V neděli se spustí přihlašování na střední školy. Jak vyplnit přihlášku a kdy ji podat

Autor: ,
  10:14
Více než sto tisíc deváťáků a další desítky tisíc žáků pátých a sedmých tříd se o víkendu začnou hlásit na střední školy. Portál iDNES.cz přináší přehled zásadních termínů a rady, jak správně přihlášky vyplnit.

Přijímací zkoušky nanečisto na ostrovském gymnáziu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Loni se v prvním kole do všech oborů středních škol hlásilo asi 159 tisíc uchazečů, o rok dříve jich bylo 157 tisíc. Přihlášku si kromě dětí ze základních škol podávají i zájemci z řad středoškolských prváků, kteří chtějí změnit školu. Ale také lidé ze zaměstnání i zahraničí. Podle ministerstva školství proto není možné odhadnout, jaká bude letos konkurence.

Obsah

Střední školy

Jak se podávají přihlášky na střední školy?

Přihlášku mohou děti a jejich rodiče vyplnit ručně do papírových formulářů. Ty získají ve své současné škole nebo si je mohou stáhnout na webu ministerstva školství. Většina lidí ovšem podává přihlášku elektronicky přes portál DiPSy. Tam je potřeba přihlásit se elektronickou identitou (například Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita, případně mojeID).

Portál je napojený na registr obyvatel a další informační systémy, takže formulář bude základními osobními údaji rovnou předvyplněný. Zájemci o studium starší 18 let se musí hlásit sami, nikoliv přes rodiče.

Na kolik škol se můžu hlásit?

Uchazeč si vybere až 3 obory bez talentové zkoušky a až 2 obory s talentovou zkouškou, tedy maximálně 5 oborů. Je potřeba je správně seřadit.

Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

Jak si školy správně seřadit, co je priorita?

Školy či obory si uchazeč na přihlášce řadí podle priority, tedy od školy, na kterou chce dítě nejvíc, až po takzvanou „záchrannou“. Zároveň na prvním místě by měla být ta škola (nebo obor), která je nejobtížnější na přijetí. Tedy hlásí se na ni nejvíc zájemců nebo bere z uchazečem vybraných škol nejméně dětí, a tak na ni uchazeč potřebuje nejvíce bodů z přijímacích zkoušek.

„Doporučujeme vyváženou volbu: první škola ambiciózní, druhá realistická, třetí jistota,“ radí v průvodci přijímacími zkouškami ministerstvo školství.

Důležité je, že pokud uchazeč získá z jednotné přijímací zkoušky dostatek bodů už na první školu, bude právě na ni přijat a na zbývající ne. Pokud bude mít nedostatek bodů na první školu, ale na druhou ano, zamíří na školu na druhé příčce.

Je potřeba přikládat další dokumenty?

Ano, jde třeba o lékařský posudek, hodnocení na vysvědčeních nebo doporučení školského poradenského zařízení. Záleží na dané škole a oboru. Každá škola uvádí na svých stránkách, co je potřeba k přihlášce přiložit. Na portálu DiPSy to uchazeči uvidí přímo při zvolení požadované školy. Nahrávají se jednoduše pomocí fotky nebo skenu. Ke každé listinné přihlášce je potřeba doložit potřebné dokumenty v papírové kopii.

Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami

Kdy se podávají přihlášky?

Přihlášky je možné podávat od 1. do 20. února. Čas přihlášení nemá vliv na přijetí dítěte na střední školu. Portál DiPSy se otevře v polovině víkendu. „Systém DiPSy otevřeme 1. února, což letos vychází na neděli. Spustíme ho ze soboty na neděli o půlnoci,“ uvedla Barbora Rosůlková, šéfka organizace Cermat, která má přihlašování na střední školy na starosti.

Je možné přihlášku opravit?

Ano, nejjednodušší je to v systému DiPSy. Přihlášku mohou uchazeči upravovat během celé dvacetidenní lhůty, musí ale stáhnout již podanou přihlášku a podat ji znovu. „Počet pokusů omezený není, nicméně já bych tady skutečně apelovala na to, aby si to všichni řádně rozmysleli a vyplňovali ji ve chvíli, kdy opravdu mají jasno,“ řekla Rosůlková.

Kdy se píšou přijímací zkoušky?

Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby skládat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna, pro víceletá gymnázia je termín 14. a 15. dubna. Náhradní termín pro všechny je 29. a 30. dubna.

Další informace najdou uchazeči a jejich rodiče na portálu Přihlášky na střední či stránkách organizace Cermat.

Informace o školách

Infoabsolvent nebo Atlas školství nabízí přehled škol a oborů, návaznost studia na trh práce a praktické informace, které doplní obraz o studiu i uplatnění absolventů.

Interaktivní údaje naleznete na stránkách Cermatu Microsoft Power BI. Přehledně jsou k zobrazení údaje o 1. i 2. kole přijímacího řízení od roku 2024 na úroveň jednotlivých škol, oborů, zaměření a formy vzdělávání.

Vzdělávání v datech přehledně ukazuje kapacity škol, počty přihlášených i přijatých a výsledky jednotné přijímací zkoušky od roku 2024. Uchazeči si tak porovnají trendy a reálné šance napříč školami i obory.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Falešná vdova okrádala muže na seznamkách, podvedených mohou být stovky

Ilustrační snímek

Kriminalisté rozplétají síť podvodů na internetových seznamkách, za kterými podle nich stojí třicetiletá žena z Mostecka a její o deset let starší druh. Dvojice pod falešnými identitami vylákala z...

30. ledna 2026  10:49

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku...

30. ledna 2026  10:47

Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová

Helena Bonham Carterová

Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.

30. ledna 2026  10:44

Vlastní chov švábů zajistí vašim zvířatům špičkovou kondici a vám absolutní soběstačnost v krmení

Komerční sdělení
Vlastní chov švábů

Chov krmného hmyzu je pro každého chovatele terarijních zvířat obrovskou výhodou. Nejenže máte neustále po ruce kvalitní a čerstvou potravu pro své chovance, ale také získáváte plnou kontrolu nad...

30. ledna 2026  10:44

Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Komerční sdělení
Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Každý zodpovědný majitel kočky si dříve či později položí zásadní otázku: jak krmit svého mazlíčka, aby mu zajistil zdraví, energii a dlouhý, šťastný život? Na trhu je k dispozici tolik možností, že...

30. ledna 2026  10:39

Takhle se tváříme v práci. Smutný plyšový koník pobláznil Čínu, jde na dračku

Červený koník se smutným výrazem se stal v Číně nečekaným hitem. Lidem...

Červený plyšový koník s trudným výrazem se stal překvapivým hitem mezi Číňany. Podle mnohých přesně vyjadřuje jejich náladu ve stresující práci. Smutná tvář přitom vznikla omylem. Zájem je ale...

30. ledna 2026  10:34

V pardubické bytovce hořela elektroinstalace, do nemocnice odvezli pět lidí

Při nočním požáru v Pardubicích zachránili hasiči osm lidí, pět skončilo v...

Noční požár vyhnal z postelí obyvatele bytového domu na Bílém předměstí v Pardubicích. V suterénu začala nad ránem hořet elektroinstalace, požár způsobil silné zakouření prostor. Hasiči z objektu...

30. ledna 2026  9:44,  aktualizováno  10:25

Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jan Skopeček (ODS). (29. ledna...

Politika není fotbal, ale i tak do ní pronikl VAR, tedy videorozhodčí, který při zápasech kontroluje, zda padl regulérně gól a jestli neměla být udělena červená karta za hrubý faul. „I do Sněmovny...

30. ledna 2026  10:20

V neděli se spustí přihlašování na střední školy. Jak vyplnit přihlášku a kdy ji podat

Přijímací zkoušky nanečisto na ostrovském gymnáziu.

Více než sto tisíc deváťáků a další desítky tisíc žáků pátých a sedmých tříd se o víkendu začnou hlásit na střední školy. Portál iDNES.cz přináší přehled zásadních termínů a rady, jak správně...

30. ledna 2026  10:14

Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle...

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil svou osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

30. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  10:11

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě

Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo

Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto. Chodkyně ignorovala červenou na semaforu a navíc se ani nerozhlédla. Kvůli své zbrklosti skončila...

30. ledna 2026  10:10

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

30. ledna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.