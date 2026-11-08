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Zájemci o konzervatoře se hlásí letos dřív. Zkoušky je čekají už v lednu

Markéta Lankašová
  16:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zatímco většina uchazečů o střední školy bude přihlášky řešit až v únoru, zájemci o studium zpěvu, hudby nebo divadla mají letos termín už na podzim. Přihlášky na konzervatoře musí podat do 30. listopadu. Dřív se pro tyto uchazeče budou konat i zkoušky, pozor si musí dát deváťáci i u dalších přednášek.

Pro konzervatoře a zájemce o studium na nich se letos zásadně mění přihlašovací termíny. Zatímco na všechny ostatní obory středních škol se přihlášky podávají od 1. do 22. února 2027, na konzervatoře je možné se hlásit jen do 30. listopadu.

Předsunutý termín pro konzervatoře ministerstvo školství (MŠMT) zdůvodňuje zkušenostmi škol a slibuje větší praktičnost pro školy i samotné uchazeče. „Konzervatoře jsou oproti ostatním středním školám specifické zejména významem talentových zkoušek a organizací celého přijímacího řízení. MŠMT proto vyšlo vstříc připomínkám škol a přijímací řízení do konzervatoří časově oddělilo od přijímacího řízení na ostatní střední školy,“ shrnuje mluvčí resortu Ondřej Macura.

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Uchazeč může zvolit nejvýše dva obory či zaměření na jedné nebo dvou konzervatořích. Na přihlášce je seřadí podle svého zájmu. Na první místo tedy patří možnost, kterou chce studovat nejraději. Přihlášky se posílají buď poštou, nebo elektronicky přes portál DiPSy.

V první polovině ledna pak budou zájemci skládat talentové přijímací zkoušky, testy z matematiky ani češtiny psát nemusí, konzervatoře k jejich výsledkům nepřihlíží. Každá konzervatoř pro dané obory zveřejňuje vlastní požadavky, třeba seznam požadovaných skladeb nebo informaci o teoretické zkoušce. O tom, jestli se uchazeč na konzervatoř dostal, se dozví 8. února.

Pozor na vynulování výsledku

„Uchazeči tak budou znát výsledek přijímacího řízení na konzervatoř ještě v době, kdy budou moci podávat přihlášky na ostatní střední školy,“ podotýká Macura.

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Tam se totiž deváťáci i nadále hlásit můžou, ale protože už uplatnili až dvě přihlášky na konzervatoře, platí pro ně omezení. Školy, kam se deváťák hlásil v listopadu, se započítávají do společného limitu dvou oborů s talentovou zkouškou. Kdo si vybere dvě možnosti na konzervatořích, nemůže už v únoru přidat další talentový obor. Nadále se ale může přihlásit až do tří oborů bez talentové zkoušky.

Když si vybere maturitní obory, bude v dubnu společně s dalšími dětmi psát jednotné přijímací zkoušky od Cermatu z matematiky a češtiny. Podle Jitky Stříbrné z projektu Přijímačky krok za krokem, který pomáhá zájemcům o střední školy s přípravou a rozhodováním, je ale dobré si řádně rozmyslet, na kterou školu chce deváťák nastoupit nejvíce.

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„Pokud je uchazeč v prvním kole přijat do jiného oboru středního vzdělání, jeho přijetí na konzervatoř automaticky zaniká. Samotné podání přihlášky místo neruší,“ zdůrazňuje Stříbrná.

Zjednodušení zkoušek

Obsah zavedených jednotných přijímacích zkoušek se pro toto jaro podle pořádající státní organizace Cermat mírně změní. Část základních škol už učí podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu (RVP, nahradil dřívější osnovy). Je tedy nutné sjednotit zadání testů, aby v něm bylo jen to, co je zároveň v revidovaném RVP i v tom dosavadním.

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Příliš velká změna v tréninku na zkoušky to ale není. „Změny se dotknou necelých dvou procent úloh v našem procvičování — u deváťáků v matematice asi čtyř procent, u páťáků v češtině prakticky ničeho. Devadesát osm procent přípravy zůstává beze změny,“ shrnuje Stříbrná z portálu Přijímačky krok za krokem.

Důležité termíny

pro konzervatoře:

30. listopadu 2026: končí podávání přihlášek

4. až 15. ledna 2027: řádné talentové zkoušky

18. až 29. ledna 2027: náhradní talentové zkoušky

8. února 2027: zveřejnění výsledků

pro všechny ostatní střední školy:

1. do 22. února 2027: podávání přihlášek na ostatní obory středních škol

15. března až 23. dubna 2027: školní přijímací zkoušky

12. a 13. dubna 2027: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

14. a 15. dubna 2027: jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia

14. května 2027: zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení

Střední školy
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