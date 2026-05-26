Z dat organizace Cermat vyplývá, že nabídka míst na školách výrazně převažuje poptávku po místech. Zatímco školy nabídly 24 574 míst, uchazečů ve druhém kole je pouze přes 12 500. Neúspěšní uchazeči si mohli opět podat celkem pět přihlášek: dvě na obory s talentovou zkouškou a další maximálně tři přihlášky na ostatní maturitní i nematuritní obory.
Čtyřleté a kratší obory nabídly pro druhé kolo přijímacích zkoušek podle dat k tomuto úterý 24 574 míst, z toho 7 768 je na středních odborných školách, 9 699 na učilištích s výučním listem a 1 913 na učilištích s maturitou. Čtyřletá gymnázia nabídla pro druhé kolo 1 859 míst, z toho je asi 81 procent na soukromých školách. Lycea nabídla ve druhém kole 1 625 míst, z toho 1 096 je na veřejných školách.
Osmiletá gymnázia nabídla pro druhé kolo 201 míst, z toho je zhruba 60 procent na soukromých školách. Přihlášku na osmileté obory si v druhém kole podalo 507 žáků. Na šestiletá gymnázia, která nabídla pro druhé kolo 55 míst, se hlásí 285 žáků.
Nejvíce uchazečů se podle dat Cermatu hlásí na školy do Prahy, alespoň jednu přihlášku sem podalo asi 3 900 lidí. Školy v hlavním městě nabízí pro druhé kolo 3 694 míst ve čtyřletých a kratších oborech, 19 míst na šestiletých gymnáziích a 58 míst na těch osmiletých.
Novinkou letošního roku je, že i ti, kteří neabsolvovali první kolo jednotné přijímací zkoušky, se mohou v druhém kole hlásit na maturitní obor. Za jednotnou přijímací zkoušku však obdrží nula bodů. Ještě loni se na maturitní obor bez jednotné přijímací zkoušky hlásit nemohli.
Do nematuritních oborů se mohou hlásit bez omezení, s přihlédnutím ke kritériím pro přijetí, která si stanovuje škola. Může jít například o povinné lékařské potvrzení zdravotního stavu.
Výsledky druhého kola budou zveřejněny v úterý 23. června 2026. Informace o přijetí, či nepřijetí opět bude v informačním systému DiPSy a na veřejném místě ve škole (typicky na dveřích nebo úřední desce).