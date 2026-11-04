Zima o sobě začíná dávat vědět především na horách, uvedli meteorologové z ČHMÚ. Aktuálně leží v nejvyšších partiích Krkonoš a Jeseníků kolem deseti centimetrů sněhu, na Šumavě kolem pěti až sedmi centimetrů, zatímco například Lysá hora v Beskydech je zatím bez sněhu.
Od čtvrtka do neděle budou sice ranní teploty klesat pod nulu téměř v celém Česku, ale nepřijdou skoro žádné srážky.
Ve středu bude převládat velká oblačnost, na severu a severovýchodě se zejména v horských oblastech výjimečně vyskytne slabý déšť nebo mrholení, nad 900 m i slabé sněžení. Teploty odpoledne vystoupají k 5 až 9 stupňům, v nížinách ojediněle až 11 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem jednoho stupně nad nulou.
Noc na čtvrtek bude na mnoha místech mrazivá, teploty klesnou k +2 až -2 °C, v údolích ojediněle až k -5 stupňům, na horách kolem -1 °C. V jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě území se místy objeví i mrznoucí mlhy.
Od čtvrtka do neděle meteorologové slibují slunečné počasí. A teploty se budou držet až na deset stupňů nad nulou.
|den
|22-07 hodin
|07-22 hodin
|čtvrtek 5. 11.
|+2 až -2, v údolích ojediněle -5, na horách -1 °C
|6 až 10 °C, při mlze kolem 5, na horách kolem 5 °C
|pátek 6. 11.
|+1 až -3 °C, v údolích až -6 °C
|7 až 11 °C, na SV kolem 6 °C
|sobota 7. 11.
|+1 až -3 °C, v údolích až -6 °C
|6 až 10 °C, při mlze kolem 4 °C
|neděle 8. 11.
|+1 až -3 °C, v údolích až -6 °C
|5 až 9 °C, při mlze kolem 3 °C
|od pondělí do středy
|+4 až -1 °C, postupně 7 až 2 °C
|4 až 9 °C, v závěru 7 až 12 °C
Ve čtvrtek bude jasno nebo skoro jasno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě území místy, jinde jen ojediněle, nízká oblačnost nebo i mlhy, ráno často mrznoucí. Nízká oblačnost a mlhy se budou postupně většinou rozpouštět, na jihozápadě Čech mohou lokálně přetrvat po celý den. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 6 až 10 stupni, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze zůstanou u 5 °C, stejně bude i na horách.
Pátek bude také slunečný, ovšem s mrazivým ránem. Nízká oblačnost nebo mlhy, většinou mrznoucí, se objeví zejména na jihozápadě Čech. Jinak bude jasno až skoro jasno s teplotami +1 až -3 stupně v noci, v údolích ojediněle až -6 °C, a 7 až 11 stupňů přes den, na severovýchodě území kolem 6 °C.
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I víkend bude slunečný. V sobotu očekáváme jasno až skoro jasno, v západní polovině Čech se vyskytnou místy, jinde ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy, většinou mrznoucí, které ojediněle mohou přetrvat po většinu dne. Teploty přes den dosáhnou 6 až 10 stupňů, zejména v západní polovině Čech při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C.
V neděli bude také jasno až polojasno, v Čechách místy, jinde ojediněle zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí, které se zejména v západní polovině Čech ojediněle udrží po většinu dne. Teploty vyšplhají k 5 až 9 stupňům, při nízké oblačnosti nebo mlze se zastaví na třech stupních Celsia.
Předpověď na příští týden slibuje zpočátku občasný déšť, ale přímo na středu 11. listopadu, kdy má svátek Martin a podle pranostiky by mělo sněžit, počítá s oteplením.
Přijede Martin na bílém koni?
Od pondělí do středy meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, na horách zpočátku i srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty klesnou k +4 až -1 stupni, postupně zůstanou nad nulou, mezi 7 až 2 °C. Odpolední maxima by měla v pondělí vyšplhat ke 4 až 9 stupňům, ve středu pak k 7 až 12 °C.
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Sníh v nedohlednu, do ulic Prahy už ale vyrazily první zimní sypače
Pranostika o Martinovi, který přijíždí na bílém koni, se v českých kalendářích uchytila až v 19. století. Ale pravdivá moc není. Český hydrometeorologický ústav spočítal, že za posledních 25 let (tedy od roku 2000) sněžilo právě 11. listopadu někde na území Česka 12 krát. Ovšem jen jedinkrát v nížinách. V roce 2016 přišel jediný skutečně plošný „bílý Martin“, kdy sněžilo i v nížinách a městech. Stanice v nadmořské výšce do 600 m n. m. tehdy naměřily kolem 4 cm a Praha zaznamenala poprašek 1 až 2 centimetry.