Napřed přijímačky, pak přihláška. Jen nanečisto, zato pro všechny deváťáky

Jen s propiskou, rýsovacími pomůckami a volným listem papíru. Takto vybavení přicházejí žáci devátých tříd tradičně v dubnu psát jednotnou přijímací zkoušku, která je klíčem pro vstup na střední školu. Nad testem z matematiky se lopotí sedmdesát minut, nad češtinou šedesát.

Úplně stejně, jen o dva a půl měsíce dřív, si tento školní rok budou moci přijímačkové testy deváťáci vyzkoušet tréninkově, nanečisto. Vůbec poprvé organizace Cermat, které spadá pod ministerstvo školství a má přijímací zkoušky na starosti, školám dodá dosud nezveřejněná zadání. A všichni žáci posledních ročníků základních škol tak dostanou šanci sami sebe otestovat, jak jsou na přijímací zkoušky připraveni.

Termín pro přijímačky nanečisto je pro všechny školy stejný – 28. ledna 2025, tedy tři dny před spuštěním přihlašování na střední školy. Školy dostanou zadání už 24. ledna.

„Smyslem přijímaček nanečisto je umožnit žákům bez nutnosti finančních nákladů vyzkoušet si plnohodnotnou situaci psaní přijímací zkoušky, která bude odpovídat délkou i obtížností testům, které uchazeči konají v rámci jednotné přijímací zkoušky,“ vysvětlil mluvčí Cermatu Radek Chybík.

Termíny Přijímačky nanečisto: 28. ledna 2025 Přihlašování na střední školy: od 1. do 20. února Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro deváťáky: 11. a 14. dubna Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o víceletá gymnázia: 15. a 16. dubna Opravný termín pro všechny: 29. a 30. dubna Zdroj: Cermat

Dodal, že se Cermat snaží narovnat podmínky pro uchazeče z různých socioekonomických poměrů. Jinými slovy dát šanci na přípravu i dětem z chudých rodin.

Přípravy na přijímací zkoušky jsou totiž organizované různými platformami, spolky a firmami a jsou placené. Někde trénink na přijímací zkoušky za peníze dělají i samotné školy.

Bezplatně se lze na přijímačky připravovat jen ze zadání z předchozích let, která Cermat zveřejňuje na svém webu. Nebo pomocí aplikace TAU, kterou taktéž provozuje Cermat. Ani tam se ale nová zadání neobjevují.

Šance i pro „jasné učně“

„Sami si přijímačky nanečisto s přesně vymezenou dobou na práci pořádáme už několik let. Jenže vždycky vycházíme ze starých zadání. Děti, které se připravují dlouhodobě, už často tato zadání znají. Proto bývá výsledek zkreslený. Takže pokud dostaneme zbrusu nové zadání, bude to jenom dobře,“ řekla iDNES.cz ředitelka jihomoravské Základní školy Želešice Jana Cacková.

Pro školy je pořádání přijímaček nanečisto dobrovolné a plně v kompetenci ředitelů, ale ministerstvo školství je důrazně doporučuje. Třeba i proto, aby si své znalosti otestovali všichni. Včetně těch, kteří by běžně volili cestu učebního oboru bez nutnosti psát jednotnou přijímací zkoušku. I na základě přijímaček nanečisto se tak mohou rozhodnout, že přihlášku podají i na střední odbornou školu nebo třeba na gymnázium a své štěstí zkusí tam.

„Tento projekt pomůže žákům snížit stres a nejistotu při ostrých zkouškách, poskytne jim praktickou zkušenost s testováním a zároveň podpoří rovné příležitosti pro všechny žáky,“ slibuje mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

„Kdo testy opraví? Jedeme na hory“

Vyhodnocení testů budou mít na starosti učitelé. Některým se to ale nelíbí. „Buď si to učitelé na celé škole rozdělí, nebo si konkrétní češtináři a matikáři budou muset na opravování vyhradit jarní prázdniny. Zkušební testy nanečisto měl zorganizovat Cermat. Je to státem placená organizace, ale ministerstvo to zase hází na bedra učitelům,“ postěžovala si učitelka matematiky Jitka K. z Vysočiny.

Cermat školám poskytne zadání, metodiku a od 29. ledna do 7. února bude k dispozici také infolinka nebo speciální e-mailová adresa.

Termín nicméně připadá na týden, kdy děti dostávají pololetní vysvědčení a v pátek 31. ledna mají prázdniny. V některých částech republiky pak hned v pondělí navazuje první turnus jarních prázdnin a školy v lednu také často jezdí na lyžařské výcviky nebo na dlouho dopředu domluvené exkurze. I to může testování zkomplikovat.

Ředitelka želešické školy Cacková upozorňuje i na další problém: v doporučení od Cermatu, které už ředitelé obdrželi, stojí, že ideálně by žáci měli testy psát jinde než v domovské škole. „Výměnu zorganizovat nezvládneme. Na to prostě nemáme kapacitu. Ale žáky se pokusíme přesunout alespoň do jiné učebny, aby nebyli ve svém známém prostředí,“ plánuje Cacková.

Že se hromadné přesouvání žáků nejspíš napříč Českem vůbec konat nebude, potvrzuje pro iDNES.cz i šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Ať už kvůli dopravě či bezpečnostním pravidlům v budovách. „Pro děti to bude cenná zkušenost. Pro školy to ale bude organizačně náročné. Rozhodně si nemyslím, že se podaří zajistit, aby děti psaly testy v jiných školách než těch domovských. I opravování zabere učitelům čas, budou to pro ně zvýšené nároky. Nicméně zvládnout by se to mělo,“ věří Zajíc.