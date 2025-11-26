Jak a kdy se přihlásit na Scio testy 2026. Slouží jako přijímačky na vysokou

Na desítkách fakult v celé republice slouží k přijetí národní srovnávací zkoušky Scio, jež se konají na stovkách míst v Česku i online. Na první prosincový termín se už přihlásit nedá. Ale od ledna do května proběhnou Scio testy ještě šestkrát.

Mnoho vysokých škol je využívá jako součást přijímacího řízení. Národní srovnávací zkoušky (NSZ), jinak řečené Scio testy, mají tu výhodu, že je zájemci o studium na vysokých školách a univerzitách mohou opakovaně skládat během roku a nejlepší dosažený výsledek použít místo fakultních přijímaček.

Kdy jsou Scio testy 2026

Pro přijímací zkoušky v roce 2026 je vypsáno sedm termínů Scio testů. Ale ne na všech mohou uchazeči skládat zkoušku ze všech předmětů.

Uzávěrka přihlašování k jednotlivým termínům končí až na jednu výjimku šestnáct dní před termínem. Na ten nejbližší prosincový už se přihlásit nedá. Ke zkoušce se lze přihlásit skrze online formulář na webu společnosti Scio.

Termín zkouškyUzávěrka přihlašováníPředměty
6. prosince20. listopaduOSP, ZSV, VŠP
9. ledna4. lednaOSP, ZSV, VŠP
31. ledna15. lednaOSP, ZSV, VŠP, MAT, AJ, GAP
28. února12. únoraOSP, ZSV, VŠP, MAT, AJ, NJ, ŠJ, GAP
28. března12. březnaOSP, ZSV, VŠP, MAT, AJ, NJ, ŠJ, Bio, Che, GAP
25. dubna9. dubnaOSP, ZSV, VŠP, MAT, AJ, Bio, Che, GAP, EPP, ČJ pro cizince
23. května7. květnaOSP, ZSV, VŠP, Bio, Che, EPP, ČJ pro cizince

Co jsou Scio testy a jak fungují

Na některých školách výsledek slouží přímo jako podklad pro přijetí, jinde jsou testy používané jen jako součást řízení, kdy slouží jako podmínka pro postup do druhého kola. Část škol naopak jejich absolvováním přijetí nepodmiňuje a testy slouží jen k získání výhody během řízení.

K Národním srovnávacím zkouškám lze jít i bez podané přihlášky na konkrétní vysokou školu. Uchazeč také může přijít na libovolný počet termínů, pro přijímací řízení se počítá pouze nejlepší dosažený výsledek, který se počítá pro všechny podané přihlášky na školy. Ne všechny školy však pro přijetí akceptují výsledky ze všech termínů.

Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí

Jaké školy Scio využívají místo přijímaček

Národní srovnávací zkoušky slouží jako součást přijímacích zkoušek na 66 vysokých škol a fakult po celé zemi. Ne všechny je však využívají ve stejném rozsahu. Každá škola stanoví samostatně, které předměty musí uchazeč během zkoušek plnit.

Význam slova scio

Název společnosti i přezdívka pro národní srovnávací zkoušky je latinským slovem. Přeložit lze jako „já vím.“

Časté také je, že školy neuznávají všechny termíny testů – zpravidla jde o ty poslední v nabídce. Uchazeč by si proto před přihlášením ke konkrétnímu termínu měl ověřit přesné informace na stránkách konkrétních fakult či oborů.

Kompletní přehled fakult, které testy využívají, včetně termínů či detailů, uvádí rovněž stránky Národních srovnávacích zkoušek.

Z čeho se skládají Scio testy

Národní srovnávací zkoušky lze skládat z celkem dvanácti předmětů. Základem jsou obecné studijní předpoklady, které k přijetí vyžaduje naprostá většina vysokých škol. Na ně lze navázat některým z více specializovaných testů nebo jazykovými zkouškami.

Základní znalosti

  • OSP – Obecné studijní předpoklady
  • VŠP – Všeobecné študijné predpoklady (slovenské OSP)
  • GAP – General academic prerequisites (anglické OSP)

Další předměty

  • ZSV – Základy společenských věd
  • MAT – Matematika
  • Bio – Biologie
  • Che – Chemie
  • EPP – Evropské právo a politiky EU

Jazykové testy

  • AJ – anglický jazyk
  • NJ – německý jazyk
  • ŠJ – španělský jazyk

Zkouškové dny jsou rozděleny do bloků. Začínají testy OSP, respektive VŠP, na které navazuje některý z předmětů či jazyků. Část z nich se proto během jednotlivých zkouškových dní kryje.

Testy na VŠ jsou střeženy jako v bance, tvrdí expertka. Popisuje, kdo je vytváří a jak se stanovuje obtížnost

Vyhodnocení Scio testů

Odpovědi během testů uchazeč vyplňuje do počítačově zpracovatelných archů. Po vyhodnocení získá percentil v rozmezí od nuly do sta.

Na rozdíl od procent neznačí výkon v konkrétním testu, ale počet uchazečů, které svým výkonem překonal. Percentilovou hranici pro přijetí si stanovují samostatně jednotlivé školy. Předběžný výsledek společnost zveřejňuje nejpozději tři dny po zkoušce, finální výsledky pak do tří týdnů.

Přijímací zkoušky na VŠ 2026: kdy se konají a kdo je nemusí dělat

Kde se zkoušky konají

Scio testy se ve stanovených termínech konají fyzicky na stovkách míst po celé republice, ale i online. Místo konání uchazeči najdou po přihlášení do svého profilu na stránkách Národních srovnávacích zkoušek týden před termínem.

Výjimkou je termín 9. ledna, kdy jsou zkoušky pouze online, stejně jako všechny testy v angličtině. Během zkoušek na internetu platí přísná pravidla – uchazeč musí být sám v uzavřené místnosti a ve svém okolí může mít jen povolené předměty.

Nejméně tři dny před zkouškou by také měl provést kontrolu zařízení, na kterém hodlá zkoušku skládat. Pokud pravidla nedodrží, může být v krajním případě výsledek zkoušky zneplatněn.

Peníze jako brzda k titulu. Cesta na VŠ stojí i 18 tisíc, podle expertů systém část dětí znevýhodňuje

Kolik Scio testy stojí

Ceny testů jsou nastavené jednotně pro fyzické i online testy. Jeden termín zkoušek s vyhodnocením stojí 890 Kč bez ohledu na počet předmětů. Některé fakulty uchazečům poskytují poukazy a sama společnost nabízí sociální slevy.

V nabídce jsou také příplatkové balíčky, jejichž součástí jsou například detailní analýza výkonu v testu nebo jazykové certifikáty. Cena se pak může zvednout na 1 050 nebo až 1 490 Kč za termín.

