Když si deváťák Jakub dělal cvičně minulé testy z matematiky a češtiny, nejvíc se „zasekával“ na slovních úlohách. „Vždycky mě to zpomalilo. A pak samozřejmě poslední úloha, která je na logiku. Ostatní příklady na zlomky nebo rovnice nebo i rýsování mi problém nedělají. Ale těch slovních úloh se docela bojím. Čeština mi problém nedělá vůbec, ale trénoval jsem ji taky. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ říká před testem Jakub.

Právě matematika tradičně děti straší více než čeština a propisuje se to i do bodových zisků. Z každého předmětu mohou získat maximálně 50 bodů. „Uchazeči dosáhli vyšších průměrných bodových zisků v testu z českého jazyka než z matematiky. Například uchazeči přijatí na čtyřletá veřejná gymnázia dosáhli v testu z českého jazyka průměrně 40,15 bodu, zatímco v testu z matematiky průměrně 38,61 bodu,“ uvedlo po loňských přijímačkách ministerstvo školství.

Další termíny Čtyřleté obory:

2. termín: pondělí 14. dubna Šestiletá a osmiletá gymnázia

1. termín: úterý 15. dubna

2. termín: středa 16. dubna Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín: úterý 29. dubna

2. termín: středa 30. dubna

Jednotná zkouška je povinná pro všechny zájemce o maturitní obory nebo nástavbové studium s výjimkou uměleckých škol s talentovou zkouškou. Celkově na střední školy míří 133 tisíc dětí. Některé z nich ale jednotné zkoušky psát nemusí, protože jdou na učiliště a studovat chtějí jen obory zakončené učňovskou zkouškou.

Alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru si podalo zhruba 77 procent uchazečů o čtyřleté a kratší obory. Data sbírá státní organizace Cermat, která přihlášky i přijímací zkoušky zajišťuje.

Ve třídě musí děti sedět nejpozději v půl deváté ráno. Matematiku píšou od 8.45 hodin a češtinu od 11.05 hodin.

Kam se hlásí kolik dětí? Obor Počet přihlášek 2024 Počet přihlášek 2025 střední odborné školy 74 998 75 814 střední odborná učiliště s výučním listem 48 351 51 524 čtyřletá gymnázia 25 591 25 324 lycea 19 134 21 873 střední odborná učiliště s maturitou 16 809 18 413 nástavby 8 297 9 810 konzervatoře 1 245 1 260 střední odborná učiliště bez maturity a výučního listu 977 1 018 Zdroj: Cermat; data ukazují

Deváťáci si mohli podat tři přihlášky na různé obory a další dvě na obory s talentovou zkouškou. Jednotnou přijímací zkoušku píšou na dva pokusy, hodnotí se vždycky ten s lepším výsledkem.

Nedostatek míst? Na atraktivních oborech

Václav Korbel z organizace PAQ Research předpokládá, že se i letos dostane na střední školy v prvním kole podobný podíl žáků devátých ročníků základních škol jako loni, kdy to bylo asi 94 procent.

Kdy budou výsledky? Nahlížení do spisů:

12. až 14. května 2025 Zveřejnění výsledků 1. kola:

čtvrtek 15. května 2025

„Je fajn, že vysoké procento žáků nemusí procházet stresem více kol, ale to číslo samo o sobě toho z dlouhodobého hlediska zase tolik nevypovídá,“ míní Korbel. Procento přijatých podle něj neříká nic o tom, zda se žáci dostali na obor, kam chtěli, či o tom, jak se dětem bude dařit studium dokončit nebo se dostat na vysokou školu. To jsou podle něj přitom důležitější informace, které by stát měl sledovat.

„Obávám se, že i letos budeme řešit nedostatek kapacit na atraktivních oborech. Žáci mají zájem především o maturitní obory, avšak jejich nabízené kapacity nestačí pro všechny deváťáky, zejména ve velkých městech,“ poznamenává Nikola Šrámková, analytička organizace EDUin. S nedostatečnou kapacitou některých žádaných oborů, například gymnázií a lyceí, byl problém i v minulých letech.

Šrámková zároveň upozorňuje, že u jednotných zkoušek nerozhoduje pouze skóre konkrétního žáka. „Ale to, jak si stojíte ve srovnání s ostatními uchazeči, kteří se hlásí na stejnou školu,“ připomněla.