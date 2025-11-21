Přijímací zkoušky na VŠ 2026: kdy se konají a kdo je nemusí dělat

Matouš Waller
  5:00
Vysoké školy stanovují termíny zkoušek i jejich náplň samostatně. Mnohdy se liší i mezi obory na jedné fakultě. Kdy budou, jak se na ně připravit a jak se jim dá vyhnout?

Přijímací zkoušky | foto: Pixabay.com

Vybrat školu, poslat a zaplatit přihlášku a pak už jen čekat na zkoušky. Jak ale budou vypadat? Jednotný systém v podstatě neexistuje, napříč obory se liší jejich provedení, náročnost i termíny.

Přinášíme přehled základních informací k přijímacím zkouškám na vysoké školy v roce 2026 a poradíme i to, jak si nechat zkoušku prominout.

Vysněný obor jste ještě nenašli? S výběrem toho správného pomůže také databáze vysokých škol iDNES.cz

Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí

Kdy podat přihlášku na VŠ

I o datech, které musí uchazeč dodržet, rozhodují školy samostatně a poslední termíny pro přihlášení se liší. Rozdíly jsou i mezi obory jedné fakulty.

Lhůty na podávání přihlášek na většinu českých vysokých škol běží už nyní. Uchazeči se na ně mohou hlásit zpravidla do druhé poloviny března, na některých institucích je však uzávěrka už v únoru. Naopak část škol umožňuje podání přihlášky v dubnu nebo dokonce v květnu.

Naopak výběr konkrétního oboru ani podání přihlášky zatím nemusí řešit zájemci o studium na soukromých vysokých školách. Na ně se mohou hlásit až do září. Poslední termíny části z nich jsou ještě v říjnu nebo v listopadu už po zahájení akademického roku.

Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje

Kdy budou přijímací zkoušky

Termíny se různí. Zkoušky zpravidla navazují na květnové maturity a konají se tedy nejčastěji v červnu, na některých fakultách ale už v květnu. O přesných termínech by se měl uchazeč informovat na stránkách školy.

Maturita 2026: Důležité termíny a aktuální informace. Na co se připravit?

Pozvánku na přijímací zkoušky s přesným datem a časem konání zkoušky uchazeči dostávají nejpozději na jaře s dostatečným předstihem před termínem.

O něco jiná je situace u soukromých škol, které zájemcům vycházejí více vstříc. V menší míře než veřejné instituce spoléhají na jednotné testy, naopak větší důraz kladou na osobní pohovory s uchazečem. Ty se mohou konat na základě domluvy téměř kdykoli.

Jaké přijímačky se dělají

Různorodá je i náplň přijímacích zkoušek. Část škol používá vlastní sady testů, jež mají ověřit uchazečovy znalosti a vhodnost konkrétního oboru. Některé školy pak využívají standardizované Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Jejich výhodou je univerzálnost – výsledky z jednoho termínu lze využít na více oborů.

Nové pojetí diplomek. Vysoká škola reaguje i na nástup umělé inteligence

Na více žádaných či vyprofilovaných oborech (například uměleckých) by uchazeč měl počítat také s pohovorem, případně spojeným s ústní zkouškou. Možností jsou také talentové či praktické zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Velká část škol také nabízí způsob, jak dosáhnout prominutí přijímací zkoušky a přímého nástupu ke studiu. Většinou se odvíjí od prospěchu či aktivit na střední škole, přístupů je však několik.

Například pro přijetí na Fakultu elektrotechnickou pražského Českého vysokého učení technického stačí pro přijetí účast nebo dobrý výsledek na některé z matematických či fyzikálních olympiád a obdobných soutěží. Uchazečům může k prominutí pomoci i účast v soutěži Středoškolská odborná činnost – hodí se například pro přijetí na většinu fakult brněnské Masarykovy univerzity.

Na co dát u Scio pozor

Některé školy mohou pro přijetí započítávat pouze konkrétní vypsané termíny testů. Jen tři termíny například uznává Fakulta architektury ČVUT. Pro zkoušky na jiné školy lze naopak využít výsledků i z předchozích let. Až tři roky staré výsledky uznává Národohospodářská fakulta pražské VŠE.

Roli mohou hrát i minulá vysvědčení. Dosáhnout úplného prominutí přijímacích zkoušek či alespoň výrazného bonusu lze na Vysoké škole ekonomické po předložení známek z vysvědčení za poslední čtyři roky střední školy. Váhu mají hodnocení ze čtyř profilových předmětů – matematiky, češtiny, angličtiny a volitelného cizího jazyka.

Jinde k prominutí zkoušky stačí dokonce jen dobrý průměr z maturitního vysvědčení, bez ohledu na maturitní předměty. Například k přijetí na Technickou fakultu České zemědělské univerzity stačí dobrý průměr bez ohledu na předměty i rok složení maturity.

Přípravy na přijímací zkoušky 2026

Přijímacím zkouškám by měla předcházet důkladná příprava. Velká část vysokých škol proto nabízí vlastní přípravné kurzy, které jsou šité na míru přijímacím konkrétním zkouškám. Obdobně lze absolvovat přípravky také pro Národní srovnávací zkoušky Scio.

Pro přípravu na ústní (ale i psané) zkoušky je také vhodné prostudovat odbornou literaturu, jež školy uchazečům doporučují – diskuse o vybraných titulech může být přímo součástí zkoušky.

Dobrou představu o průběhu přijímacích zkoušek a ideálním způsobu přípravy mohou uchazeči získat také na dnech otevřených dveří. Celoškolní bývají nejčastěji během listopadu, případně v prosinci, a většinou se konají hromadně v jedné z budov školy.

Jednotlivé fakulty si rovněž stanovují samostatné dny otevřených dveří, které nejčastěji bývají v lednu nebo v únoru.

Nepodceňte přijímačky. Pomohou přípravné kurzy

Kdy jsou známé výsledky

Datum oznámení výsledků záleží víc než cokoli jiného na termínech zkoušek. Zpozdit je může případné konání druhých kol i náhradní termíny. Očekávat je můžete pravděpodobně do konce července, lišit se však mohou podle oboru i typu studia.

Podmínky pro nástup na VŠ

V podstatě jedinou podmínku pro přijetí stanovuje zákon o vysokých školách číslo 111/1998 – úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Na umělecké obory mohou však být přijati i uchazeči z konzervatoří s vyšším odborným vzděláním (titul DiS.).

Podzimní maturita nevadí

Absolvování maturitní zkoušky je potřeba doložit nejpozději při zápisu do studia, v některých případech však už při podávání přihlášek. Náhradní maturitní termín ovšem nevadí, vysoké školy s nimi počítají a v případě potřeby se dá domluvit individuální termín zápisu.

