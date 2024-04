„Matika překvapila.“ Deváťáci za přijímačkami jeli i na vzdálenější školu

To je případ Kryštofa z pražské Michle. Ačkoli se hlásí na gymnázium přímo v ulici, kde bydlí, v pátek ráno za jednotnou přijímací zkouškou cestoval přes celou Prahu.

„Psal jsem to na kartografické škole v Hrdlořezech. Otevírají tam gymnaziální třídu. Je to cesta asi na 40 minut s několika přestupy. Tahle škola má i svoje vlastní přijímačky, které jsem psal už dřív. Takže cestu jsem znal. V pondělí jdu už naštěstí na přijímačky do školy, kterou mám za rohem. To bude lepší,“ popisuje Kryštof.

Místo, kde děti zkoušky skládají, určila organizace ministerstva školství Cermat, která má přijímací řízení na starosti. Na výběr bylo vždy z těch škol, kam má deváťák podanou přihlášku. „Budeme se snažit minimalizovat dojíždění žáků na vzdálené školy a budeme se je snažit poslat na ty dvě nejbližší,“ sliboval v zimě šéf Cermatu Miroslav Krejčí.

Dalšími kritérii ale byl i počet uchazečů a kapacita školy. Cermat chtěl zabránit tomu, aby na těch žádanějších školách nevznikl přílišný přetlak a ředitelé museli třeba pronajímat pro psaní přijímaček speciální místnosti, jako se tomu dříve dělo.

Kryštofovo cestování je spíše výjimkou. Řada rodičů redakci iDNES.cz potvrzovala, že děti v první den zkoušek mířily opravdu na nejbližší školu.

„Matika byla úplně jiná než předchozí roky“

Už tradičně děti potrápily hlavně matematické příklady. „Tak těžký test prý ještě nepsal. A to se připravoval zodpovědně, zaplatili jsme mu kurzy To dáš od Přijímaček nanečisto, doma si dělal testy ještě sám a od ledna měl dvakrát týdně doučování. Možná mu ale jen nesedly úlohy. Čeština prý jakž takž,“ tlumočí pro iDNES.cz Miloslav z Prahy synovy dojmy.

I „cestovatele“ Kryštofa rozhodila hlavně matematika. „Ty úlohy z matiky byly úplně jiné než předchozí roky. Rovnice byly hodně těžké. Neříkám, že mi přípravné zkoušky a procvičovací kurzy vůbec nepomohly, ale testové příklady mě dost rozhodily,“ říká po prvním zkouškovém dni.

Termíny Druhý pokus na přijímací zkoušku mají deváťáci v pondělí 15. dubna. Zájemci o osmiletá a šestiletá gymnázia si jednotný přijímací test napíšou 16. a 17. dubna. Náhradní termíny jsou pak stanovené na 29. a 30. dubna.

Jak vysvětluje deváťačka Anna z Teplic, jiné bylo především rozřazení úloh.

„Dřív byly první matematické úlohy lehké, dalo se od nich odrazit. Vím o tom, protože jsem si na těch starších testech přijímačky trénovala. Teď byly první dvě dost náročné. A třeba geometrická úloha byla také na jiném pořadí. Musím říct, že jsem kvůli tomu trochu ztratila jistotu,“ přiznává Anna.

„Ale myslím, že jsem to zvládla. V češtině mě překvapila přísloví. Ty si ještě přes víkend zopakuju,“ dodává.

Podle dalšího z uchazečů byly ve zkoušce z matematiky i úkoly, které se část deváťáků ve škole ještě neučila. K látce ještě nestihli ve výuce dojít. „My už jsme úroky probírali, tak jsem to snad zvládnul, ale někteří z toho byli dost rozhození, protože ve škole se to ještě neučili,“ zmínil chlapec, který dělal zkoušky na střední školu na Novojičínsku. Ačkoli měl obavy hlavně z češtiny, teď říká, že matematika byla těžší.

Další pokus budou mít deváťáci v pondělí 15. dubna. Je možné, že budou zkoušku skládat na stejné škole jako v pátek. Výsledky jejich testů obdrží všechny školy, na které se dítě hlásí.

Psychoterapeut: o víkendu se nebiflujte!

Podle psychoterapeuta Ondřeje Mikauše většinu dětí volný víkend, kdy se nemohou o úlohách z prvního pokusu pobavit se spolužáky nebo učiteli ve třídě, stresuje. „Volný víkend je znervózňuje. A pokud budou mít pocit, že se jim první pokus nepovedl, bude to o to horší,“ potvrzuje Mikauš.

Dohánět přípravu a biflovat přes víkend však deváťákům nedoporučuje. „Děti od rodičů potřebují slyšet, že každá situace má řešení. Vhodným programem je třeba výlet a odpočinek. Aby si děti vyčistily hlavu. Pokud přesto budou chtít něco ještě procvičovat, tak v sobotu,“ radí.

Přijímací řízení na konkrétní škole může mít kromě společné zkoušky i školní část, ta ale smí představovat maximálně 40 procent výsledku. Hranici pro přijetí si škola stanoví sama. Výsledky všech termínů budou zveřejněny 15. května ve škole i v elektronickém systému DiPSy.

Jednotnou přijímací zkoušku nemusel psát každý deváťák, protože některé školy, zejména učiliště, ji nevyžadují. Dohromady se jich letos k jednotným testům přihlásilo o čtyři tisíce více než loni, skládat ji má 94 tisíc dětí.