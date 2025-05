Dostali se až ve druhém kole. Teď deváťákům radí, na co si dát pozor

„To zjištění, že musím jít do druhého kola, nebylo nic moc. Ale hodně mi pomohlo, když jsem viděla nabídku všech škol, které ještě mají místo. Myslím, že je hodně důležité, aby si deváťáci nevolili školu s vidinou, že tam stráví jen jeden rok. Pokud to aspoň trochu jde, ať si zkusí vybrat tu, kde se jim bude líbit,“ líčí Antonie Göthová, studentka prvního ročníku střední školy, která loni absolvovala dvě kola přijímacího řízení.

S rodiči si v týdnu, kdy se mohou podávat přihlášky do druhého kola, několik škol jela obhlédnout. „Teď jsem spokojená, znovu jsem se o přijímačky na jinou školu ani nepokoušela. Máme dobrou partu, nechtělo se mi pryč,“ dodává Göthová.

V přihláškovém systému DiPSy jsou ode dneška k dohledání všechny školy, které ještě mají volno. Od zítra se mohou podávat přihlášky.

„Měla jsem seznam, ten jsem proškrtávala. U některých škol se mi totiž kryly termíny školních testů,“ vysvětluje studentka a dodává, že právě požadavky pro druhá kola by si letošní uchazeči měli zkontrolovat dřív, než pošlou přihlášku.

Její vrstevník Lukáš Sládek k tomu dodává, že zkontrolovat by si deváťáci měli nejen termíny školních zkoušek, ale také další podmínky. Někdy je školy vypisují jen na svém webu. „Poohlížel jsem se po oboru cestovní ruch. Některé školy měli hranici u průměru vysvědčení. Další nabízely sice hodně míst a neměly prakticky žádné požadavky, ale na poslední chvíli si máma všimla, že jde o dálkové studium,“ upozorňuje Sládek.

Kdy a jak se hlásit do druhého kola? Seznam škol, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení bude dostupný od pondělí 19. května na portálu DiPSy. Samotné přihlašování bude možné od úterý 20. května do pondělí 26. května. Přihlášky je možné podat elektronicky přes DiPSy, vytisknutým výpisem z portálu s ručním podpisem nebo klasicky papírovou formou. Fyzické přihlášky je možné doručit na školy osobně nebo je poslat poštou. Jednotné testy už uchazeči nepíšou, počítají se jim body z dubnových termínů. Kdo je nepsal, nemůže se ve druhém kole hlásit na maturitní obor. Školní a talentové zkoušky děti čekat mohou. Všechny se musí odehrát v termínu od 9. do 12. června, o konkrétním datu rozhoduje ředitel školy. Výsledky druhého kola zveřejní ředitelé škol 24. června. Zdroj: Přihlášky na střední

Při dálkové formě není potřeba, aby žák do školy docházel denně, ale třeba jen několikrát do měsíce. Zároveň ale většinou přijde o studentské výhody, takže například pojištění už si musí hradit sám.

Kdy budu vstávat?

Sládek vzpomíná, že při výběru školy u něj hrála roli i vzdálenost od domu. „Stačilo, abych si v DiPSY vybral správný kraj. Každou školu jsem si zadal do aplikace dopravního podniku a díval se, kdy budu muset vycházet z domu a podle toho ráno vstávat. Školy jsem si pak na přihlášky seřadil i podle vzdálenosti,“ dodává další tip.

I ve druhém kole si mohou uchazeči o střední školy nebo víceletá gymnázia podat tři přihlášky na školy bez talentové zkoušky a další dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou.

Sládek i Göthová se nakonec dostali na soukromé školy. Sládek studuje cestovní ruch, Göthová navštěvuje gymnázium. S rodiči mají domluvu, že jim školné budou platit. Obě rodiny si ale ještě před druhým kolem stanovily maximální cenový strop a tím se řídily.

Právě u soukromých gymnázií, ale i dalších škol, může deváťákům stačit podle analytika PAQ Research Jana Zemana méně bodů. Platba školného logicky v soukromých školách snižuje počet uchazečů. „Vede to tedy k menší konkurenci, tím pádem k vyšší šanci na přijetí pro ty, kteří si soukromé vzdělání mohou dovolit,“ vysvětluje Zeman.

„Pro přijetí na veřejné čtyřleté gymnázium potřebovalo žactvo vloni v Praze průměrně percentil 88. Uchazeč musel být lepší než 87 procent svých vrstevníků, to je nejvíc ze všech krajů. Na soukromé gymnázium v Praze ale stačil percentil 67,“ srovnává analytik.

Rozdílná je výše laťky podle Zemana zejména v krajích, kde mají soukromé školy vyšší podíl. Patří k nim kromě Prahy i střední Čechy, jižní Morava nebo Moravskoslezský kraj.

Raději dva dny na rozmyšlenou

Podle ředitelky organizace Cermat, která systém podávání přihlášek spravuje, Barbory Rosůlkové, není potřeba podávání přihlášek ve druhém kole uspěchat.

„Radím uchazečům, aby si seznamy prošli a ještě si ponechali den dva na rozmyšlenou. A teprve pak podávali přihlášku do druhého kola. Předejdou tak zpětvzetí přihlášek, pokud se v průběhu týdne rozhodnou pro ještě jinou školu,“ říká Rosůlková. Na změnu přihlášek nebo jejich pořadí ale mají děti právo a pokud vše stihnou v termínu od 20. do 26. května, jejich změna volby se do systému propíše.

Podle dat ministerstva školství se na žádnou střední školu nedostalo zhruba 6,4 tisíce deváťáků. Bez místa na osmiletém gymnáziu je také zatím 10,2 tisíce žáků pátých tříd. Na šestiletá gymnázia se nedostalo 4,7 tisíce zájemců. Dalších asi 8,3 tisíce lidí se neúspěšně pokoušelo dostat na svou vysněnou střední školu, přestože už jinou střední studují, případně se hlásili k nástavbovému studiu a neuspěli.

Největší podíly neúspěšných jsou v Praze, a to jak na čtyřletých oborech, tak víceletých gymnáziích. Ani na jednu ze škol ze své přihlášky se nedostal průměrně každý pátý pražský deváťák.

V ostatních krajích v republice se na střední v prvním kole dostalo vždy minimálně 87 procent deváťáků.

Neúspěšní uchazeči o víceletá gymnázia jsou typicky kromě Prahy ze Středočeského a Jihomoravského kraje. Šestiletá gymnázia hlásí vysoké podíly nepřijatých i v Libereckém a Ústeckém kraji.