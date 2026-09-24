Proč je potřeba současné nastavení přijímacího řízení změnit?
Žáci mají nyní málo možností výběru škol. Můžou si zvolit jen tři, navíc k nim ze všech médií, a dokonce i přímo z ministerstva školství zní, že na první místo v přihlášce patří vysněná škola, na druhé realistická a na třetí volba na jistotu. To ale znamená, že žákům dáváme jenom jednu možnost trošku si zariskovat a zkusit se dostat třeba na těžší obchodní akademii. Systém je nutí dávat si do přihlášky školy, kam ani nechtějí jít, ale chtějí mít jistotu, že se někam dostanou. Velmi brzy se začíná taktizovat, což se projevuje třeba v zájmu o gymnázia. Na první místo v přihlášce si dává gymnázium o třetinu víc lidí než na třetí.
Čtvrtina rodičů nerozumí ani v základech tomu, jak současný systém funguje. Takže pak dětem nemohou dobře poradit.