Přihlášky na střední školy budou letošní deváťáci zasílat sice až v únoru, už nyní ale s rodiči řeší, kterou cestu zvolí. Školy plánují nabídnout od září 2027 více míst pro ty, kteří chtějí studovat všeobecné obory a pak zamířit na univerzity, ale také pro žáky, kteří se chtějí uplatnit třeba jako ošetřovatelé nebo elektrikáři.
Ošetřovatelé se budou moci vzdělávat v Jilemnici v Libereckém kraji na tamním gymnáziu a zdravotnické škole. „Máme obor praktická sestra, ale ne všechny studentky maturitu zvládnou. Jsou většinou velmi šikovné po odborné stránce, úžasné po té empatické, ale mají problém s angličtinou nebo češtinou. Chceme jim umožnit udělat si výuční list. A právě k tomu chceme spustit obor ošetřovatel. Pro maturitu bude možné se rozhodnout následně, ale student neskončí kvůli nesložené zkoušce jen se základním vzděláním,“ říká ředitel jilemnické školy Daniel Martinek.
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Zároveň se podle něj pracuje i na otevření vyšší odborné školy. „Tam by mohli maturanti pokračovat ve studiu oboru všeobecná sestra. Lidé v nelékařských profesích jsou a budou potřeba, což nám potvrzují i nejbližší nemocnice, tedy budoucí zaměstnavatelé našich absolventek a absolventů,“ dodává Martinek.
Nejdřív budova, pak obor
Školy zatím jen podávaly žádosti o schválení nových oborů. Rozhodnout musí ale krajští politici a závěrečné slovo bude mít u každého oboru ministerstvo školství.
Jasno musí být do konce ledna. Je tedy možné, že deváťáci se o nových možnostech dozví až na poslední chvíli před podáváním přihlášek. Na pečovatele se chtějí zaměřit v Lounech v Ústeckém kraji. Jestli se ale obor pečovatelské služby otevře už pro letošní deváťáky, záleží i na tom, jak rychle budou pracovat dělníci na přestavbě budov.
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„Musíme nejprve uzpůsobit internát, tedy ubytování pro studenty. A to je přes školní rok složitější. Pečovatelské služby jsou zakončené výučním listem. Nabízíme už obor krejčí či aranžér, ale uplatnění pečovatelů je určitě větší a bude nadále čím dál více společensky potřebnější,“ říká ředitelka lounské Obchodní akademie a střední odborné školy generála Františka Fajtla Kateřina Tomšíková.
Za pravdu jí dávají i data. Podle červnové studie společnosti Deloitte, zaměřené na dlouhodobou sociální péči v Česku, se bude nadále prohlubovat nedostatek profesionálů, kteří se zejména o nejstarší lidi starají.
Česká populace stárne a právě skupina lidí nad 80 a 85 let se zvětšuje nejrychleji. Navíc u nejstarších lidí se střádá více chronických diagnóz a přidává se i výrazná ztráta soběstačnosti.
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Do roku 2050 má podle propočtů Deloitte být ve věkové kategorii nad 65 let třicet procent Čechů a nad 80 let bude mít tou dobou každý jedenáctý člověk. „Očekávaný nárůst poptávky, zejména u osob starších 85 let a lidí s demencí zdůrazňuje potřebu posílení terénní sociální podpory, modernizace a rozšiřování pobytových služeb a větší integrace jednotlivých forem péče,“ uvádí studie. A budou potřeba i lidé.
Práce s dětmi i elektřinou
Těm, kteří by v budoucnu chtěli pracovat s přesně opačnou věkovou kategorií, tedy s dětmi, zase chtějí vyjít vstříc v Plzeňském kraji nebo na jižní Moravě. O více třídách se uvažuje v oboru pedagogiky, kterou studují především budoucí asistenti pedagogů, volnočasoví pedagogové nebo také učitelky mateřských škol.
„Za významné změny považujeme navýšení kapacity oborů vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole Boskovice o jednu třídu,“ podotýká jihomoravská mluvčí kraje Martina Žídková.
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A například plzeňská Střední škola profesora Švejcara by ráda otevřela jednu třídu pedagogického lycea, a to na úkor míst na tamní elektrotechnice. Právě lyceí v posledních letech zvolna přibývá. Liberecký kraj si spočítal, že od letošního září má o 195 míst více na těch ekonomických a technických. V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mohlo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management, a to při tamní Základní škole Juventa. Kapacitu by mělo mít 120 studentů.
Na změny se chystají i na Vysočině. V Havlíčkově Brodě by se mohla rozšířit tamní stavební průmyslovka o osmdesát míst. Přibýt mají místa třeba pro instalatéry. V Jihlavě by zase mohlo být více míst v oboru elektrikář silnoproud. Strojírenská a elektrotechnická škola v Brně si také požádala o rozšíření o jednu třídu.
Podle analytičky Nikoly Šrámkové mají krajské samosprávy k dispozici podrobná data o tom, o jaké školy a obory mají uchazeči zájem, kde je dlouhodobě málo míst a kde naopak zůstávají volná. A tak by podle ní mělo vedení krajů vstupovat do toho, co školy nabízejí za obory a s jakou kapacitou.
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„Dobře vědí, kde nabídka neodpovídá poptávce. Data z posledního přijímacího řízení znovu ukázala vysoký zájem uchazečů zejména o čtyřletá gymnázia, lycea, obchodní akademie a obory informační technologie nebo ekonomika a podnikání,“ vyjmenovává Šrámková z organizace EDUin.
Organizace EDUin společně s dalšími školskými organizacemi jako Učitel naživo, Začni učit či GetThePoint také nedávno vyzvaly, aby Praha pro zlepšení školství ročně otevřela nejméně 40 nových tříd. A to právě kvůli nepoměru mezi nabídkou středních škol a poptávkou žáků.