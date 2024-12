Šancí pro euro je to, že v něm bude přibývat finančních operací, říká Dvořák

Ministr pro evropské záležitosti představil nové logo k výročí 20 let od vstupu Česka do EU. (4. ledna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Je to trochu parafráze toho, co se stalo v Chorvatsku,“ řekl Dvořák na bilanční tiskové konferenci na Úřadu vlády.

„Pro přijetí eura musí být široká politická shoda a musí pro to být velká společenská podpora, nebo musí platit alespoň jedno z toho,“ řekl ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura na konci listopadu po jednání kabinetu.

„Vůle mezi politiky začne stoupat ve chvíli, kdy bude vůle mezi občany výrazně větší,“ řekl k tomu v pondělí Dvořák. „Tam kde ho nemají, funguje strach z neznáma,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti.

Na dotaz iDNES.cz, kdy by reálně některá z českých vlád mohla rozhodnout o tom, zda Česko euro přijma a zda by o přijetí eura mohlo být referendum podobně jako ve Švédsku, kde ho ovšem tamní občané odmítli a Švédové si tak ponechali švédskou korunu, odvětil: „Netroufám si to úplně odhadnout.“

Volby v příštím roce podle něj budou o tom, zda vznikne podobná vláda, jaká je nyní, a bude dělat kroky směrem k euru, nebo z úplně jiných stran, která kroky k euru činit nebude.

Momentálně podle všech průzkumů nejsilnější opoziční hnutí ANO přijetí eura nepodporuje a jeho lídr Andrej Babiš se k němu vyjadřuje skepticky. V nejsilnější vládní straně ODS jsou jak stoupenci, tak odpůrci eura. Je to dáno i tím, že nejsilnějším euroskeptikem v Česku je zakladatel ODS, bývalý předseda a později i prezident Václav Klaus, který dříve vyzval k tomu, aby rozhodnutí politiků o euru předcházelo referendum.