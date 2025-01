Deváťáci si vyzkoušeli přijímačky nanečisto. Prošli i panikou, chválí si ředitelé

Přestože jednotnou přijímací zkoušku na střední školy budou deváťáci skládat až v polovině dubna, příklady a úlohy, ale i testový stres a paniku zažili už dnes, dva dny před pololetním vysvědčením. Školy v Česku vůbec poprvé dostaly dosud nepoužité zkouškové zadání a mohly si je s dětmi vyzkoušet napsat.

„Ráno jsem byl trochu zmatený. Věděl jsem, kde škola je, ale už jsem netušil, kudy se do ní dostanu. Chvíli to vypadalo, že vůbec nenajdu ty správné dveře, ale nakonec jsme to s rodiči po telefonu vyřešili a přišel jsem včas. Vchod byl z vnitrobloku,“ líčí deváťák Oskar z Prahy.

Aby děti psaly ideálně testy z českého jazyka a matematiky v prostředí, které neznají, doporučovala školám i organizace ministerstva školství Cermat. Ta má pořádání přijímacích zkoušek na starosti a letos poprvé poskytla školám i cvičné zadání s nově vytvořenými příklady, které se ještě v žádném z předchozích ročníků přijímaček neobjevily.

„Samotné zadání bylo ve stejném duchu, jako jsou starší testy. V matice byly slovní úlohy, zlomky, početní příklady, rýsování, těžká poslední logická úloha. Tu jsem ani nestihl, zpomalily mě docela náročné slovní úlohy. Čeština mi přišla o dost lehčí, a to jak úlohy na orientaci v textu, tak i třeba hledání chyb,“ hodnotí Oskar.

Výměnu si většinou zvládly zařídit školy ve velkých městech. Například Základní škola Ohradní z Prahy 4 se domluvila hned s dalšími třemi školami. „Děti jsme namixovali tak, aby nikdy nešla celá třída do jedné školy. Aby si děti opravdu vyzkoušely neznámé prostředí, samy si naplánovaly cestu, musely se v budově legitimovat, ukázat pozvánku, mít s sebou rýsovací pomůcky. Prostě udělat všechno to, co je v dubnu bude čekat,“ popisuje ředitelka ZŠ Ohradní Eva Smažíková, na jejíž školu si přišlo testy vyzkoušet přes šedesát dětí.

Výsledkové archy převezou mezi budovami školníci, učitelé pak svým žákům testy opraví.

„Myslím, že právě v prožití té samotné atmosféry, někdy mírné paniky, je největší přínos celých přijímaček nanečisto. Určitě větší než výsledky. Ty s nimi probereme v hodinách, upozorníme na chyby a vysvětlíme jim, na co se mají více soustředit. Na přípravu mají děti ještě času dost,“ dodává ředitelka Smažíková.

Jak naložit se stresem

S tím souhlasí i ředitel brněnské Základní školy J. A. Komenského Roman Procházka. Děti z jeho školy ráno zamířily do nedaleké školy Slunovrat. „Detaily jsme ladili asi dva týdny. Pro děti je to dobrá zkušenost. S žáky se hodně bavíme o tom, jak nakládat se stresem, kde hledat motivaci a jak celé přijímačky zvládnout. Teď to děti mohly zažít v praxi,“ hodnotí ředitel J. A. Komenského Roman Procházka.

Pořádání přijímaček nanečisto bylo pro školy dobrovolné a organizace byla ponechaná zcela na ředitelích. Cermat doporučoval, aby si přijímačky vyzkoušely všechny děti v posledním ročníku, včetně těch, které se na maturitní obory hlásit nebudou a tedy jednotná přijímací zkouška se jich netýká. To se ale v praxi všude nenaplnilo.

Z 26 dětí v devátém ročníku z brněnské školy J. A. Komenského si jich cvičně přišlo napsat test 11. I to je podle ředitele Procházky úspěch. „Část dětí onemocněla. Ale především jsme škola s početným zastoupením rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. Snažili jsme se děti motivovat, aby se samy do výměny přihlásily. Výsledný počet opravdu odpovídá tomu, že tyto děti si přijímačky nanečisto napsat chtěly,“ vysvětluje Procházka.

V Ořechově na jižní Moravě se tamní škola rozhodla, že testy dá napsat jen těm deváťákům, kteří už nyní vědí, že je jednotná přijímací zkouška v dubnu nemine. „Rozdělili jsme deváťáky na ty, kteří se hlásí na maturitní obory. Ti si zkoušku napsali. A ti ostatní měli oddělenou výuku,“ přibližuje zástupkyně ředitelky Kateřina Nováková.

Doplňuje, že přesun dětí na jinou školu by v jejich případě byl náročný, proto od něj upustili. Protože je v Ořechově jen jedna škola, děti by musely autobusem do jiné vesnice. Navíc v okolí jsou v posledním ročníků základky různě početné třídy.

Odklad kvůli chřipce i olympiádě

Šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc redakci iDNES.cz už dříve řekl, že přesuny dětí napříč republikou nejde čekat, a to zejména kvůli vzdálenostem mezi obcemi a náročnou organizací, třeba i z hlediska bezpečnosti. „Nyní navíc řádí chřipky, takže řada ředitelů zvažuje, že bude testy psát i v dalších dnech nebo týdnech. Minimálně s těmi žáky, kteří jsou aktuálně nemocní,“ podotýká nyní Zajíc.

Že k organizaci přijímaček nanečisto přistupovaly školy různě, potvrzuje i deváťák Karel Nový. „My jsme si matiku napsali už v pondělí odpoledne. Češtinu budeme psát až příští týden. V úterý dopoledne by se nám to totiž krylo se školní olympiádou z češtiny. Za tu se dostávají body, které případně pomůžou u samotných přijímaček. Některé školy je počítají do výsledků. Tak jsme si to na škole rozdělili,“ vysvětluje deváťák Nový.

Právě aby školy měly možnost rozdat zadání i v jiném dni a pro děti byly úkoly stejně neznámé jako pro jejich vrstevníky, Cermat zatím nezveřejňuje výsledky ani samotná zadání. „Zveřejnění zkušební dokumentace plánujeme v polovině února. Chceme dát základním školám čas na testování a následně i vyhodnocení,“ zdůvodňuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.

Protože školy budou práce žáků hodnotit samy, Cermat plošně data o úspěšnosti sbírat nebude. Podle Luboše Zajíce je to v pořádku. „Na každé škole jsou jiné podmínky. Přestože pokyny byly jasně dané, byly doporučující. A možnost vyzkoušet si přijímačky nanečisto je hlavě o psychické stránce věci. K plošnému vyhodnocování není důvod,“ soudí Zajíc.

Zástupkyně ředitelky ze základní školy na Kavčích horách Jaroslava Kolářová navíc podotýká, že samotné napsání cvičných přijímaček není pro děti rozhodujícím faktorem pro to, aby si podaly přihlášku na maturitní obor. I když právě kvůli možnému rozhodování Cermat doporučoval, aby si testy vyzkoušeli všichni. „Vždycky je to o studijních předpokladech, dlouhodobých výsledcích nebo preferencích jednotlivých studentů. Že si děti vyzkouší napsat test a zrovna se jim podaří, by rozhodně nemělo být určující kritérium pro výběr školy,“ míní Kolářová.