Startují školní přijímačky. Chytré hodinky nechte doma, pozor na barvu propisky

Markéta Lankašová
  12:45
Co musí mít deváťáci u sebe, když jdou na přijímací zkoušky? A co by měli raději nechat doma? Redakce iDNES.cz přináší praktické tipy na Den D. Na některých školách se píšou školní přijímací testy nebo se pořádají talentové zkoušky už od pondělí 16. března, jednotné testy čekají žáky v dubnu.

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11. dubna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pro žáky, kteří skládají talentové či školní zkoušky na střední školy a konzervatoře, začíná testové období dříve než pro ostatní. Tyto zkoušky vypisují jen některé školy a stanovují si vlastní pravidla. Vyplatí se tedy pokyny vyhledat na stránkách dané školy nebo počkat na instrukce v pozvánce.

Právě bez pozvánky ke zkoušce a průkazu totožnosti uchazeč nebude moci zkoušku zpravidla vůbec skládat.

Požadavky se liší dle oborů, například na sportovní gymnázium je potřeba mít s sebou vhodné oblečení, obuv a ručník i vodu k pití.

Přijímačky na střední školy 2026

„Sportovní oblečení je dané specializací, ke které se uchazeči hlásí. Zkoušku tedy konají v tom, v čem jsou zvyklí sportovat. Dále je potřeba mít občanku, případně průkaz pojišťovny. A také přihlášku,“ vyjmenovává Jan Štefánik, který má na ostravském Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových přijímací řízení na starosti.

Naopak obory umělecké mohou vyžadovat po uchazečích předem připravené portfolium jejich vlastní tvorby. A pro talentovou práci ve škole pak škola určuje povolené výtvarné potřeby, případně je nezbytností hudební nástroj.

Pozor na barvy propisek u zkoušek Cermatu

Přísná pravidla platí u jednotných přijímacích zkoušek (JPZ), které deváťáci píšou 10. a 13. dubna a zájemci o víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Jde o testy, které připravuje státní organizace Cermat a týkají se většiny uchazečů o střední školy.

Co mít s sebou

Občanský průkaz/ pas

Pozvánku ke zkoušce

Modře nebo černě píšící propisky

Pravítka (dlouhé i trojúhelník s ryskou), úhloměr, kružítko

Ostré tužky a gumu

Průhlednou láhev s vodou bez etikety

Mezi povolené pomůcky patří jen psací a rýsovací potřeby. I u nich je ale potřeba dávat si pozor.

Uchazeči si například mohou v zadání libovolně podtrhávat zvýrazňovačem různých barev, ale do záznamového archu je potřeba psát jen dvěma barvami.

„Do záznamového archu pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani gumovatelná pera,“ upozorňuje Cermat v oficiálních instrukcích.

Tabulky ani slovníky nebrat

Mezi zakázané pomůcky, které by měly zůstat ideálně doma, patří kalkulačka, Matematické, fyzikální a chemické tabulky nebo Pravidla českého pravopisu či slovníky. Uchazeči také nesmí mít chytré hodinky (ty analogové jsou povolené), při testu není možné používat mobil či sluchátka.

Stihneš to za 30 minut? Velký test z češtiny k přijímačkám tě fakt prověří

Ta se ale mohou žákům hodit na přestávku, pokud se budou chtít uklidnit nebo vyhnout ruchu v učebně. Vyplatí se mít s sebou i mikinu nebo svetr, kapesníky, svačinu a třeba časopis na ukrácení chvíle mezi testy. Pokud dítě užívá léky a nosí brýle, rodiče by se měli ujistit, že je má s sebou také.

Nejpozději den před zkouškou je potřeba naplánovat si trasu do budovy, kde bude dítě zkoušky skládat, a to s dostatečnou časovou rezervou.

Dobré rady

  • Den před zkouškou si veškeré pomůcky nachystejte a uložte do tašky či batohu. Pro jistotu přibalte více propisek, kdyby při testu přestaly psát.
  • Vyplatí se připravit si i hromádku s oblečením, aby vás ráno zbytečně nezdržoval jeho výběr.
  • Nezapomeňte na pití, svačinu a třeba i hroznový cukr.
  • Zjistěte si, jak dlouho vám bude trvat cesta na místo konání přijímaček, přidejte dostatečný čas jako rezervu a nařiďte si budík.
  • Večer před zkouškou se už neučte. Běžte včas spát, protože jen čerstvá a odpočatá mysl podá 100% výkon.
  Další užitečné info, termíny a tipy zde.

2. 3.1. Český jazyk – Slovní druhy
3. 3.2. Český jazyk – Porozumění textu I.
4. 3.3. Český jazyk – Porozumění textu II.
5. 3.4. Český jazyk – Porozumění textu III.
6. 3.5. Český jazyk – Logické uvažování
7. 3.6. Český jazyk – Velký test
9. 3.7. Matematika – Slovní úlohy I. Práce s čísly
10. 3.8. Matematika – Slovní úlohy II. Převody jednotek
11. 3.9. Matematika – Slovní úlohy III. Poměry, procenta
12. 3.10. Matematika – Grafy a tabulky
13. 3.11. Matematika – Rýsování
14. 3.12. Matematika – Velký test
16. 3.13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
17. 3.14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
18. 3.15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
19. 3.16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
20. 3.17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
21. 3.18. Český jazyk – Velký test II.
23. 3.19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
24. 3.20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
25. 3.21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
26. 3.22. Matematika – Rovinné útvary
27. 3.23. Matematika – Prostorová tělesa
28. 3.24. Matematika – Velký test II.
