Deváťáci píšou první přijímačkové testy, výsledky se dozví dříve než loni

Autor: ,
  6:00
Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedne k první ostré jednotné přijímací zkoušce. Nejprve je čeká test z matematiky, poté z českého jazyka. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou střední školu. Letos se uchazeči dozví výsledky ostrých testů už v den, kdy zkoušku absolvovali. Ale jen orientačně.
Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika. | foto: Město Bohumín

Centrum Locika připravilo sadu rad pro rodiče, jejichž děti se nedostaly na...
Centrum Locika připravilo sadu rad, na co by se děti, kterým se nepodařilo...
První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....
První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....
Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné pro ty, kteří se hlásí na maturitní obory. Skládají se z testu z českého jazyka a matematiky. Žáci mají dva pokusy. Počítat se jim bude vždy lepší výsledek z obou předmětů.

Letos čeká uchazeče o střední školy novinka. Výsledky se dozví dříve než v předchozích letech.

Přijímačky se blíží. Jděte od lehkého k těžkému, kontrolujte si zadání, radí lektor

„V pátek v odpoledních hodinách, poté co dopíší testy všichni uchazeči, zveřejní Cermat i ministerstvo školství na svých sociálních sítích testová zadání a také správně vyplněné záznamové archy s odpověďmi,“ informoval mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.

Nepůjde tedy o celkové výsledky, testy opravují nezávislí hodnotitelé ze státní organizace Cermat, která zkoušky pořádá. Žáci si ale budou moci ověřit správné řešení.

„U otevřených úloh však půjde pouze o ukázková řešení. Každá otevřená úloha se hodnotí individuálně a uchazečům se započítává každý správný postup vedoucí ke správnému řešení,“ doplnil Macura.

Kapacita středních škol se „smrskla“. Zájemců ale v některých krajích přibylo

Na 30 tisíc dětí zkoušky nepíše

Časy jsou pro většinu uchazečů stejné – nejdříve se píše matematika a poté čeština. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se však začátek a konec mohou lišit podle přiznaného navýšení času. Matematika začíná nejdříve v 8:30 a poslední uchazeči ji dopíší nejpozději v 11:05. Český jazyk a literatura začíná nejdříve v 10:50 a poslední uchazeči test dopíší nejpozději v 13:55.

Jednotná přijímací zkouška čeká žáky devátých tříd ještě v pondělí 13. dubna, náhradní termíny jsou 29. a 30. dubna. Výsledky přijímacího řízení, tedy na kterou školu se uchazeči dostali, se žáci dozví v polovině května.

Neúspěch u přijímaček? Jen „objížďka“, radí expertky, jak zatočit s obavami

Žáci si mohli během února podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.

Na čtyřleté obory se letos hlásí přibližně 130 tisíc uchazečů, což je o necelé 3 000 méně než loni. Ti, kteří se nehlásí na maturitní obory, jednotné přijímací zkoušky nepíší. Je jich přes 30 tisíc. Na čtyřletá gymnázia se letos hlásí přibližně 25 000 uchazečů, na šestiletá 6 850 a na osmiletá 19 120. Mladší děti čekají zkoušky v úterý 14. a ve středu 15. dubna.

Rodiče, pozor. Na přijímačky musíte dítě ve škole omluvit, ostatní se učí

Nabízená kapacita všech středních škol pro první kolo je letos 163 tisíc míst, z toho 2 427 míst tvoří šestiletá gymnázia a 9 280 míst osmiletá gymnázia a osmileté konzervatoře, vyplývá z aktualizovaných dat na webu Cermatu.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026

Deváťáci píšou první přijímačkové testy, výsledky se dozví dříve než loni

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto.

Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedne k první ostré jednotné přijímací zkoušce. Nejprve je čeká test z matematiky, poté z českého jazyka. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou...

10. dubna 2026

Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť

Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...

Proudění vzduchu o víkendu přinese do Evropy prach ze Sahary. Nejvýrazněji zasáhne jihozápad kontinentu, ale zasáhne i Česko. V Německu zároveň meteorologové očekávají tzv. krvavý déšť.

10. dubna 2026  5:30

Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Oto Klempíř

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř přime dopoledne generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a později i šéfa Českého rozhlasu René Zavorala. Mají jednat o financování...

10. dubna 2026

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Projekty z participativního rozpočtu, které uspěly v minulých letech - dětské...

Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu, období pro jejich pořádání končí 15. dubna. Teprve po zápisech se uvidí, pro kolik dětí místo nezbylo. Podle novely zákona o dětských skupinách musí...

10. dubna 2026

Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří. Reagovat bude jen na provokaci

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16. hodiny moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po...

9. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  10. 4. 1:08

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí si nadále stojí za tím, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek může na Radě EU hlasovat i přesto, že resort v této věci nedisponuje žádným právním...

10. dubna 2026

Konec přátelství. Evropané už vnímají USA jako hrozbu, dokonce větší než je Čína

Premium
Americký prezident Donald Trump

Podle průzkumu webu Politico vnímají Evropané USA dokonce jako větší hrozbu než Čínu. Evropa rozhodně nepatří mezi vítěze nyní zmrazeného konfliktu u íránských břehů. Vyjde ji to draho. Francie,...

10. dubna 2026

Putin vyhlásil velikonoční příměří, Zelenskyj slibuje symetrické kroky

Ilustrační snímek

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině, které má podle agentury TASS platit od soboty 11. dubna 16:00 moskevského času do konce neděle 12. dubna, na což...

9. dubna 2026  23:33,  aktualizováno  23:56

Naštvaný kvůli Íránu a bez Grónska. Trump zvažuje potrestat NATO stažením vojáků

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje stažení části sil USA z Evropy, píše Reuters s odkazem na zdroj z Bílého domu. Trump tak chce potrestat některé členy Severoatlantické...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  22:44

Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, hájí se Melania Trumpová. Svolala na to tiskovku

Melania Trumpová vystoupila na tiskové konferenci, aby popřela svůj vztah s...

První dáma USA Melania Trumpová ve čtvrtek uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Prezident Donald Trump...

9. dubna 2026  22:23

