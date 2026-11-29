Měly dětem ukázat, jak to při ostrých zkouškách na střední školy bude vypadat. Jenže přijímačky nanečisto schytaly v posledních dvou letech pořádnou kritiku za svou obtížnost. Některé uchazeče o střední školy jejich výsledky natolik znejistily, že raději podali přihlášky na méně náročné školy.
To letos nenastane. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozhodl, že zkušební testy z češtiny a matematiky si děti napíšou až v březnu, tedy po podání přihlášek na školy. Vodítko, na kterou školu jít, tedy cvičné zkoušky nenabídnou.
„Zkouška nanečisto v březnu přichází pozdě. Přihlášky už budou podané a pořadí škol se změnit nedá, takže rodinám nepomůže rozhodnout, kam dítě přihlásit. Lednová zkouška nanečisto přitom dávala důležitou zpětnou vazbu ještě před podáním přihlášek,“ kritizuje Jitka Stříbrná z portálu Přijímačky krok za krokem.
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Podle Plagy ale k rozhodování o budoucím studiu přijímačky nanečisto sloužit nemají. Ministr deváťákům slibuje, že jim pro tento rok zajistí bezplatnou přípravu na jednotné zkoušky, které musí napsat všichni, kteří se hlásí na maturitní středoškolské obory.
Tip pro deváťáky
Odhalit slabiny a navést na vhodné obory pomůžou Přijímačky krok za krokem. Zkouška nanečisto ukáže, ve kterých skupinách úloh dítě ztrácí body, na to navazuje cílené procvičování a nástroj Šance na přijetí porovná výsledek s bodovými minimy oborů.
Doma i ve škole
„Ještě tento rok rozběhneme přípravu přes videokurzy, kde se budou vysvětlovat jednotlivé úlohy. Bude to bezplatné. Jednotlivá videa budou s lektorem ukazovat, jak příklady řešit. Celá tato příprava organizovaná Cermatem a ministerstvem vyvrcholí na začátku března přijímačkami nanečisto. Budou sloužit pro kontrolu toho, co deváťáci umí,“ shrnuje Plaga.
Ministr by chtěl, aby se přijímačky nanečisto psaly přímo na základních školách. To už učitelé znají, loni si dokonce některé školy vyměnily žáky, aby deváťáci psali testy v neznámém prostředí. Pořádání cvičné zkoušky ale nebude povinné a děti dostanou příležitost si zadání, které Cermat připravuje ze zcela nových úloh, projít i doma.
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Plaga krok obhajuje tím, že po přijímačkách nanečisto budou mít deváťáci ještě měsíc na doučení se problematických pasáží. Sloužit jim k tomu mají videa od státu. „Na závěr toho dne, kdy se budou psát přijímačky nanečisto ve školách, bude Cermat streamovat video, na němž se projde ten konkrétní test příklad po příkladu. Člověk tak zjistí, kde udělal chyby a k jejich procvičení se bude moci vrátit díky našim videím,“ přibližuje Plaga.
Deváťákům se krátí čas
Jenomže trénovat potřebují uchazeči už nyní, aby si jednotlivé typy úloh zautomatizovali a vůbec poznali, které příklady jim dělají největší potíže. „Z výzkumů v oblasti učení víme, že efektivnější bývá pravidelná příprava rozložená do delšího období než intenzivní učení na poslední chvíli,“ upozorňuje psycholožka Viktorie Báňová.
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Videokurzy však zatím ministerstvo školství nespustilo. Podle Plagy nakonec sešlo i z dříve avizované hlubší spolupráce resortu s veřejnoprávní televizí, která měla přinést speciální výukové programy pro přípravu na přijímací zkoušky. Česká televize na dotaz, proč ze spolupráce sešlo, neodpověděla. Mluvčí Radek Konečný pouze odkázal na již existující lekce vysílané pod názvem DouČTo.
Zatím tak resort deváťákům doporučuje alespoň tréninkovou aplikaci TAU (Trénuj a uč se).
„Aplikace TAU je dobrý začátek, dítě v ní procvičuje skutečné úlohy z minulých let. Nemá v ní ale vlastní profil, výsledky se neukládají, takže se k nim nemůže vrátit a nevidí, které testy už napsalo. Aplikace mu ani neukáže, kde soustavně ztrácí body,“ varuje Stříbrná z portálu Přijímačky krok za krokem.
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Zároveň pochybuje, že slibované videolekce budou nápomocné pro všechny. „Někdo se naučí z výkladu, jiný potřebuje hlavně sám počítat. Pro deváťáky je teď nejdůležitější napsat si poctivě test nanečisto s časovým limitem a zjistit, ve kterých typech úloh chybují. Pak mají trénovat cíleně právě tam. Ještě před podáním přihlášek v únoru je dobré napsat několik celých testů z minulých let a porovnat výsledky s minimy přijatých ze stejného roku. Rodiče tak včas uvidí, jakou má dítě na vybraných školách reálnou šanci,“ radí Stříbrná.
Důležité termíny
1. až 22. února 2027: podávání přihlášek na střední školy
15. března až 23. dubna 2027: školní přijímací zkoušky
12. a 13. dubna 2027: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory
14. a 15. dubna 2027: jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia
14. května 2027: zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení
Zdroj: MŠMT