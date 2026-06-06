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Druhé kolo přijímaček se blíží. Nebuďte zbrklí a získejte zpět kontrolu, radí lektor

Josef Dyntr
  14:09
Na střední školy letos mířilo 156 tisíc uchazečů, většina uspěla už v prvním kole přijímacího řízení. Do druhého kola se hlásí 12 500 uchazečů, z toho 93 procent míří na čtyřleté a kratší obory. Lektor Jakub Rakušan ze Školy Populo radí rodičům, aby dětem poskytli potřebnou podporu. „Druhé kolo přijímacího řízení není opravný pokus pro neúspěšné děti, je to jen další fáze stejného procesu,“ říká.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ve druhém kole už uchazeči neskládají jednotnou přijímací zkoušku, započítává se jim výsledek z prvního kola. Na některých školách ale absolvují vlastní přijímací řízení, školní nebo talentové zkoušky. Ty se budou konat od 8. do 14. června. Zda a kam byli přijati, se uchazeči dozvědí 23. června. Výsledky najdou v systému DiPSy a zveřejní je také školy.

Přihlášky bylo možné podat do 25. května. Ve výjimečných případech však může uchazeč požádat o podání přihlášky po termínu. Musí k tomu mít zvlášť závažný důvod, například zdravotní.

Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo jednotné přijímací zkoušky, se mohou ve druhém kole hlásit na maturitní obor. Za jednotnou přijímací zkoušku však získají nula bodů. Ještě loni se bez jejího absolvování na maturitní obory hlásit nemohli.

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Podle lektora Jakuba Rakušana ze Školy Populo by děti ani jejich rodiče neměli vnímat druhé kolo jako opravný pokus. „Po prvním kole se totiž často dostavuje obrovské zklamání, pocity osobního selhání, studu nebo paralyzující dojem, že je všechno ztraceno. Druhé kolo je však jen další fáze stejného procesu. Přesně tak by k němu měli rodiče, učitelé i samotní žáci přistupovat. Nejdůležitější je teď vrátit dítěti pocit kontroly,“ říká.

Rodiče by se podle něj měli při přípravě soustředit na několik základních věcí: udržet emoce na uzdě a cíleně se připravovat na případné školní zkoušky či pohovory, které školy vypisují. „V oblasti přípravy doporučujeme zapomenout na zbrklé učení všeho od začátku a raději se zaměřit na konkrétní slabá místa, která první kolo odhalilo. Část dětí potřebuje jen trochu dotáhnout znalosti, u většiny je to ale spíše o práci s časem, nervozitou a chybami z nepozornosti,“ míní.

Loni si po druhém kole našlo svou školu 93,8 procenta uchazečů. Pro ty, kterým by se to nepovedlo, však stále existují další možnosti. Některé školy vypisují také třetí či další kola přijímacího řízení, je ale nutné aktivně sledovat informace přímo u jednotlivých škol. Přihláška se do dalších kol podává výhradně na listinném tiskopisu, ať už osobně, poštou nebo datovou schránkou. Elektronické podání není možné.

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Čtyřleté a kratší obory nabídly pro druhé kolo přijímacího řízení podle dostupných dat 24 574 míst. Z toho 7 768 připadá na střední odborné školy, 9 699 na učiliště s výučním listem a 1 913 na učiliště s maturitou. Čtyřletá gymnázia nabídla ve druhém kole 1 859 míst, přičemž asi 81 procent z nich je na soukromých školách. Lycea nabídla 1 625 míst, z toho 1 096 na veřejných školách.

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