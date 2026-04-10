Kvíz: Zvládli byste přijímací zkoušky? Otestujte se ze zadání pro deváťáky
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...
Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...
Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce
Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...
Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině
Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po zhruba 70letém českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli...
Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů
Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...
Na matiku málo času i zvláštní úloha. Deváťáci líčí první dojmy z přijímaček
Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedlo k první ostré jednotné přijímací zkoušce z češtiny a matematiky. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou střední školu. Letos se uchazeči...
„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...
Rusko pustoší záplavy. Dagestán zažívá nejhorší za sto let, protrhla se přehrada
Několik ruských regionů postihly rozsáhlé povodně. V kavkazském Dagestánu jsou nejhorší za sto let. Zemřelo nejméně šest lidí, přes 300 000 obyvatel je bez elektřiny. Pod vodou je ale i například...
Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...
Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky
Deset dní žila loni v únoru na ulici po hádkách s otcem. Podle svých slov se chtěla dostat do tepla, proto Kristýna Haluzincová přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Po prodavačce požadovala...
Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra
Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři...
Mám toho po krk, opřel se Starmer do Trumpa. Vyčetl mu zdražování energií
Britům zdražují energie kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina, s čímž je třeba skoncovat. Nezvykle kritickou poznámku na Trumpovu adresu pronesl britský...
Zemřela Heydrichova zahradnice. Češka pomáhala Židům, kteří pro něj pracovali
Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo jí 100 let. Uvedla to organizace Paměť...
Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků
Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském...
Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno
Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...
„Bylo to na hov...“ Trump při schůzce s Ruttem řval a neustále nadával
Napětí v NATO dosáhlo bodu mrazu poté, co americký prezident Donald Trump při uzavřeném jednání v Bílém domě nevybíravě zaútočil na šéfa Aliance Marka Rutteho. Důvodem byla neochota evropských zemí...
Politický thriller Moloch slaví úspěch. Získal slovenské ocenění Slnko v sieti
Politický thriller Moloch, druhý projekt vlastní tvorby společnosti CANAL+ v České republice, triumfoval na slovenských národních filmových cenách Slnko v sieti. Získal ocenění za nejlepší seriál....