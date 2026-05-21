Přijetí podezřelého na ebolu kritizuje opět Okamura. USA samy zpřísnily pravidla, píše

„Nesouhlasím s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví o převozu Američana s ebolou z africké Ugandy do ČR na žádost amerického velvyslance. Právě USA totiž pozastavilo vstup na své území cestujícím, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy či Jižního Súdánu nebo se v těchto zemích zdržovali. USA se tak snaží snížit riziko šíření nemoci na svém území,“ napsal Okamura na sociální síti.
Ohrožení, zásadně nesouhlasím. Okamura kritizuje převoz Američana s rizikem eboly
Redakce iDNES.cz shání Vojtěchovu reakci.
Předseda SPD už ve středu označil převoz muže s rizikem nákazy za krok, s nímž zásadně nesouhlasí. Uvedl tehdy, že existence špičkového zdravotnického zařízení v Česku sama o sobě neospravedlňuje přijetí člověka s podezřením na ebolu. Podle něj veřejnost vnímá převoz jako možné ohrožení.
O umístění amerického občana po kontaktu s nakaženým ebolou požádaly Českou republiku Spojené státy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou rozhodl, že muž bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministra nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko a nebude v kontaktu s českými občany.
Transport i hospitalizaci pacienta uhradí Spojené státy. Zatím není potvrzené, zda se muž při kontaktu s nemocným skutečně nakazil. Česká republika podle Vojtěcha aktuálně neeviduje žádnou další žádost o přijetí osob po kontaktu s ebolou. Ministr zároveň uvedl, že pro další zahraniční pacienty by nebyla k dispozici potřebná kapacita.
20. května 2026