Pro žáky, kteří skládají talentové či školní zkoušky na střední školy a konzervatoře, začíná testové období dříve než pro ostatní. Tyto zkoušky vypisují jen některé školy a stanovují si vlastní pravidla. Vyplatí se tedy pokyny vyhledat na stránkách dané školy nebo počkat na instrukce v pozvánce.
Právě bez pozvánky ke zkoušce a průkazu totožnosti uchazeč nebude moci zkoušku zpravidla vůbec skládat.
Požadavky se liší dle oborů, například na sportovní gymnázium je potřeba mít s sebou vhodné oblečení, obuv a ručník i vodu k pití.
„Sportovní oblečení je dané specializací, ke které se uchazeči hlásí. Zkoušku tedy konají v tom, v čem jsou zvyklí sportovat. Dále je potřeba mít občanku, případně průkaz pojišťovny. A také přihlášku,“ vyjmenovává Jan Štefánik, který má na ostravském Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových přijímací řízení na starosti.
Naopak obory umělecké mohou vyžadovat po uchazečích předem připravené portfolium jejich vlastní tvorby. A pro talentovou práci ve škole pak škola určuje povolené výtvarné potřeby, případně je nezbytností hudební nástroj.
Pozor na barvy propisek u zkoušek Cermatu
Přísná pravidla platí u jednotných přijímacích zkoušek (JPZ), které deváťáci píšou 10. a 13. dubna a zájemci o víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Jde o testy, které připravuje státní organizace Cermat a týkají se většiny uchazečů o střední školy.
Co mít s sebou
Občanský průkaz/ pas
Pozvánku ke zkoušce
Modře nebo černě píšící propisky
Pravítka (dlouhé i trojúhelník s ryskou), úhloměr, kružítko
Ostré tužky a gumu
Průhlednou láhev s vodou bez etikety
Mezi povolené pomůcky patří jen psací a rýsovací potřeby. I u nich je ale potřeba dávat si pozor.
Uchazeči si například mohou v zadání libovolně podtrhávat zvýrazňovačem různých barev, ale do záznamového archu je potřeba psát jen dvěma barvami.
„Do záznamového archu pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani gumovatelná pera,“ upozorňuje Cermat v oficiálních instrukcích.
Tabulky ani slovníky nebrat
Mezi zakázané pomůcky, které by měly zůstat ideálně doma, patří kalkulačka, Matematické, fyzikální a chemické tabulky nebo Pravidla českého pravopisu či slovníky. Uchazeči také nesmí mít chytré hodinky (ty analogové jsou povolené), při testu není možné používat mobil či sluchátka.
|
Stihneš to za 30 minut? Velký test z češtiny k přijímačkám tě fakt prověří
Ta se ale mohou žákům hodit na přestávku, pokud se budou chtít uklidnit nebo vyhnout ruchu v učebně. Vyplatí se mít s sebou i mikinu nebo svetr, kapesníky, svačinu a třeba časopis na ukrácení chvíle mezi testy. Pokud dítě užívá léky a nosí brýle, rodiče by se měli ujistit, že je má s sebou také.
Nejpozději den před zkouškou je potřeba naplánovat si trasu do budovy, kde bude dítě zkoušky skládat, a to s dostatečnou časovou rezervou.
Dobré rady
Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026
|2. 3.
|1. Český jazyk – Slovní druhy
|3. 3.
|2. Český jazyk – Porozumění textu I.
|4. 3.
|3. Český jazyk – Porozumění textu II.
|5. 3.
|4. Český jazyk – Porozumění textu III.
|6. 3.
|5. Český jazyk – Logické uvažování
|7. 3.
|6. Český jazyk – Velký test
|9. 3.
|7. Matematika – Slovní úlohy I. Práce s čísly
|10. 3.
|8. Matematika – Slovní úlohy II. Převody jednotek
|11. 3.
|9. Matematika – Slovní úlohy III. Poměry, procenta
|12. 3.
|10. Matematika – Grafy a tabulky
|13. 3.
|11. Matematika – Rýsování
|14. 3.
|12. Matematika – Velký test
|16. 3.
|13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
|17. 3.
|14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
|18. 3.
|15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
|19. 3.
|16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
|20. 3.
|17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
|21. 3.
|18. Český jazyk – Velký test II.
|23. 3.
|19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
|24. 3.
|20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
|25. 3.
|21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
|26. 3.
|22. Matematika – Rovinné útvary
|27. 3.
|23. Matematika – Prostorová tělesa
|28. 3.
|24. Matematika – Velký test II.