila tehdejší novinka přijímaček nanečisto kritiku. Děti byly zaskočené slabými výsledky a rodiče pak narychlo měnili školy na přihláškách. Cermat, ministerstvo i odborníci tehdy děti uklidňovali, že na přípravu je do dubna ještě čas. A jeden cvičný test by neměl být rozhodující.
Ani letos se připraveným cvičným testům nevyhýbají komplikace. Deváťáky vyděsily cvičné testy z angličtiny. Někteří si je vyložili tak, že budou muset skládat státní přijímací zkoušku nejen z matematiky a češtiny, ale právě i z cizího jazyka.
Jde ale o nedorozumění. „Cvičné zadání jsme zařadili, protože test z anglického jazyka si často střední školy dávají jako součást školní přijímací zkoušky. Rozhodně se nejedná o povinnou složku jednotné přijímací zkoušky. Ta zůstává složená z matematiky a češtiny,“ zdůrazňuje Rosůlková.
Dezinformaci o povinné zkoušce z angličtiny dementoval i ministr školství Robert Plaga. „Angličtina fakt není součástí jednotné přijímací zkoušky. Není povinná, nevěřte tomu, co se šíří na sítích,“ vzkázal deváťákům ministr.