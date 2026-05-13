Žáci už mohou kontrolovat výsledky přijímaček. Ale jen někteří z nich

Markéta Lankašová
  12:55
Přestože informaci, zda se dostali na svou vysněnou střední školu, dostanou deváťáci až v pátek, opravené testy od Cermatu uvidí už ve středu. Ale jen někteří. Redakce iDNES.cz přináší tipy, co zkontrolovat, a rady, jak postupovat, když to u přijímacího řízení v prvním kole nevyjde.
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Deváťáci, ale i mladší uchazeči o víceletá gymnázia, netrpělivě vyhlížejí pátek 15. května. Právě v ten den se totiž dozví, jestli byli přijati na některou ze škol, kam si podávali přihlášku.

Výsledky budou zveřejněné na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Pro všechny budou výsledky dostupné i na přihlašovacím portále DiPSy. Stačí zadat registrační číslo, které uchazeč obdržel na pozvánce ke zkoušce.

Už nyní ale mohou uchazeči zjistit, zda jim hodnotitelé testů z pořadatelské organizace Cermat správně spočítali všechny body. „Ti, kteří podávali přihlášku na střední online, už vidí počty získaných bodů v DiPSy,“ informuje ministr školství Robert Plaga (ANO).

Ti, kteří se hlásili listinnou formou, zatím Cermatem přidělené body nezjistí a musí počkat do pátku.

Kdy podat odvolání

„Pokud zjistíte, že je váš záznamový arch špatně naskenován nebo vyhodnocen, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do tří pracovních dnů od doručení výsledků,“ doporučuje na svém webu Cermat.

Pokud uchazeč na školu, kam byl přijat, nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. V takovém případě po něm ve třídě zůstane prázdné místo a ředitel školy se může rozhodnout, že jej zaplní v dalších kolech přijímacího řízení.

Pro uchazeče, který se vzdal přijetí, to znamená, že z prvního kola nenastupuje do žádné školy. Buď si podá přihlášku do druhého kola, nebo zůstane bez školy.

Odvolání se proti pochybení se tedy stále podávat může. Dříve se ještě podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše dostatečný počet uchazečů. Odvolání sloužilo jako signál, že po opadnutí zájmu některých uchazečů bude tento člověk v žebříčku posunut „nad čáru“.

Nově již toto neplatí, všechna místa na školách budou zaplněna speciálním systémem, který úspěšné uchazeče rozřadí na základě priorit z přihlášek.

Pokud se dítě nedostalo na žádnou ze škol, kam se hlásilo, má ještě šanci v druhém kole. Do něj se musí znovu přihlásit. V systému DiPSy bude 19. května zveřejněn seznam škol, které druhé kolo vypisují. Uvedené budou i informace o kapacitě. Přihlášky do něj mohou uchazeči podávat od 19. do 25. května.

„Druhé kolo vypisují školy podle své aktuální kapacity. Seznam bude sice omezený, ale vyplatí se v něm zapátrat, zda se nenajde obor, který by mohl být žákovi blízký. Při výběru je však důležité zohlednit nejen zájem o obor, ale i reálnou šanci na přijetí,“ upozorňuje analytička Nikola Šrámková z organizace EDUin.

Důležité je podle ní také ohlídat, zda škola pořádá vlastní školní kolo zkoušek, kdy a jaké jsou další podmínky.

Jak vypadá druhé kolo

Druhé kolo přijímaček už má v režii každá škola samostatně.

Nekonají se už jednotné přijímací zkoušky (JPZ), ale pouze talentová a školní kola. A to od 8. do 14. června. Z dubnového termínu se mohou uchazečům započítávat výsledky JPZ.

Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo JPZ, se mohou v druhém kole hlásit na maturitní obor. Obdrží však za JPZ nula bodů.

Výsledky a rozhodnutí o přijetí bude vyhlášeno 23. června.

